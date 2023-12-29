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Рецепт: Запеченая курица — С яблоками

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Рецепт: Запеченая курица — С яблоками

Ингредиенты:
курица — 1 шт;
яблоки — 2 шт;
соль адыгейская — 1 ч л;
сметана 20% — 1 ст л;
смесь перцев — 1 ч л;
соль — по вкусу
Способ приготовления: Купила тушку домашнего цыпленка. Хотелось побаловать домашних вкусным куриным мясом. Запекать в духовке, смазав специями — идея для меня не новая. Решила нафаршировать цыпленка яблоками.

Приготовила тушку, промыв ее тщательно внутри и снаружи.

Рецепт: Запеченая курица - С яблоками

После это просушила бумажными полотенцами, чтобы специи не стекали с каплями воды, распределились равномерно.

Рецепт: Запеченая курица - С яблоками

Внутри, перед тем как наполнить тушку яблоками, смазала солью. Соль мелкая, она, как правило, всегда чуть более соленая, чем крупная. Поэтому решила не усердствовать.

Снаружи втерла адыгейскую соль в кожу

Рецепт: Запеченая курица - С яблоками

и затем смазала сметаной, чтобы получилась яркая корочка.

Рецепт: Запеченая курица - С яблоками

Яблоки разрезала на четыре части, удалила сердцевину. Наполнила тушку.

Рецепт: Запеченая курица - С яблоками

И заколола зубочистками.

Рецепт: Запеченая курица - С яблоками

Чтобы аромат яблок равномерно пропитал цыпленка изнутри, и сок яблок не вытекал наружу.

Положила в форму кверху грудкой. Потому что она оказалась самой большим по толщине частью тушки. Чтобы пропеклась стопроцентно, положила ее спинкой вниз.

Тушка попалась крупная, почти три килограмма, поэтому отправила ее в предварительно разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку на полтора часа. Оказалось, что время рассчитала правильно. Мясо получилось нежным, не сухим. И пропеклось полностью.

Рецепт: Запеченая курица - С яблоками

Подавала с салатом из свежих овощей.

Рецепт: Запеченая курица - С яблоками

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч. 30 мин. Примерная стоимость порции: 500 руб.

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