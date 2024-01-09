Рецепт: Маринованные кабачки с медом — Пряные

Ингредиенты:

кабачок — 1 шт.;

мед — 1 ст.л.;

чеснок — 2 зубчика;

уксус 9% — 1,5 ст.л.;

соль — по вкусу;

паприка — 1 ч.л.;

молотый чили — пол чайной ложки;

петрушка — по вкусу;

масло растительное — по вкусу;

кориандр молотый — по вкусу

Способ приготовления: Давным-давно прошел сезон кабачков, и я как всегда не вовремя публикую вкусненький сезонный рецептик)

Все мы знаем, как сложно уработать кабачки! Их всегда вырастает очень много!

Даже варенье из него делаем, но я хочу порекомендовать вам очень простой рецепт маринованных кабачков, как закуски, которая, практически, мгновенно улетает со стола!

Итак, вам понадобится молодой кабачок без семечек, но у меня оказался зрелый плод, но для нас это не критично, хотя по рецепту там семечек быть не должно. Я не стала заморачиваться, поэтому даже не повытаскивала их. Совсем обленилась)

В общем, берем кабачок, моем его и даже не срезая шкурку режем кольцами. Чем тоньше нарежете, тем лучше.

Просаливаем кабачки и складываем в миску. Они должны пустить сок. Оставляем минут на 20 и тогда они станут мягкими.

Далее, сливаем сок и начинаем приправлять наши кабачковые кругляшочки специями. Все, что в списке значится, все туда забрасываем и добавляем уксус (можно и яблочный) и растительное масло.

Если вы любите свежую зелень кинзы, то порежьте ее. А если нет, то замените ее петрушкой. Выдавливаем чесночок, добавляем мед (мед без разницы какой) и начинаем тщательно перемешивать.

Как перемешали, то складываем кабачки в банку и оставляем на 1 час в холодильник. Они пустят дополнительный сок и намаринуются нашим медовым пряным соусом.

Получается очень вкусно и необычное кисло-сладкое сочетание. Это скорей всего даже корейская закуска. Единственное отличие от южно-корейского панчана, так это то, что здесь не добавляют соевый соус.

Попробуйте!

Время приготовления: 1 ч. 30 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.