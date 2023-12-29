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«Гранатовый браслет»

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«Гранатовый браслет»

Описание приготовления:

Побалуйте себя и близких красивым и вкусным салатом. А я помогу вам, расскажу, как приготовить "Гранатовый браслет". Овощи для салата лучше отварить накануне, чтобы они хорошо остыли и лучше натирались. Морковь по-корейски у меня домашнего приготовления. Отварите куриное филе в кипящей соленой воде в течение 30 минут, остудите в бульоне. Лук для салата я не жарю, не мариную, он прекрасно "вписывается" в салат в свежем виде. Все ингредиенты выкладываются слоями в виде браслета, благодаря этому салат и получил такое название. Неотъемлемая часть блюда — зерна граната, они украшают верхушку. Приступим!
Назначение: На ужин / На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Птица / Курица / Фрукты / Гранат Блюдо: Салаты / Салат Гранатовый браслет

Состав / Ингредиенты:

  • Куриное отварное мясо 350 Грамм
  • Картофель 3 Штуки
  • Свекла 2 Штуки
  • Лук 1 Штука
  • Морковь по-корейски 100 Грамм
  • Грецкие орехи 3 Ст. ложки (измельченные)
  • Гранат 2 Штуки (или один крупный)
  • Майонез 4 Ст. ложки
  • Соль По вкусу

Количество порций 6

Как приготовить «"Гранатовый браслет"»

"Гранатовый браслет"

Подготовьте ингредиенты для салата: отварите куриное филе или крупный окорочек, отварите картофель, свеклу. Измельчите орехи, очистите лук, мелко порежьте. Майонез переложите в корнетик. Приступим!

"Гранатовый браслет"

Очистите картофель, натрите на крупной терке. Возьмите большое блюдо, в центр поставьте ровный стакан. Вокруг распределите картофель, посолите, сделайте майонезную сеточку.

"Гранатовый браслет"

Следующий слой салата — репчатый лук, мелко порезанный.

"Гранатовый браслет"

Далее слой порезанного куриного мяса, соль, майонезная сеточка.

"Гранатовый браслет"

Далее слой грецких орехов.

"Гранатовый браслет"

Слой моркови по-корейски.

"Гранатовый браслет"

Свекольный слой. Соль.

"Гранатовый браслет"

Смажьте свеклу майонезом, я это делаю тыльной стороной ложки.

"Гранатовый браслет"

Далее очистите гранат, извлеките зерна, распределите по салату. На майонез он отлично "крепится". Уберите осторожно стаканчик, выкручивая из салата.

"Гранатовый браслет"

Пробуйте салат после охлаждения и пропитки. Приятного аппетита!

Совет от повара:

С варкой овощей время приготовления салата составит 2 часа.

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