Готовлю так всегда, когда нет времени. Всего 3 ингредиента: вкусные горячие бутерброды

Горячие бутерброды — это быстрый и удобный способ перекусить или позавтракать. Они могут быть приготовлены из различных ингредиентов, таких как сыр, колбаса, ветчина, овощи, зелень и соусы.

Для того чтобы сделать горячий бутерброд, обычно требуется всего несколько минут. Это отличный вариант для тех, кто спешит или не хочет тратить много времени на приготовление пищи.

К тому же существует множество вариантов горячих бутербродов, которые можно приготовить с использованием разных ингредиентов. Вы можете экспериментировать с разными сочетаниями продуктов, чтобы найти свой любимый вкус.

Расскажем, как сделать вкусные горячие бутерброды.

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

молоко — 100 мл;

растительное масло — 50 мл;

соль — ½ ч. л.;

чёрный перец — щепотка;

батон — 6 ломтиков.

Приготовление горячих бутербродов:

В глубокой таре смешиваем яйца с молоком, растительным маслом, солью и черным перцем. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом.

Обволакиваем каждый ломтик хлеба в яичной смеси. Предварительно нарезаем любимую начинку — колбасу, сосиски, зелень, сыр.

Выкладываем начинку на 3 куска, накрываем оставшимися и кладем в форму для выпечки.

Посыпаем сыром верхушку бутербродов, выпекаем при 200 градусах 10 минут.

В результате мы имеем вкусные ароматные бутерброды. Это хорошая замена классическим бутербродам, которые не такие сытные как горячие.