Готовлю за считанные минуты. Нежные куриные котлеты в домашних условиях: простой рецепт

Котлеты — это блюдо, которое остается актуальным на протяжении многих веков. Оно меняется, модернизируется, но не удаляется со столом тысячи семей по всему миру.

Изначально котлеты готовили только во Франции. Рецепт был максимально прост — ребрышки на косточке жарили в специях и масле. Способ приготовления оставался неизменным долго. Но, затем попал в Российскую Империю, где мясо стали измельчать. Так появились котлеты из фарша с луком и специями. Позднее идея подобного рецепта котлет прижилась в других странах Европы.

Приготовим нежные куриные котлеты в домашних условиях.

Ингредиенты для куриных котлет:

куриный фарш — 450 г;

лук — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

сметана — 2 ст.л.;

крахмал — 2 ст.л.;

соль — 1 ч.л.;

перец чёрный молотый — ⅓ ч.л.;

чеснок — 1 зубчик;

сода — ⅓ ч.л.

Приготовление куриных котлет:

Натираем на мелкой терке лук и чеснок, сливаем лишнюю жидкость. Выкладываем лук в фарш вместе с яйцами, сметаной и крахмалом. Солим фарш, посыпаем черным молотым перцем и содой, тщательно перемешиваем.

Оставляем массу постоять на 2-3 минуты.

В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем на поверхность фарш столовой ложкой порционно.

Обжариваем на среднем огне котлеты под крышкой с обеих сторон до золотистого цвета. После того как фарш постоял 3 минуты, его не перемешиваем больше.

После приготовления котлеты выкладываем на бумажное полотенце, чтобы стек жир. Подавать котлеты можно с любым гарниром или просто со сметаной.