Настоящий хит этого лета: приготовьте кабачки с фаршем в кляре

Кабачки в кляре на вкус просто незабываемо. Попробуйте приготовить их с фаршем. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Это блюдо готовится элементарно. Оно точно понравится вашим родным. Будет вкусно Хрустящий снаружи и нежный внутри: уникальный рецепт молодого картофеля в духовке Кабачки в кляре с фаршем Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– несколько молодых кабачков;

– 300 граммов мяса;

– 1 яйцо;

– 1 луковица;

– несколько ломтиков белого хлеба;

– соль, перец, специи по вкусу. Кабачки помойте и нарежьте кружочками толщиной 1,5 – 2 сантиметра. С помощью рюмки выдавите из каждого кружочка середину. Сделайте фарш. Для этого перемелите мясо на мясорубке, а также измельчите луковицу и серединки кабачков. Мякоть белого хлеба замочите в молоке и хорошо отожмите. Соедините мясо, перемолотые лук и кабачки, размоченный белый хлеб, соль, перец и специи по вкусу. Кольца кабачков начините фаршем. Для кляра 1 яйцо соедините с 1 – 2 столовыми ложками молока и хорошенько взбейте. Соль и перец добавьте по вкусу. Фаршированные кабачки обваляйте в муке, а затем обмакните в кляр, после чего выложите на разогретую сковороду с маслом. Жарьте с двух сторон на среднем огне до румяной корочки. Чтобы мясо успело прожарится, накройте сковороду крышкой. Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить фантастические кабачковые оладьи.