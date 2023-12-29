Рецепт: Запеченая курица — С яблоками

Ингредиенты:

курица — 1 шт;

яблоки — 2 шт;

соль адыгейская — 1 ч л;

сметана 20% — 1 ст л;

смесь перцев — 1 ч л;

соль — по вкусу

Способ приготовления: Купила тушку домашнего цыпленка. Хотелось побаловать домашних вкусным куриным мясом. Запекать в духовке, смазав специями — идея для меня не новая. Решила нафаршировать цыпленка яблоками.

Приготовила тушку, промыв ее тщательно внутри и снаружи.

После это просушила бумажными полотенцами, чтобы специи не стекали с каплями воды, распределились равномерно.

Внутри, перед тем как наполнить тушку яблоками, смазала солью. Соль мелкая, она, как правило, всегда чуть более соленая, чем крупная. Поэтому решила не усердствовать.

Снаружи втерла адыгейскую соль в кожу

и затем смазала сметаной, чтобы получилась яркая корочка.

Яблоки разрезала на четыре части, удалила сердцевину. Наполнила тушку.

И заколола зубочистками.

Чтобы аромат яблок равномерно пропитал цыпленка изнутри, и сок яблок не вытекал наружу.

Положила в форму кверху грудкой. Потому что она оказалась самой большим по толщине частью тушки. Чтобы пропеклась стопроцентно, положила ее спинкой вниз.

Тушка попалась крупная, почти три килограмма, поэтому отправила ее в предварительно разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку на полтора часа. Оказалось, что время рассчитала правильно. Мясо получилось нежным, не сухим. И пропеклось полностью.

Подавала с салатом из свежих овощей.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч. 30 мин. Примерная стоимость порции: 500 руб.