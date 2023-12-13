Корабельный Кок поделился рецептом. Ленивый винегрет: смешиваем 3 консервы и готово

Быстрые и простые салаты всегда были любимы людьми. Дело в том, что подобные салаты готовятся быстро, при этом получаются вкусными. Не нужно тратить много времени на то, чтобы подготовить слои и создать некий шедевр на праздничный стол.

Простые салаты хороши тем, что они могут быть универсальными. То есть, их получится приготовить на обычный ужин и на торжество. При этом салат не будет выглядеть вычурно где-либо. Он понравится и гостям, и хозяевам.

Однако, найти такой салат бывает сложно. В последнее время нарастает тенденция на многослойные салаты с множеством продуктов в составе. Покажем простой салат из консервы.

Ингредиенты для салата:

Лечо консервированный;

Зеленый горошек консервированный;

Маринованные огурцы;

Лук репчатый;

Укроп.

Приготовление салата:

Шумовкой извлекаем из банки с лечо овощи, выкладываем в отдельную миску.

Нарезаем мелким кубиком лук, выкладываем к лечо. Шинкуем мелко укроп, добавляем к лечо и луку.

Выкладываем зеленый горошек в салат, перемешиваем.

Нарезаем мелко маринованные огурцы, выкладываем в салат.

Заправляем блюдо рафинированным и нерафинированным маслами, смешиваем.

Этот салат должен быть маслянистым, поэтому можно не бояться добавлять больше растительного масла. Получается простой бюджетный салат на любой случай.