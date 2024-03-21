Готовлю, когда хочу удивить гостей. Необычный пирог из крабовых палочек: узнала этот трюк в ресторане

Крабовые палочки сейчас вызывают много споров среди кулинаров. Дело в том, что до сих пор не понятно — вредны или полезны крабовые палочки. С одной стороны в палочках есть красители и загустители, а с другой много рыбьего жира и мяса.
Ответ кроется в самих палочках, а именно в их составе. Перед покупкой следует обязательно смотреть, какие компоненты в палочках стоят на первых местах. Если это мясо рыбы и жир, то палочки качественные. Любые другие компоненты на первом месте в составе должны вызвать тревогу, так как палочки явно имеют большое количество примесей.
Приготовим крабовый пирог.
Ингредиенты для крабового пирога:
- крабовые палочки — 200 г;
- яйца — 3 шт.;
- соль — щепотка;
- перец черный молотый — щепотка;
- помидор — 2 шт.;
- сыр — 100 г.
Приготовление крабового пирога:
Измельчаем крабовые палочки на тонкие маленькие брусочки, можно делать это при помощи вилки.
Смешиваем палочки с яйцами, солью и черным перцем.
Выкладываем смесь на сковороду, выравниваем. Обжариваем лепешку с обеих сторон до румяной корочки.
Нарезаем пластинами половинками помидоры. Натираем на крупной терке сыр. Выкладываем на лепешку половинки пластин помидор, а на них сыр.
Накрываем крышкой лепешку и готовим на медленном огне 10 минут.
Получается необычный пирог из крабовых палочек.
Вариант завтрака на каждый день.