Рулет из шпината с рыбой и сырной начинкой на праздничный стол: пошаговый рецепт (видео)

Оригинальный цвет рулета и нежная начинка сделают его хитом любого стола.

Рулет из шпината с рыбой и сыром – блюдо, которое как нельзя лучше подойдет для праздничного стола. Он не только эффектно выглядит, но и получается очень вкусным. Своим проверенным рецептом такого рулета поделилась кулинарный блогер Юлия Симончук.

Шпинатный рулет с рыбой

Ингредиенты:

шпинат – 120 гр;

мука – 70 гр;

яйца – 3 шт;

соль – 1/2 ч. л.

Для начинки:

сыр сливочный – 250 гр;

сливки жирные (33%) – 100 мл;

огурец свежий – 1-2 шт;

рыба красная (лосось с/с) – 150-200 гр.

Способ приготовления:

Белки отделить от желтков и взбить их до крепких пиков.

Желтки добавить к шпинату, туда же отправить соль и перебить блендером в однородную массу. Добавить муку и снова довести блендером до однородной консистенции. Добавить туда же взбитые белки, аккуратно перемешать и переложить на противень, застеленный просиликоненым пергаментом. Массу аккуратно распределить по всей поверхности противня.

Духовку разогреть до 180 градусов и выпекать 12 минут.

Пока готовится основа рулета, делаем крем. Для этого холодные сливки и сливочный сыр взбить миксером до загустения.

Достать готовый корж из духовки, перевернуть на новый лист пергамента и снять тот, на котором масса выпекалась.

Остывший пласт смазать кремом и выложить начинку (рыбу и огурцы, порезанные кусочками). Завернть все рулетом и отправить его в холодильник на несколько часов.

Перед подачей рулет нарезать порционными кусочками.

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