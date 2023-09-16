«Зимний король»: как приготовить на зиму вкуснейший салат из огурцов

Для приготовления этого салата подойдуть как совсем молодые огурцы, так и более зрелые.

Лето уже осталось в прошлом, однако сезон заготовок еще продолжается. Если у вас есть немного огурцов, рекомендуем приготовить вкуснейший салат из этих овощей на зиму. Он готовится без стерилизации и получается настолько вкусным, что получил название «Зимний король». Как его приготовить, рассказали в блоге «Домашняя консервация».

Салат из огурцов «Зимний король»

Ингредиенты:

огурцы свежие – 5 кг;

лук – 1 кг;

зелень укропа (по желанию) – 300 гр;

уксус (9%) – 100 мл;

сахар – 5 ст. л;

соль – 2 ст. л;

черный перец горошком.

Способ приготовления:

Огурцы хорошо помыть, замочить на час в холодной воде, а затем порезать полукольцами, если крупные, или кружочками. Лук почистить, порезать полукольцами.

Порезанные огурцы и лук выложить в большую миску, посолить все и оставить на 30 минут, чтобы огурцы пустили сок.

Укроп, если решите его добавлять, помыть и мелко порубить.

В большой кастрюле смешать уксус, сахар и перец, добавить настоявшиеся овощи и все хорошо перемешать.

Важно Тыква в масле: простой и вкусный рецепт консервации

Кастрюлю поставить на небольшой огонь, довести до кипения, периодически помешивать. Когда огурцы слегка изменят цвет, снять с огня и быстро разложить в простерилизованные банки, закатать крышками и укутать до полного остывания. После этого вынести банки в холодное темное место. Зимой такой салат просто незаменим с картофельным пюре, а также в качестве закуски на праздничном столе.

Ранее Фокус писал, как приготовить на зиму вкуснейшие баклажаны.