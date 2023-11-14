Мясо по-бургундски — традиционное французское блюдо, которое перекочевало с деревенских столов в мишленовские рестораны. В процессе этого данное кушанье не перестало быть легким в приготовлении. Потому говядина по-бургундски с грибами может украшать стол любой хозяйки. Каждая справится с его приготовлением.

Для данной цели необходимо лишь взять казан, утятницу или кастрюлю с толстым дном. Дело в том, что даже в большой сковороде, где готовилось мясо с грудинкой, тушить такое блюдо будет не очень удобно.

Как готовится говядина по-бургундски с грибами

Во время обжаривания мяса следите за тем, чтобы его кусочки были на расстоянии друг от друга. Это очень важно. Так как если говядину выложить на сковороду не в один слой или ее просто будет слишком много, она начнет тушиться, а не обжариваться. Этого допускать нельзя, ведь нам нужно добиться от мяса идеальной золотистой корочки.

Ингредиенты

Говядина1 кг Бекон120 г Лук400 г Морковь300 г Чеснок6 зуб. Шампиньоны400 г Соль0,5 ч. л. Сахар0,5 ч. л. Черный перец (горошком)5 шт. Красное вино400 г Вода350 мл Лавровый лист2 шт. Томатная паста1 ст. л. Пшеничная мука1 ст. л. Сливочное масло20 г

Приготовление

Нарежьте копчено-вареную грудинку (бекон) на мелкие кубики, а говядину — крупными кусочками. Очистите лук и морковь. Нарежьте их кубиком. Очистите чеснок. Пропустите его через пресс.На холодную сковороду выложите бекон. Вытопите жир. Переложите бекон в миску. Поместите на сковороду говядину. Обжарьте ее до золотистости. Поместите мясо к грудинке. В сковороду с оставшимся жиром выложите морковь и лук. Обжарьте их до румяности. Добавьте 3 зуб. чеснока. Переложите назад в сковороду мясо. Добавьте томатную пасту и пшеничную муку. Тщательно всё перемешайте. Готовьте содержимое сковороды в течение 2–3 минут. Переложите всё в кастрюлю с толстым дном или в казанчик. Залейте мясо красным сухим вином и водой. Добавьте лавровый лист, соль, сахар и черный перец. Хорошенько перемешайте. Накройте крышкой. Тушите мясо в течение 2–4 часов (ориентируйтесь на жесткость своей говядины).Нарежьте шампиньоны пластинками. Разогрейте сковороду со сливочным маслом. Обжарьте на ней грибы с 3 зуб. чеснока до полного испарения влаги со сковороды. Добавьте шампиньоны к говядине. Аккуратно перемешайте. Протушите всё еще в течение 15 минут.

Сочное мясо, которое тает во рту, в густом винном соусе готово! Можете подавать его с картофельным пюре или с отварным рисом. Любой из этих гарниров прекрасно сочетается с говядиной по-бургундски.