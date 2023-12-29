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Так делали еще наши родители: рецепт фантастического крабового салата, как у мамы

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Так делали еще наши родители: рецепт фантастического крабового салата, как у мамы

Салат с крабовыми палочками является частым гостем на праздничных столах украинцев. Многим он известен с детства.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Салат с крабовыми палочками, свежими огурцами и кукурузой – классическая версия популярной закуски. Его очень просто приготовить, так что обязательно попробуйте.

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Рецепт классического салата с крабовыми палочками

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 4 яйца;
– 12 крабовых палочек;
– 2 огурца;
– 1 пучок зеленого лука;
– 340 граммов консервированной кукурузы;
– майонез 72% по вкусу;
– соль, перец черный молотый по вкусу.

Приготовление:

  1. Хорошо вымытые яйца отварите вкрутую. После отваривания опустите их в холодную воду.
  2. Помойте и почистите от кожуры огурцы, нарежьте кубиками и положите в салатницу.
  3. Помытый лук обсушите бумажными полотенцами и мелко нашинкуйте. Добавьте к огурцам.
  4. Освободите крабовые палочки от целлофана и нарежьте кубиками, предварительно разделив каждую пополам.
  5. Охлажденные яйца почистьте от скорлупы и нарежьте на произвольные кусочки. Также их можно натереть на большой терке.
  6. Переложите крабовые палочки и яйца в салатницу. Слейте из кукурузы лишнюю жидкость и добавьте зерна в салат.
  7. Посолите и поперчите салат. Заправьте майонезом и перемешайте.

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