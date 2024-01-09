Готовьте больше, а то не хватит. Что я делаю с остатками колбасы после праздников: вкусный и простой рецепт

Не секрет, что бутерброды всегда были в ряду простых и популярных перекусов. По сей день люди берут их с собой на работу, в школу, на пикник. Такую закуску может позволить себе каждый, нужно лишь собрать в стопку хлеб, колбасу, сыр. По желанию намазать масло или майонез. Это незатейливый вариант, который пользуется спросом. Однако, если дома у вас есть колбаса, можно попробовать сделать нечто более оригинальное, причем, со вкусным соусом. Сегодня мы подготовили для вас один из таких рецептов.
Ингредиенты для перекуса:
- колбаса — 150 г;
- мука — 250 г;
- яйцо — 3 шт.;
- кефир — 300 мл;
- сыр — 150 г;
- сода — ч. л.;
- соль — ч. л.;
- зелень.
Ингредиенты для соуса:
- майонез — 3 ст. л.;
- чеснок — зубчик;
- петрушка;
- соль.
Приготовление перекуса:
В глубокую емкость наливаем кефир, разбиваем куриное яйцо. Добавляем чайную ложку соли. Перемешиваем вилкой. Через сито пропускаем муку и смешиваем с остальными ингредиентами. Добавляем чайную ложку соды и растительное масло.
Перемешиваем.
На крупной терке натираем сыр и копченую колбасу. Отправляем в тесто. Куриные яйца отвариваем и мелко нарезаем. Соединяем с остальными ингредиентами. Добавляем зелень или небольшой острый перчик.
Получившуюся массу перекладываем в кондитерский пакет, смазанный растительным маслом. Выдавливаем содержимое на сковороду в форме колбасок.
Обжариваем на умеренном огне по 2 минуты с каждой стороны.
Для соуса нарезаем петрушку, натираем чеснок на крупной терке. Заправляем 3 столовыми ложками майонеза. Всыпаем соль по вкусу. Угощение идеально сочетается с этим соусом.
Приятного аппетита!