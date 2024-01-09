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Готовьте больше, а то не хватит. Что я делаю с остатками колбасы после праздников: вкусный и простой рецепт

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Готовьте больше, а то не хватит. Что я делаю с остатками колбасы после праздников: вкусный и простой рецепт

Не секрет, что бутерброды всегда были в ряду простых и популярных перекусов. По сей день люди берут их с собой на работу, в школу, на пикник. Такую закуску может позволить себе каждый, нужно лишь собрать в стопку хлеб, колбасу, сыр. По желанию намазать масло или майонез. Это незатейливый вариант, который пользуется спросом. Однако, если дома у вас есть колбаса, можно попробовать сделать нечто более оригинальное, причем, со вкусным соусом. Сегодня мы подготовили для вас один из таких рецептов.

Ингредиенты для перекуса:

  • колбаса — 150 г;
  • мука — 250 г;
  • яйцо — 3 шт.;
  • кефир — 300 мл;
  • сыр — 150 г;
  • сода — ч. л.;
  • соль — ч. л.;
  • зелень.

Ингредиенты для соуса:

  • майонез — 3 ст. л.;
  • чеснок — зубчик;
  • петрушка;
  • соль.

Приготовление перекуса:

В глубокую емкость наливаем кефир, разбиваем куриное яйцо. Добавляем чайную ложку соли. Перемешиваем вилкой. Через сито пропускаем муку и смешиваем с остальными ингредиентами. Добавляем чайную ложку соды и растительное масло.

Перемешиваем.

На крупной терке натираем сыр и копченую колбасу. Отправляем в тесто. Куриные яйца отвариваем и мелко нарезаем. Соединяем с остальными ингредиентами. Добавляем зелень или небольшой острый перчик.

Готовьте больше, а то не хватит. Что я делаю с остатками колбасы после праздников: вкусный и простой рецепт

Получившуюся массу перекладываем в кондитерский пакет, смазанный растительным маслом. Выдавливаем содержимое на сковороду в форме колбасок.

Готовьте больше, а то не хватит. Что я делаю с остатками колбасы после праздников: вкусный и простой рецепт

Обжариваем на умеренном огне по 2 минуты с каждой стороны.

Готовьте больше, а то не хватит. Что я делаю с остатками колбасы после праздников: вкусный и простой рецепт

Для соуса нарезаем петрушку, натираем чеснок на крупной терке. Заправляем 3 столовыми ложками майонеза. Всыпаем соль по вкусу. Угощение идеально сочетается с этим соусом.

Готовьте больше, а то не хватит. Что я делаю с остатками колбасы после праздников: вкусный и простой рецепт

Приятного аппетита!

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