Рецепт: Горбуша малосоленая сухим посолом — Вкуснейший вариант засолки горбуши. Быстро , просто.

Ингредиенты:

горбуша замороженная — 2 шт;

сахар — 2 ст.л;

соль — 2 ст.л;

укроп сушеный — 1 ст.л;

масло подсолнечное — 2 ст л.

Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!

Сейчас в магазинах появилась горбуша по приемлемым ценам. у нас в городе 233 рубля килограмм. В основном она даже с икрой.

Я последнее время солю её очень быстрым и лёгким способом, при этом получается невероятно вкусно.

Утренний бутерброд, это сытно. полезно и невероятно вкусно.

Этим способом засола не важно, крупная или мелкая горбуша.

У меня были две горбуши общим весом 1450 грамм.

Рыбу размораживаю ровно до того состояния, что бы её можно было разрезать острым ножом. Вскрываю брюшко, вынимаю и вытераю брюшко салфетками. В одной икра.

Отрезаю голову, надрезаю по спинке.

Разрезаю по позвоночнику.

Твк же освобождаю от позвоночника вторую половинку.

Снимаю шкуру с пластов . Поддеваю ножом и она легко отходит.

Кусочки рыбы, обрезки, тёшу, всё откладываю, буду готовить из этого Риет.

Рыба подготовлена.

Теперь перехожу к засолочной смеси. На эти две рыбки мне хватит 2 ложки соли и 2 ложки сахара, укроп не полную столовую ложку.

Перемешиваю.

Теперь в этой глубокой миске обсыпаю засолочной смесью каждый пласт рыбы.

Жду, когда рыба начнёт выделять воду .

Опускаю край доски в раковину. чтобы всё стекало в раковину.

Три часа, этого достаточно, рыба успевает отлично просолиться.

Затем снимаю бумажной салфеткой посолочную смесь.

Вот такие сухие пласты у меня получились.

Теперь нужно их ночь провялить. Можно положить на решётку, но я приспособилась подвешивать.

Утром рыбка подсохла, осталась плотной, нежной.

Начинаю нарезку. Нарезаю пласты, наклоняя нож, что бы пластки были большой площади.

Складываю нарезку в миску, добавляю пару ложек подсолнечного масла и очень нежно вымешиваю.

Можно уже раскладывать по контейнерам, стоять будет долго.

Рыба в меру солёная, мясо плотное, укроп даёт привкус раковых шеек.

Кусочки очень красиво смотрятся, можно на праздничный стол…

Из обрезков свежей рыбы я приготовлю Риет, а из обрезков солёной рыбы я приготовлю вкусную намазку. Отходов практически нет.

Время приготовления: 3 ч. Примерная стоимость порции: 400 руб.