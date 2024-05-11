Готовим шашлык правильно: ошибки большинства людей

Запах жарящегося мяса маринованного в приправах и ароматный запах сгоревших поленьев действует обычно завораживающе, рисуя в сознании большинства людей картины различных мест и пейзажей, где каждый из нас хотя бы раз отдыхая, совмещал свой отдых с приготовлением и употреблением такого великолепного блюда, как шашлык.

В наши дни шашлыком именуют все то, что наколото на шампуры и приготовлено над раскаленными углями.

То есть фантазия и определенные предпочтения помогают людям, как сооружать целые ассорти из различных продуктов, так и использовать продукты, ранее не применяемые в шашлыке – рыба, птица, субпродукты, овощи и даже фрукты.

Но сегодня мы поговорим о классическом варианте шашлыка для приготовления, которого используют разные виды мяса.

О том, какое мясо лучше всего подходит для его приготовления, о нюансах маринования и приготовления.

Выбираем правильное мясо. Свинина и баранина являются наиболее популярными видами мяса домашних животных для приготовления шашлыка, хотя говядину тоже предпочитает достаточно много людей.

Несмотря на то, что шашлык из нее получается не такой мягкий, а подготовительный процесс-маринование занимает много времени.

При покупке мяса лучше всего выбирать определенные части туши свиньи, барана или коровы, которые являются наилучшими для приготовления шашлыка.

Из свиного мяса отлично подойдет ошеек. Эта задняя часть шеи, располагающаяся вдоль хребта. Мясо с ошейка самое нежное благодаря равномерному распределению прослойки жира.

В процессе жарки жировая прослойка защищает мясо от чрезмерного пересушивания, сохраняя его мягкость и сочность.

С туши барана для шашлыка используют в основном заднюю часть или мясо с ребер и позвоночника, которое, в принципе всегда, из-за малой массы мяса на ребрах, при жарке используется вместе с ними.

Стандартный вариант шашлыка из баранины даже в меню ресторанов указывается как «баранина на ребрах».Из говяжьей туши, в основном, всегда мясо для шашлыка берется либо с внутренней части задней ноги, либо с филейной части.

Маринование мяса для шашлыка очень ответственный и важный процесс после выбора, в котором необходимо соблюдать и рецептуру и определенные правила, а, вернее сказать, не допускать определенные ошибки.

Не следует мариновать мясо в деревянной или алюминиевой посуде. Дерево имеет свойство впитывать влагу, и шашлык может лишиться своей сочности, а алюминий при соприкосновении с мясом, под воздействием содержащихся в нем кислот, начинает выделять канцерогенные вещества.

Мариновать мясо лучше всего в стеклянной или эмалированной посуде. Выкладывать мясо и другие ингредиенты для маринования в посуду необходимо слоями, для наилучшей пропитки. И для этой же цели можно замаринованное мясо придавить грузом, от этого пропитка происходит еще интенсивнее.

Для того что бы выбранное вами мясо в процессе жарки превратилось в тот самый ароматный и вкусный шашлык необходимо соблюдать несколько несложных, но очень важных моментов. Это, конечно же, подбор правильного топлива, на котором и будет готовиться шашлык.

Большое количество людей, не осведомленных обо всех тонкостях готовки шашлыка, считают, что для данного процесса подойдет уголь из любой породы дерева.

А некоторые умудряются использовать даже окрашенные доски, не понимая, что мясо впитывает в себя все вредные вещества, входящие в состав красок, и по своему незнанию, добровольно наносят своему здоровью вред.

Наилучшим же вариантом древесины для углей являются фруктовые деревья. Уголь из вишневого или яблоневого дерева придаст шашлыку непередаваемый ароматный запах и вкус.

И еще одно непременное условие правильного приготовления — дрова должны быть полностью прогоревшими, то есть в мангале должны лежать только угли.

Шашлык, жарящийся на не прогоревших дровах, почти всегда получается подгоревшим снаружи и сырым внутри. При соблюдении этих достаточно простых правил даже начинающий кулинар сможет приготовить шашлык достойный восхищения.

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Проверено редакцией