Портал про города-курорты | Perekop

Рецепт: Тонкие вафли — Готовим вместе с внуком.

На чтение: 2 минуты
Рецепт: Тонкие вафли — Готовим вместе с внуком.

Ингредиенты:
яйца куриные — 5 шт.;
ваниль — 2 гр.;
сахар — 1 ст.;
мука — 2 ст.;
масло сливочное. — 200 гр.
Способ приготовления:

Нашему внуку семь лет и ему нравится что то готовить самостоятельно и мы стараемся эту инициативу поддерживать. Мужчина, умеющий накормить свою семью дорогого стоит) Пока самостоятельные блюда у внука — каша в пакетике да яичница в хлебе. Но основа заложена и я, когда есть свободное время, приобщают его к выпечке. Сегодня мы пекли вместе тонкие вафли. Ингредиентов минимум и они всегда есть в моем доме.

Рецепт: Тонкие вафли - Готовим вместе с внуком.

Куриные яйца среднего размера, их необходимо пять штук. К яйцам добавляю ванилин на кончике ножа (можно добавить ванильный сахар, хоть содержимое всего пакетика).

Рецепт: Тонкие вафли - Готовим вместе с внуком.

Сливочное масло, или маргарин, надо достать из холодильника заранее. Оно должно быть очень мягким, что его можно было перемешать с сахаром и мукой. Добаляю размягченное масло в миску с яйцами.

Рецепт: Тонкие вафли - Готовим вместе с внуком.

Добавляю в ту же миску стакан сахара

Рецепт: Тонкие вафли - Готовим вместе с внуком.

и два стакана муки.

Рецепт: Тонкие вафли - Готовим вместе с внуком.

Тщательно перемешиваю. Тесто не очень густое, к рукам липнет капитально. Я не добавляю больше муки.

Рецепт: Тонкие вафли - Готовим вместе с внуком.

У меня вафельница ветеран, ей наверняка более тридцати лет. Я пользуюсь этой вафельница, на одну руку одеваю перчатку и снимаю вафли деревянной лопаткой.

Рецепт: Тонкие вафли - Готовим вместе с внуком.

Выкладываю тесто чайной ложкой, для удобства можно второй ложкой снимать тесто. Тесто выкладываю посредине «противня».

Рецепт: Тонкие вафли - Готовим вместе с внуком.

Готовность видна сразу же. Светлые вафли менее хрустящие, но стараюсь чтобы особо не были зажаристыми.

Рецепт: Тонкие вафли - Готовим вместе с внуком.

Из такого количества ингредиентов получается довольна большая стопка вафель. И это ещё мы с внуком вовсю дегустировали по время выпечки.

Рецепт: Тонкие вафли - Готовим вместе с внуком.

Как минимум их штук пятьдесят. Мне не хочется их сворачивать с трубочку, в нашей семье и в таком виде едят их с удовольствием. Ароматные, не приточные, но довольно сладкие и хрустящие вафли получаются. Временные затраты довольно большие, так как вафельница у меня маломощная, но я все изредка пеку вафли. Малышу в школу на перекус, да и чай, либо кофе с вафельной интересней, нежели без нее.

Приятного аппетита и творческого кулинарного вдохновения.
Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.

Время приготовления: 1 ч.

Что будем искать? Например,Человек