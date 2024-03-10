Рослина Карпат: український бренд натуральних продуктів для здоров’я та краси

Рослина Карпат — це успішна українська компанія, яка поєднує багаторічний досвід народних цілителів та сучасні дослідження вчених і висновки фітотерапевтів. Компанія виробляє екологічно чисту, натуральну продукцію із природної сировини для здоров’я та краси, яка має високу якість та ефективність.

Історія компанії

Компанія Рослина Карпат була заснована в 2015 році сім’єю Мусалян, яка займалася вирощуванням, збором, переробкою та реалізацією лікарських рослин в екологічно чистому регіоні — Карпатах. Сім’я Мусалян мала багате спадщину від своїх предків, які були відомими народними цілителями та знали таємниці лікування рослинами. Вони вирішили поділитися своїми знаннями та досвідом з іншими людьми, які прагнули зміцнити своє здоров’я та покращити якість життя.

Компанія Рослина Карпат почала свою діяльність з випуску невеликої лінійки продуктів, які були виготовлені з високоякісної сировини за сучасними технологіями. Компанія мала власну лабораторію, де проводився контроль якості продукції, а також сертифікати відповідності вимогам стандартів ISO 9001:2015 та ISO 22000:2005. Компанія Рослина Карпат пропонувала своїм клієнтам широкий асортимент натуральних продуктів для здоров’я та краси, таких як:

фітопрепарати для очищення організму, підтримки імунітету, нормалізації обміну речовин, зняття запалень, зміцнення судин, покращення роботи серця, печінки, нирок, шлунково-кишкового тракту, лікування застудних та гінекологічних захворювань, зниження ваги та інше;

косметичні засоби для догляду за шкірою обличчя та тіла, волоссям, нігтями, які містять натуральні олії, екстракти, вітаміни, мінерали, антиоксиданти, колаген, гіалуронову кислоту та інші корисні компоненти;

продукти для здорового харчування, які включають в себе натуральні соки, сиропи, мед, джеми, чаї, каву, сухофрукти, горіхи, семена, спеції, солі, цукор, муку, крупи, макарони, хліб, снеки, кондитерські вироби та інше.

Компанія Рослина Карпат постійно розвивалася та вдосконалювалася, випускаючи нові та унікальні продукти, які задовольняли потреби та бажання своїх клієнтів. Компанія також розширювала свою географію присутності, відкриваючи представництва в різних містах України, а також виходячи на міжнародний ринок. Компанія Рослина Карпат отримувала численні нагороди та визнання за свою діяльність, такі як:

диплом «Золотий символ якості національних товарів та послуг» за виробництво натуральних продуктів для здоров’я та краси;

диплом «Лідер галузі 2022» за високі показники економічної діяльності та соціальну відповідальність;

диплом «Народна марка 2023» за високу популярність та довіру споживачів;

диплом «Експортер року 2023» за успішне просування української продукції на зовнішніх ринках.

Популярні товари компанії

Серед багатьох продуктів, які виробляє компанія Рослина Карпат, є деякі, які особливо відрізняються своєю унікальністю, ефективністю та популярністю. Ось деякі з них: