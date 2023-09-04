Ученые установили связь между употреблением кокосового масла, тревожностью и ожирением

Бразильские ученые выяснили, что употребление кокосового масла может рано или поздно привести к ожирению. Результаты исследования многих удивили, ведь раньше масло кокоса считалось одним из самых безвредных. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на издание Journal of Functional Foods.

Сотрудники Университета штата Кампинас провели опыты на мышах. Грызунов поделили на две группы. Первой к основному рациону добавили 13 г кокосового масла первого отжима (примерно 1 ст. л.). Второй группе питание не корректировали.

Удалось установить, что у мышей из первый подгруппы кратно увеличился аппетит — из-за этого вес отклонился от нормы, появились признаки тревожности и проблем с печенью. Изменились также принципы работы гормонов лептина и инсулина, отвечающих за метаболизм и чувство сытости.

На основании опыта ученые сделали вывод, что при длительном и чрезмерном употреблении кокосового масла могут проявиться существенные метаболические изменения, на фоне которых будут развиваться ожирение и прочие заболевания.

При этом кокосовое масло отлично подходит для жарки и выпекания. Оно не дает сильного привкуса, остается стабильным при нагревании и не выделяет вредных соединений.