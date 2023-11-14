Красивый и полезный. Нежный тыквенный пирог без глютена

Тыква является источником множества полезных микроэлементов. Поэтому есть тыкву довольно важно. Однако, многие находят множество причин для того, чтобы не включать тыкву в свой рацион питания. Например, из-за вкуса или сложности в приготовлении этого овоща.

Однако, осеннюю тыкву лучше включать в свой режим питания. Осенью этот овощ становится еще полезнее, так как вбирает в себя всю пользу природы.

Вероятно, вы не знаете, как можно вкусно приготовить тыкву. Тогда стоит обратиться к книгам рецептов. В одной из американских книг описано, как готовить тыквенный пирог.

Ингредиенты теста для тыквенного пирога:

Яйца — 3 шт.;

Сахар — 40 г;

Соль — щепотка;

Молоко — 250 мл;

Ванильный ароматизатор — 7 капель;

Рисовая мука — 150 г;

Разрыхлитель — ч.л.

Ингредиенты для начинки:

Тыква — 650 г;

Изюм — 100 г;

Сливочное масло — 10 г.

Приготовление тыквенного пирога:

Очищаем тыкву от кожуры и внутренностей, нарезаем на небольшие кусочки. Выкладываем тыкву в кастрюлю и заливаем водой, на сильном огне доводим до кипения.

Не забываем посолить тыкву, варим после закипания под крышкой 10 минут. Заливаем изюм кипятком, ждем размягчения тоже 10 минут.

В миску разбиваем яйца, высыпаем соль и сахарный песок, вливаем молоко. Добавляем в смесь ванильный ароматизатор, смешиваем. Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем жидкое тесто.

Выливаем воду из-под тыквы, в пироге не должно быть воды. Смазываем форму для выпечки сливочным маслом, выкладываем на дно тыквенные кусочки. Просушиваем изюм, выкладываем на тыквенный слой.

Заливаем начинку из тыквы тестом, на верхушку добавляем остатки тыквенных кусочков.

Выпекаем пирог при 180 градусах 45-50 минут.

Получается отменный нежный тыквенный пирог без глютена. Можно использовать любую другую муку для пирога, но с рисовой он получается полезнее.