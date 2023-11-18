Вкуснейшая домашняя выпечка: рецепт торта «Черный принц»

Торт с романтичным названием считается классическим десертом.

Торт «Черный принц» получил свое название явно не в честь сына английского короля Эдуарда III, который жил в XIV веке и носил такое прозвище из-за цвета своих доспехов.

Это выпечка с шоколадными коржами и белым кремом, так что название прижилось, пожалуй, именно из-за какао в коржах. Но хоть этот рецепт скорей праздничный, вкусный торт приготвоить просто. Главное следовать рецепту. Им поделились на сайте Kolizhanka.

Торт «Черный принц»

Ингредиенты:

Для теста:

3 яйца;

кефир 3,2% – 300 мл;

сливочное масло – 100 г;

сахар – 200 г;

мука – 300 г;

разрыхлитель – 15 г;

какао-порошок – 30 г;

Для украшения:

горький шоколад – 100 г.

Для крема:

сметана 30% – 500 г;

сливки 33% – 250 г;

сахарная пудра – 230 г;

ванильный сахар – 10 г.

Сначала приготовьте тесто для коржей. Яйца и кефир должны быть комнатной температуры, так что заранее достаньте их из холодильника. Сливочное масло растопите и дайте остыть.

Разбейте яйца в миску, добавьте сахар. Взбейте все венчиком, чтобы получилась пышная и однородная масса. Влейте кефир, растопленное сливочное масло и снова взбейте. Сахар должен полностью раствориться.

Просейте в миску муку. Половину добавьте к яйцам и кефиру. Всыпьте разрыхлитель, какао-порошок и перемешайте. Затем постепенно добавляйте оставшуюся муку. Нагрейте духовку до 180 градусов. Форму диаметром 22 см выстелите бумагой для выпечки. Вылейте в нее тесто и оставьте на 10 минут. Затем поставьте в духовку и выпекайте около часа.

Когда основа для торта остынет, острым ножом горизонтально срежьте верхушку, чтобы поверхность была ровной. Верхушку потом используете для украшения.

Оберните основу торта пищевой пленкой и отправьте в холодильник минимум на 8 часов.

Через восемь часов основу торта разрежьте на 2–3 коржа острым ножом.

И готовьте крем. Сметану взбейте миксером со сливками, сахарной пудрой и ванильным сахаром.

Перемажьте коржи кремом, а потом уберите торт в холодильник на пару часов.

Смажьте кремом с боков и снова уберите в холодильник хотя бы на час.

Горький шоколад натрите на мелкое терке. Подсохшую верхушку торта измельчите в блендере и крошки перемешайте с шоколадом. Посыпьте полученной крошкой торт сверху и с боков. Но если хотите, этот этап можно и пропустить. Также можно украсить торт коктейльными вишнями.

Также вы можете приготовить шоколадно-творожный торт.