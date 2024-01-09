Готовьте больше, а то не хватит. Что я делаю с остатками колбасы после праздников: вкусный и простой рецепт

Не секрет, что бутерброды всегда были в ряду простых и популярных перекусов. По сей день люди берут их с собой на работу, в школу, на пикник. Такую закуску может позволить себе каждый, нужно лишь собрать в стопку хлеб, колбасу, сыр. По желанию намазать масло или майонез. Это незатейливый вариант, который пользуется спросом. Однако, если дома у вас есть колбаса, можно попробовать сделать нечто более оригинальное, причем, со вкусным соусом. Сегодня мы подготовили для вас один из таких рецептов.

Ингредиенты для перекуса:

колбаса — 150 г;

мука — 250 г;

яйцо — 3 шт.;

кефир — 300 мл;

сыр — 150 г;

сода — ч. л.;

соль — ч. л.;

зелень.

Ингредиенты для соуса:

майонез — 3 ст. л.;

чеснок — зубчик;

петрушка;

соль.

Приготовление перекуса:

В глубокую емкость наливаем кефир, разбиваем куриное яйцо. Добавляем чайную ложку соли. Перемешиваем вилкой. Через сито пропускаем муку и смешиваем с остальными ингредиентами. Добавляем чайную ложку соды и растительное масло.

Перемешиваем.

На крупной терке натираем сыр и копченую колбасу. Отправляем в тесто. Куриные яйца отвариваем и мелко нарезаем. Соединяем с остальными ингредиентами. Добавляем зелень или небольшой острый перчик.

Получившуюся массу перекладываем в кондитерский пакет, смазанный растительным маслом. Выдавливаем содержимое на сковороду в форме колбасок.

Обжариваем на умеренном огне по 2 минуты с каждой стороны.

Для соуса нарезаем петрушку, натираем чеснок на крупной терке. Заправляем 3 столовыми ложками майонеза. Всыпаем соль по вкусу. Угощение идеально сочетается с этим соусом.

Приятного аппетита!