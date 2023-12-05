Рулет из шпината с рыбой и сырной начинкой на праздничный стол: пошаговый рецепт (видео)

Оригинальный цвет рулета и нежная начинка сделают его хитом любого стола.
Рулет из шпината с рыбой и сыром – блюдо, которое как нельзя лучше подойдет для праздничного стола. Он не только эффектно выглядит, но и получается очень вкусным. Своим проверенным рецептом такого рулета поделилась кулинарный блогер Юлия Симончук.
Шпинатный рулет с рыбой
Ингредиенты:
- шпинат – 120 гр;
- мука – 70 гр;
- яйца – 3 шт;
- соль – 1/2 ч. л.
Для начинки:
- сыр сливочный – 250 гр;
- сливки жирные (33%) – 100 мл;
- огурец свежий – 1-2 шт;
- рыба красная (лосось с/с) – 150-200 гр.
Способ приготовления:
Белки отделить от желтков и взбить их до крепких пиков.
Желтки добавить к шпинату, туда же отправить соль и перебить блендером в однородную массу. Добавить муку и снова довести блендером до однородной консистенции. Добавить туда же взбитые белки, аккуратно перемешать и переложить на противень, застеленный просиликоненым пергаментом. Массу аккуратно распределить по всей поверхности противня.
Духовку разогреть до 180 градусов и выпекать 12 минут.
Пока готовится основа рулета, делаем крем. Для этого холодные сливки и сливочный сыр взбить миксером до загустения.
Достать готовый корж из духовки, перевернуть на новый лист пергамента и снять тот, на котором масса выпекалась.
Остывший пласт смазать кремом и выложить начинку (рыбу и огурцы, порезанные кусочками). Завернть все рулетом и отправить его в холодильник на несколько часов.
Перед подачей рулет нарезать порционными кусочками.
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