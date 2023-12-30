Готовлю каждый Новый год. Безумно вкусный и красивый салат на праздничный стол

Простые и незамысловатые салаты стали частью жизни современного человека. Дело в том, что сейчас трудно готовить сложные блюда, которые требуют большого количества компонентов. Работа, личные дела и прочие активности отнимают все время. По этой причине большинство выбирает простые и лаконичные рецепты.

Салаты — это хороший способ питаться правильно и не тратить время на готовку. Однако, при выборе диетического или вкусного салата надо учитывать некоторые факторы. Например, калорийность продуктов. Сытный и безвредный для организма салат не всегда очевиден.

Расскажем про один из легких салатов на каждый день.

Ингредиенты для салата:

сыр — 100 г;

варёные яйца — 3 шт.;

варёный картофель — 2 шт.;

майонез;

консервный кукуруза — 200 г;

солёные огурцы — 2 шт.;

жареная куриная грудка — 200 г.

Приготовление салата:

Натираем на крупной терке очищенный картофель, яйца и сыр. Застилаем форму для салата пищевой пленкой, выкладываем на дно картофельный слой — ½ часть. Смазываем каждый слой тонкой сеточкой из майонеза.

Высыпаем на картофельный слой кукурузу. Высыпаем на кукурузу яичную массу, слегка утрамбовываем.

Нарезаем мелко огурцы и куриную грудку. Сперва на слой яиц выкладываем огурцы, а затем куриное мясо, утрамбовываем.

На слой мяса кладем картофель, смазываем майонезом и накрываем пищевой пленкой. Оставляем салат в холодильнике на час, а затем перекладываем на тарелку, переворачивая блюдо с салатом. Снимаем пищевую пленку.

Можно готовить салат со сметаной, так получается более полезное блюдо.

Украшаем икрой и зеленью.