Готовлю, когда хочу удивить гостей. Необычный пирог из крабовых палочек: узнала этот трюк в ресторане

Крабовые палочки сейчас вызывают много споров среди кулинаров. Дело в том, что до сих пор не понятно — вредны или полезны крабовые палочки. С одной стороны в палочках есть красители и загустители, а с другой много рыбьего жира и мяса.

Ответ кроется в самих палочках, а именно в их составе. Перед покупкой следует обязательно смотреть, какие компоненты в палочках стоят на первых местах. Если это мясо рыбы и жир, то палочки качественные. Любые другие компоненты на первом месте в составе должны вызвать тревогу, так как палочки явно имеют большое количество примесей.

Приготовим крабовый пирог.

Ингредиенты для крабового пирога:

крабовые палочки — 200 г;

яйца — 3 шт.;

соль — щепотка;

перец черный молотый — щепотка;

помидор — 2 шт.;

сыр — 100 г.

Приготовление крабового пирога:

Измельчаем крабовые палочки на тонкие маленькие брусочки, можно делать это при помощи вилки.

Смешиваем палочки с яйцами, солью и черным перцем.

Выкладываем смесь на сковороду, выравниваем. Обжариваем лепешку с обеих сторон до румяной корочки.

Нарезаем пластинами половинками помидоры. Натираем на крупной терке сыр. Выкладываем на лепешку половинки пластин помидор, а на них сыр.

Накрываем крышкой лепешку и готовим на медленном огне 10 минут.

Получается необычный пирог из крабовых палочек.

Вариант завтрака на каждый день.