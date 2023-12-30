Готовлю каждый Новый год. Безумно вкусный и красивый салат на праздничный стол

Простые и незамысловатые салаты стали частью жизни современного человека. Дело в том, что сейчас трудно готовить сложные блюда, которые требуют большого количества компонентов. Работа, личные дела и прочие активности отнимают все время. По этой причине большинство выбирает простые и лаконичные рецепты.
Салаты — это хороший способ питаться правильно и не тратить время на готовку. Однако, при выборе диетического или вкусного салата надо учитывать некоторые факторы. Например, калорийность продуктов. Сытный и безвредный для организма салат не всегда очевиден.
Расскажем про один из легких салатов на каждый день.
Ингредиенты для салата:
- сыр — 100 г;
- варёные яйца — 3 шт.;
- варёный картофель — 2 шт.;
- майонез;
- консервный кукуруза — 200 г;
- солёные огурцы — 2 шт.;
- жареная куриная грудка — 200 г.
Приготовление салата:
Натираем на крупной терке очищенный картофель, яйца и сыр. Застилаем форму для салата пищевой пленкой, выкладываем на дно картофельный слой — ½ часть. Смазываем каждый слой тонкой сеточкой из майонеза.
Высыпаем на картофельный слой кукурузу. Высыпаем на кукурузу яичную массу, слегка утрамбовываем.
Нарезаем мелко огурцы и куриную грудку. Сперва на слой яиц выкладываем огурцы, а затем куриное мясо, утрамбовываем.
На слой мяса кладем картофель, смазываем майонезом и накрываем пищевой пленкой. Оставляем салат в холодильнике на час, а затем перекладываем на тарелку, переворачивая блюдо с салатом. Снимаем пищевую пленку.
Можно готовить салат со сметаной, так получается более полезное блюдо.
Украшаем икрой и зеленью.