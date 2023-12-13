Корабельный Кок поделился рецептом. Ленивый винегрет: смешиваем 3 консервы и готово

Быстрые и простые салаты всегда были любимы людьми. Дело в том, что подобные салаты готовятся быстро, при этом получаются вкусными. Не нужно тратить много времени на то, чтобы подготовить слои и создать некий шедевр на праздничный стол.
Простые салаты хороши тем, что они могут быть универсальными. То есть, их получится приготовить на обычный ужин и на торжество. При этом салат не будет выглядеть вычурно где-либо. Он понравится и гостям, и хозяевам.
Однако, найти такой салат бывает сложно. В последнее время нарастает тенденция на многослойные салаты с множеством продуктов в составе. Покажем простой салат из консервы.
Ингредиенты для салата:
- Лечо консервированный;
- Зеленый горошек консервированный;
- Маринованные огурцы;
- Лук репчатый;
- Укроп.
Приготовление салата:
Шумовкой извлекаем из банки с лечо овощи, выкладываем в отдельную миску.
Нарезаем мелким кубиком лук, выкладываем к лечо. Шинкуем мелко укроп, добавляем к лечо и луку.
Выкладываем зеленый горошек в салат, перемешиваем.
Нарезаем мелко маринованные огурцы, выкладываем в салат.
Заправляем блюдо рафинированным и нерафинированным маслами, смешиваем.
Этот салат должен быть маслянистым, поэтому можно не бояться добавлять больше растительного масла. Получается простой бюджетный салат на любой случай.