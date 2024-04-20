Ханум с овощами: узбекский рецепт

Ханум — восхитительное блюдо узбекской кухни, которое заслуженно пользуется популярностью среди ценителей восточной кухни. Это кушанье, обладающее богатым вкусом и ароматом, состоит из тонкого теста и ароматной начинки. В качестве наполнения для такого блюда можно использовать тыкву, смесь различных овощей, мясной фарш и другие продукты. Давайте погрузимся в удивительный мир узбекской кухни и узнаем, как приготовить аппетитный ханум с овощами. Обещаем, будет интересно.

Чтобы сделать правильную начинку для ханума, вам следует использовать большое количество пряностей. Молотый тмин и кориандр подарят этому блюду просто восхитительный аромат. Для остринки обязательно добавьте перец (черный и красный).

В чём приготовить настоящий ханум с овощами

Ни сковорода, ни духовка во время приготовления узбекского ханума не понадобятся. Ведь традиционно для этой цели используют мантоварку или пароварку. Также можно вооружиться мультиваркой и установить режим «На пару».

Ингредиенты

Пшеничная мука200 г Вода110 мл Соль1,5 ч. л. Морковь350 г Картофель350 г Лук3 шт. Кинза1 пуч. Кориандр0,5 ч. л. Тмин0,5 ч. л. Подсолнечное масло6 ст. л. Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Готовим тесто. Вливаем в миску воду. Всыпаем 1 ч. л. соли и перемешиваем. Добавляем просеянную пшеничную муку. Замешиваем однородное тесто. Формируем из него шарик.Помещаем тесто в миску. Накрываем его влажным полотенцем. Оставляем тесто при комнатной температуре на 15 минут. Готовим овощную начинку. Очищаем морковь и картофель от кожуры. Натираем их на терке с крупными отверстиями. Очищаем репчатый лук от шелухи. Нарезаем его четвертинками колец.Тщательно промываем кинзу. Обсушиваем ее. Мелко нарезаем зелень. В глубокой емкости соединяем овощи с кинзой. Добавляем соль, черный перец, молотый кориандр и тмин. Вливаем 3 ст. л. подсолнечного масла. Тщательно перемешиваем все ингредиенты.Разделяем тесто на 4 равные части, каждую из которых округляем. Прижимаем кусочки, придавая им форму лепешек. Накрываем их полотенцем и оставляем на кухне на 10 минут.Раскатываем каждый кусочек теста в максимально тонкий круглый пласт. Смазываем его поверхность тонким слоем подсолнечного масла. Отступаем немного от краев и выкладываем на тесто овощную начинку. Равномерно ее распределяем. Сворачиваем тесто с овощами в плотный рулет. Прижимаем края и запечатываем их. Смазываем поверхность пароварки подсолнечным маслом. Выкладываем на нее рулет, слегка сворачивая его. Смазываем заготовку подсолнечным маслом, используя кулинарную кисточку. Полученный рулет готовится на пару в течение 45 минут.

Таким образом вам следует приготовить еще 3 ханума. Их тончайшее тесто и изобилие сочных овощей в начинке вскружат голову всем любителям сытных и вкусных кушаний. Если вам понравился рецепт этого узбекского блюда, обязательно его сохраните.