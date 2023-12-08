Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить овсяные хрустяшки. Овсяные хлопья выбирайте длительного приготовления. Дополнительно во время приготовления можно добавить молотую корицу или ванильный сахар для аромата. Хрустяшки отлично подойдут для перекуса, либо их можно подавать с молоком, как хлопья.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Крупы / Овсянка Блюдо: Десерты Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Хлопья овсяные 2 Стакана

Сахар 1/2 Стакана

Количество порций 6

Калорийность

400 ккал

Калорийность

5 г

Белки

10 г

Жиры

74 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Овсяные хрустяшки»

Подготовьте все ингредиенты.

Разогрейте сковороду на среднем огне. Высыпьте туда овсяные хлопья.

Добавьте сахар, перемешайте.

Готовьте, периодически помешивая, пока сахар не начнет плавиться, а хлопья приобретут золотистый цвет.

На это уйдет примерно 7-10 минут. Важно, постоянно помешивать, чтобы хлопья не подгорели. После полностью остудите хлопья, тогда они станут хрустящими.

Овсяные хрустяшки готовы, приятного вам аппетита!