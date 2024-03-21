Рецепт: Тонкие вафли — Готовим вместе с внуком.

Ингредиенты:

яйца куриные — 5 шт.;

ваниль — 2 гр.;

сахар — 1 ст.;

мука — 2 ст.;

масло сливочное. — 200 гр.

Способ приготовления:

Нашему внуку семь лет и ему нравится что то готовить самостоятельно и мы стараемся эту инициативу поддерживать. Мужчина, умеющий накормить свою семью дорогого стоит) Пока самостоятельные блюда у внука — каша в пакетике да яичница в хлебе. Но основа заложена и я, когда есть свободное время, приобщают его к выпечке. Сегодня мы пекли вместе тонкие вафли. Ингредиентов минимум и они всегда есть в моем доме.

Куриные яйца среднего размера, их необходимо пять штук. К яйцам добавляю ванилин на кончике ножа (можно добавить ванильный сахар, хоть содержимое всего пакетика).

Сливочное масло, или маргарин, надо достать из холодильника заранее. Оно должно быть очень мягким, что его можно было перемешать с сахаром и мукой. Добаляю размягченное масло в миску с яйцами.

Добавляю в ту же миску стакан сахара

и два стакана муки.

Тщательно перемешиваю. Тесто не очень густое, к рукам липнет капитально. Я не добавляю больше муки.

У меня вафельница ветеран, ей наверняка более тридцати лет. Я пользуюсь этой вафельница, на одну руку одеваю перчатку и снимаю вафли деревянной лопаткой.

Выкладываю тесто чайной ложкой, для удобства можно второй ложкой снимать тесто. Тесто выкладываю посредине «противня».

Готовность видна сразу же. Светлые вафли менее хрустящие, но стараюсь чтобы особо не были зажаристыми.

Из такого количества ингредиентов получается довольна большая стопка вафель. И это ещё мы с внуком вовсю дегустировали по время выпечки.

Как минимум их штук пятьдесят. Мне не хочется их сворачивать с трубочку, в нашей семье и в таком виде едят их с удовольствием. Ароматные, не приточные, но довольно сладкие и хрустящие вафли получаются. Временные затраты довольно большие, так как вафельница у меня маломощная, но я все изредка пеку вафли. Малышу в школу на перекус, да и чай, либо кофе с вафельной интересней, нежели без нее.

Приятного аппетита и творческого кулинарного вдохновения.

Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.

Время приготовления: 1 ч.