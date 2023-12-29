Описание приготовления:

Побалуйте себя и близких красивым и вкусным салатом. А я помогу вам, расскажу, как приготовить "Гранатовый браслет". Овощи для салата лучше отварить накануне, чтобы они хорошо остыли и лучше натирались. Морковь по-корейски у меня домашнего приготовления. Отварите куриное филе в кипящей соленой воде в течение 30 минут, остудите в бульоне. Лук для салата я не жарю, не мариную, он прекрасно "вписывается" в салат в свежем виде. Все ингредиенты выкладываются слоями в виде браслета, благодаря этому салат и получил такое название. Неотъемлемая часть блюда — зерна граната, они украшают верхушку. Приступим!

Назначение: На ужин / На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Птица / Курица / Фрукты / Гранат Блюдо: Салаты / Салат Гранатовый браслет

Состав / Ингредиенты:

Куриное отварное мясо 350 Грамм

Картофель 3 Штуки

Свекла 2 Штуки

Лук 1 Штука

Морковь по-корейски 100 Грамм

Грецкие орехи 3 Ст. ложки (измельченные)

Гранат 2 Штуки (или один крупный)

Майонез 4 Ст. ложки

Соль По вкусу

Количество порций 6

Как приготовить «"Гранатовый браслет"»

Подготовьте ингредиенты для салата: отварите куриное филе или крупный окорочек, отварите картофель, свеклу. Измельчите орехи, очистите лук, мелко порежьте. Майонез переложите в корнетик. Приступим!

Очистите картофель, натрите на крупной терке. Возьмите большое блюдо, в центр поставьте ровный стакан. Вокруг распределите картофель, посолите, сделайте майонезную сеточку.

Следующий слой салата — репчатый лук, мелко порезанный.

Далее слой порезанного куриного мяса, соль, майонезная сеточка.

Далее слой грецких орехов.

Слой моркови по-корейски.

Свекольный слой. Соль.

Смажьте свеклу майонезом, я это делаю тыльной стороной ложки.

Далее очистите гранат, извлеките зерна, распределите по салату. На майонез он отлично "крепится". Уберите осторожно стаканчик, выкручивая из салата.

Пробуйте салат после охлаждения и пропитки. Приятного аппетита!

Совет от повара:

С варкой овощей время приготовления салата составит 2 часа.