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Творожная пицца с необычной начинкой: рецепт интересного и вкусного блюда

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Творожная пицца с необычной начинкой: рецепт интересного и вкусного блюда

Такая пицца хороша и на завтрак, и в качестве перекуса на протяжении дня.

Начните воскресенье с сырной пиццы с необычной начинкой. Творожная пицца с необычной начинкой порадует новым вкусом и зарядит на весь день энергией. Как ее сделать, рассказали в кулинарном блоге «Приятного аппетита!»

Творожная пицца

Ингредиенты:

Для теста:

  • творог домашний – 500 гр;
  • яйца – 2 шт;
  • гашеная сода – 1 ч. л;
  • мука – 9 ст. л.

Для начинки:

  • морковь – 3 шт;
  • лук – 3 шт;
  • кубик куриного бульона – 1 шт;
  • горячая вода – 50 мл;
  • колбаса – 300 гр;
  • сыр твердый – 200 гр;
  • томатная паста – 3 ст. л;
  • майонез – 100 гр;
  • сметана – 100 гр;
  • яйцо – 1 шт;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • растительное масло для жарки.

Способ приготовления:

В глубокую миску высыпать творог, туда же отправить яйца, гашеную соду и просеянную муку. Замесить тесто.

Тесто раскатать и переложить в смазанную растительным маслом форму.

Овощи почистить и помыть. Морковь натереть на терке, лук нарезать кубиками. Морковь с луком потушить на растительном масле. Кубик бульона развести в воде и добавить к овощам, тушить до готовности.

Тесто смазать томатной пастой, сверху выложить нарезанную колбасу, затем – тушеные овощи, полить все заливкой. Для заливки необходимо смешать майонез, сметану, яйцо и пропущенный через пресс чеснок.

Духовку разогреть до 180 градусов и выпекать пиццу 25-30 минут. За пять минут до готовности посыпать ее твердым сыром, натертым на терку.

Ранее Фокус писал, как приготовить пиццу «4 сыра».

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