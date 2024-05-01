Рецепт постных пирожков с картошкой и грибами: как приготовить вкуснейшую выпечку

Такие пирожки можно приготовить и пока длиться Великий пост и после него. Такое тесто станет приятной альтернативой сдобному.

Тесто для этих пирожков готовится очень просто. Так что печь такие пирожки и с другими начинками можно и нужно даже после того, как Великий пост закончится. Картофельно-грибная начинка готовится невероятно просто, а получается очень вкусной.

Такие пирожки можно взять с собой на работу, или на пикник, дать детям в школу и подавать к вкусному супу, или бульону вместо хлеба.

Постные пирожки с грибами и картошкой

Ингредиенты:

Для теста:

три стакана муки;

1 стакан воды;

2 ст. л. сахара;

3/4 стакана оливкового масла;

1 ч. л. сухих активных дрожжей;

1/2 ч. л. соли.

Для начинки:

4 средние картофелины;

300 г грибов;

2 средние луковицы;

2 зубчика чеснока;

оливковое масло;

соль, свежемолотый черный перец.

Сначала приготовьте тесто. Смешайте дрожжи с 2–3 ст. л. теплой воды и 1 ст. л. муки и оставьте минут на десять. Просейте в миску муку и добавьте сахар и соль. Влейте оставшуюся теплую воду и дрожжи. Добавьте оливковое масло (можно взять и подсолнечное), перемешайте и вымесите тесто.

Скатайте тесто в шар, положите в миску, слегка присыпьте мукой и накройте салфеткой. Оставьте его на час, чтобы оно поднялось. Обомните подошедшее тесто, немного помесите и верните в миску – пусть подойдет еще раз.

И пока тесто «отдыхает», приготовьте начинку. Отварите до готовности картофель в мундире, остудите, очистите и нарежьте маленькими кубиками.

Грибы нарежьте тонкими ломтиками. Лук и чеснок мелко нарежьте. Разогрейте глубокую сковороду с маслом и обжарьте лук с чесноком. Добавьте грибы и жарьте вместе 15 минут. Перемешайте грибы с картофелем, посолите и поперчите. Снимите с огня и дайте остыть.

Тесто разделите на маленькие шарики. Каждый растяните в пласт, выложите в центр начинку, сформируйте пирожок. Положите на противень, застеленный пергаментом, и прикройте полотенцем. Оставьте пирожки еще на 20 минут.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте поверхность пирожков оливковым маслом или крепким чаем для красивого цвета и выпекайте около 20 минут.

Можно в начинку также добавить зелень, например, укроп или петрушку.

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