Яблочное варенье «Паутинка» на зиму

Кто бы мог подумать, что дети предпочтут домашнюю заготовку желейным червячкам! А так оно и будет, если вы приготовите яблочное варенье «Паутинка». Оно выглядит как магазинные желейки, только лучше на вкус и намного полезнее!

Для приготовления варенья стоит брать яблоки исключительно твердых сортов. Так как затем вам необходимо будет их натереть на терке для моркови по-корейски. Если вы начнете измельчать мягкие плоды, в процессе варки или даже на этапе подготовки они превратятся в кашицу.

Как закрыть на зиму яблочное варенье «Паутинка»

Обратите внимание на то, что в рецепте указано количество яблок уже в очищенном виде. Для приготовления 750 мл варенья вам понадобится 1 кг фруктов (без серединок). Для удаления сердцевин лучше всего использовать специальный девайс. С его помощью данный процесс пройдет максимально быстро и гладко.

Ингредиенты

Яблоко1 кг Сахар500 г Лимонный сок1 ст. л. Лимонная цедра10 г Апельсиновый сок80 мл

Приготовление

В сотейник вливаем апельсиновый сок. Всыпаем в него сахар. Вливаем также лимонный сок. Отправляем сотейник на плиту. Доводим его содержимое до кипения. Провариваем сироп в течение 2 минут, периодически его помешивая.Лимонную цедру нарезаем мелкой соломкой. Измельчаем яблоки на терке для корейской морковки или на специальной овощерезке. Помещаем их в большую кастрюлю. Добавляем к соломке из яблок цедру лимона. Заливаем фрукты кипящим апельсиновым сиропом, равномерно его распределяя. Накрываем всё крышкой. Оставляем яблоки при комнатной температуре на 3 часа.Отправляем кастрюлю с яблоками на огонь. Доводим до кипения. Провариваем яблочную массу на сильном огне в течение 5 минут. Затем убираем кастрюлю с плиты. Оставляем яблоки до полного остывания (на 5–6 часов). Затем снова отправляем фруктовую массу на плиту. Доводим ее до кипения. Провариваем яблоки на среднем огне в течение 5 минут, аккуратно помешивая. Снова даем будущему варенью полностью остыть.Проводим третью варку. Доводим массу из яблок до активного кипения. Держим ее на огне 2–3 минуты. Убираем кастрюлю с плиты. Раскладываем горячее варенье по стерилизованным банкам, наполняя их до самого верха. Закрываем их крышками. Оставляем емкости с вареньем на кухне до полного остывания. Готово!

Приступать к дегустации такого варенья можно сразу после его остывания. Просто идеально! Отметим, что варить это лакомство больше чем из 3 кг яблок за 1 подход не стоит. Иначе фрукты будут распадаться, и у вас не выпарится должное количество сиропа (его останется чересчур много).