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Рецепт: Горбуша малосоленая сухим посолом — Вкуснейший вариант засолки горбуши. Быстро , просто.

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Рецепт: Горбуша малосоленая сухим посолом — Вкуснейший вариант засолки горбуши. Быстро , просто.

Ингредиенты:
горбуша замороженная — 2 шт;
сахар — 2 ст.л;
соль — 2 ст.л;
укроп сушеный — 1 ст.л;
масло подсолнечное — 2 ст л.
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!
Сейчас в магазинах появилась горбуша по приемлемым ценам. у нас в городе 233 рубля килограмм. В основном она даже с икрой.
Я последнее время солю её очень быстрым и лёгким способом, при этом получается невероятно вкусно.
Утренний бутерброд, это сытно. полезно и невероятно вкусно.

Этим способом засола не важно, крупная или мелкая горбуша.
У меня были две горбуши общим весом 1450 грамм.

Рецепт: Горбуша малосоленая сухим посолом - Вкуснейший вариант засолки горбуши. Быстро , просто.

Рыбу размораживаю ровно до того состояния, что бы её можно было разрезать острым ножом. Вскрываю брюшко, вынимаю и вытераю брюшко салфетками. В одной икра.

Рецепт: Горбуша малосоленая сухим посолом - Вкуснейший вариант засолки горбуши. Быстро , просто.

Отрезаю голову, надрезаю по спинке.

Рецепт: Горбуша малосоленая сухим посолом - Вкуснейший вариант засолки горбуши. Быстро , просто.

Разрезаю по позвоночнику.

Рецепт: Горбуша малосоленая сухим посолом - Вкуснейший вариант засолки горбуши. Быстро , просто.

Твк же освобождаю от позвоночника вторую половинку.

Рецепт: Горбуша малосоленая сухим посолом - Вкуснейший вариант засолки горбуши. Быстро , просто.

Снимаю шкуру с пластов . Поддеваю ножом и она легко отходит.

Рецепт: Горбуша малосоленая сухим посолом - Вкуснейший вариант засолки горбуши. Быстро , просто.

Кусочки рыбы, обрезки, тёшу, всё откладываю, буду готовить из этого Риет.

Рецепт: Горбуша малосоленая сухим посолом - Вкуснейший вариант засолки горбуши. Быстро , просто.

Рыба подготовлена.

Рецепт: Горбуша малосоленая сухим посолом - Вкуснейший вариант засолки горбуши. Быстро , просто.

Теперь перехожу к засолочной смеси. На эти две рыбки мне хватит 2 ложки соли и 2 ложки сахара, укроп не полную столовую ложку.

Рецепт: Горбуша малосоленая сухим посолом - Вкуснейший вариант засолки горбуши. Быстро , просто.

Перемешиваю.

Рецепт: Горбуша малосоленая сухим посолом - Вкуснейший вариант засолки горбуши. Быстро , просто.

Теперь в этой глубокой миске обсыпаю засолочной смесью каждый пласт рыбы.

Рецепт: Горбуша малосоленая сухим посолом - Вкуснейший вариант засолки горбуши. Быстро , просто.

Жду, когда рыба начнёт выделять воду .

Рецепт: Горбуша малосоленая сухим посолом - Вкуснейший вариант засолки горбуши. Быстро , просто.

Опускаю край доски в раковину. чтобы всё стекало в раковину.

Рецепт: Горбуша малосоленая сухим посолом - Вкуснейший вариант засолки горбуши. Быстро , просто.

Три часа, этого достаточно, рыба успевает отлично просолиться.
Затем снимаю бумажной салфеткой посолочную смесь.

Рецепт: Горбуша малосоленая сухим посолом - Вкуснейший вариант засолки горбуши. Быстро , просто.

Вот такие сухие пласты у меня получились.

Рецепт: Горбуша малосоленая сухим посолом - Вкуснейший вариант засолки горбуши. Быстро , просто.

Теперь нужно их ночь провялить. Можно положить на решётку, но я приспособилась подвешивать.

Рецепт: Горбуша малосоленая сухим посолом - Вкуснейший вариант засолки горбуши. Быстро , просто.

Рецепт: Горбуша малосоленая сухим посолом - Вкуснейший вариант засолки горбуши. Быстро , просто.

Рецепт: Горбуша малосоленая сухим посолом - Вкуснейший вариант засолки горбуши. Быстро , просто.

Утром рыбка подсохла, осталась плотной, нежной.

Рецепт: Горбуша малосоленая сухим посолом - Вкуснейший вариант засолки горбуши. Быстро , просто.

Начинаю нарезку. Нарезаю пласты, наклоняя нож, что бы пластки были большой площади.

Рецепт: Горбуша малосоленая сухим посолом - Вкуснейший вариант засолки горбуши. Быстро , просто.

Складываю нарезку в миску, добавляю пару ложек подсолнечного масла и очень нежно вымешиваю.

Рецепт: Горбуша малосоленая сухим посолом - Вкуснейший вариант засолки горбуши. Быстро , просто.

Рецепт: Горбуша малосоленая сухим посолом - Вкуснейший вариант засолки горбуши. Быстро , просто.

Можно уже раскладывать по контейнерам, стоять будет долго.

Рыба в меру солёная, мясо плотное, укроп даёт привкус раковых шеек.
Кусочки очень красиво смотрятся, можно на праздничный стол…

Рецепт: Горбуша малосоленая сухим посолом - Вкуснейший вариант засолки горбуши. Быстро , просто.

Из обрезков свежей рыбы я приготовлю Риет, а из обрезков солёной рыбы я приготовлю вкусную намазку. Отходов практически нет.

Время приготовления: 3 ч. Примерная стоимость порции: 400 руб.

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