Любителям интересных и сытных блюд из курицы посвящается… Эта вкуснотища точно придется по душе тем, кто устал от заезженных рецептов. Узнайте, как приготовить румяные и ароматные куриные ножки в картофельной «шубе».

Говорим наперед, что это блюдо отобьет желание у самых младших членов семьи лакомиться чем-то в KFC. Всё закономерно, ведь такие голени выходят уж очень хрустящими снаружи и вкуснейшими внутри.

Как приготовить куриные ножки в картофельной «шубе»

Важная деталь. Необходимо помнить о том, что куриные голени нуждаются в двойной панировке. Если пренебречь этим нюансом, в процессе жарки во фритюре картофельная масса может поплыть, и ее придется доставать из кипящего масла. Ну а блюдо будет испорчено.

Ингредиенты

Куриная голень5 шт. Лук0,5 шт. Соль по вкусу Лавровый лист2 шт. Черный перец (горошком)5 шт. Картофель1 кг Черный перец (молотый) по вкусу Петрушка по вкусу Яйцо4 шт. Панировочные сухари1 стак. Подсолнечное масло700 мл

Приготовление

Хорошенько промываем куриные голени. Помещаем их в кастрюлю. Заливаем курицу водой. Очищаем луковицу. Добавляем ее и лавровый лист к мясу. Всыпаем соль и черный перец горошком. Накрываем крышкой. Варим мясо до готовности.Слегка остужаем куриные ножки. Отделяем мясо от костей. Нарезаем его небольшими кусочками. Очищаем картофель. Отвариваем его в подсоленной воде до готовности. Превращаем горячую картошку в пюре, используя толкушку.Промываем петрушку. Обсушиваем ее. Мелко нарезаем петрушку. Добавляем ее, куриное мясо и 1 яйцо к картофельному пюре.К соединенным ингредиентам всыпаем соль и черный молотый перец по вкусу. Тщательно всё перемешиваем до однородной массы.Смоченными в воде руками формируем из картофельно-мясной смеси лепешку. Помещаем на нее косточку от голени. Заворачиваем ее внутрь, формируя большую «куриную ножку». В глубокую емкость вбиваем 3 яйца. Взбиваем их с помощью вилки. В другую емкость всыпаем панировочные сухари.Обмакиваем заготовки из картофеля и мяса в яичную смесь, держа их за кость. Можно помогать себе кулинарной кисточкой (для равномерного распределения яиц).Затем обваливаем заготовки в панировочных сухарях со всех сторон. Далее снова обмакиваем в яичной смеси. Потом повторно обваливаем заготовки в сухарях, делая двойную панировку. Вливаем в казан или в кастрюлю с толстым дном подсолнечное масло. Доводим его до кипения. Опускаем по одной заготовке в горячее масло. Обжариваем голени до румяности со всех сторон на среднем огне.

В результате у вас получатся не просто куриные ножки, а объедение! Такое блюдо вы можете подавать к столу как в будние, так и на праздники. Не забудьте лишь дополнить румяные голени вкусным соусом (сырным, барбекю или же обычным кетчупом).