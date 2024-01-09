Вкусная домашняя выпечка — это не всегда долго и сложно. К примеру, для того чтобы приготовить ароматный шоколадный кекс на молоке, вам не придется столкнуться с мучительным трудоемким процессом. Достаточно смешать все ингредиенты, потратив на это не больше 5 минут, и отправить их в духовку. Вот и всё!

Чтобы вам было легче доставать готовый кекс из формы для выпекания, обязательно смажьте ее сливочным маслом. Для удобства можете сперва его немного растопить. Затем уже, используя кулинарную силиконовую кисточку, смажьте форму маслом.

Как вкусно испечь шоколадный кекс на молоке

Готовя такую выпечку, вы можете смело экспериментировать с добавками. Нарежьте грушу или яблоко небольшими кубиками. Потом добавьте их в шоколадное тесто. Или же нарежьте банан шайбами. А затем вмешайте его в тесто для домашнего кекса.

Ингредиенты

Пшеничная мука125 г Сахар140 г Какао-порошок25 г Соль0,5 ч. л. Сода0,5 ч. л. Яйцо1 шт. Сливочное масло30 г Подсолнечное масло30 г Молоко140 мл Яблочный уксус1 ч. л.

Приготовление

В глубокую емкость просеиваем пшеничную муку и какао-порошок. Всыпаем сахар, соль и пищевую соду. Хорошенько перемешиваем всё при помощи венчика. Вбиваем куриное яйцо к сухим ингредиентам, вливаем подсолнечное масло и 20 г растопленного сливочного. Тщательно всё перемешиваем венчиком. Затем вливаем молоко. Снова перемешиваем.Добавляем в шоколадное тесто яблочный уксус. Перемешиваем всё до однородной массы, используя ручной венчик. Выливаем готовое тесто в форму диаметром 18 см. Предварительно смазываем ее сливочным маслом.Без промедлений отправляем форму в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Проверяем готовность кекса при помощи зубочистки.

Такую выпечку с насыщенным шоколадным вкусом следует подавать к ароматному имбирному чаю. Это шикарное сочетание! Вымойте корень имбиря. Отрежьте 2 см. Нарежьте корень на тонкие слайсы. Затем поместите имбирь в заварочный чайник. Добавьте 2 ч. л. черного листового чая. Залейте всё кипящей водой. Оставьте чай настаиваться в течение 3–5 минут. Потом разлейте его по чашкам. При желании добавьте еще ломтик лимона и лист свежей мяты. Имбирный горячий напиток к шоколадному кексу готов. Приятного аппетита!