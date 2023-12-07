Рецепт: Горбуша малосоленая сухим посолом — Вкуснейший вариант засолки горбуши. Быстро , просто.

Ингредиенты:
горбуша замороженная — 2 шт;
сахар — 2 ст.л;
соль — 2 ст.л;
укроп сушеный — 1 ст.л;
масло подсолнечное — 2 ст л.
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!
Сейчас в магазинах появилась горбуша по приемлемым ценам. у нас в городе 233 рубля килограмм. В основном она даже с икрой.
Я последнее время солю её очень быстрым и лёгким способом, при этом получается невероятно вкусно.
Утренний бутерброд, это сытно. полезно и невероятно вкусно.
Этим способом засола не важно, крупная или мелкая горбуша.
У меня были две горбуши общим весом 1450 грамм.
Рыбу размораживаю ровно до того состояния, что бы её можно было разрезать острым ножом. Вскрываю брюшко, вынимаю и вытераю брюшко салфетками. В одной икра.
Отрезаю голову, надрезаю по спинке.
Разрезаю по позвоночнику.
Твк же освобождаю от позвоночника вторую половинку.
Снимаю шкуру с пластов . Поддеваю ножом и она легко отходит.
Кусочки рыбы, обрезки, тёшу, всё откладываю, буду готовить из этого Риет.
Рыба подготовлена.
Теперь перехожу к засолочной смеси. На эти две рыбки мне хватит 2 ложки соли и 2 ложки сахара, укроп не полную столовую ложку.
Перемешиваю.
Теперь в этой глубокой миске обсыпаю засолочной смесью каждый пласт рыбы.
Жду, когда рыба начнёт выделять воду .
Опускаю край доски в раковину. чтобы всё стекало в раковину.
Три часа, этого достаточно, рыба успевает отлично просолиться.
Затем снимаю бумажной салфеткой посолочную смесь.
Вот такие сухие пласты у меня получились.
Теперь нужно их ночь провялить. Можно положить на решётку, но я приспособилась подвешивать.
Утром рыбка подсохла, осталась плотной, нежной.
Начинаю нарезку. Нарезаю пласты, наклоняя нож, что бы пластки были большой площади.
Складываю нарезку в миску, добавляю пару ложек подсолнечного масла и очень нежно вымешиваю.
Можно уже раскладывать по контейнерам, стоять будет долго.
Рыба в меру солёная, мясо плотное, укроп даёт привкус раковых шеек.
Кусочки очень красиво смотрятся, можно на праздничный стол…
Из обрезков свежей рыбы я приготовлю Риет, а из обрезков солёной рыбы я приготовлю вкусную намазку. Отходов практически нет.
Время приготовления: 3 ч. Примерная стоимость порции: 400 руб.