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Рецепт: Сырники с творогом без муки — в духовке

Admin
25 августа 2023
На чтение: 2 минуты

Ингредиенты:
творог 5% — 200 гр.;
банан — 1;
яйца куриные — 1;
крупа манная — 3 ст.ложки;
соль — щепотка;
сахарный песок — по вкусу;
сода гашенной уксусом — 1 чайная ложка;
растительное масло для смазывания формы — по вкусу;
мороженое для подачи — по желанию
Способ приготовления: Доброго времени суток, всем. Хочу сегодня предложить вам простой рецепт сырников, которые можно сделать без особого труда, без сковороды и муки.
Делала их на даче. У меня есть маленькая духовка, в которой я пеку, а иногда и разогреваю блюда.

Выложила в чашу творог, добавила яйцо и и банан.

Хорошо перемешала. Решила, что лучше всё измельчить с помощью техники до однородной массы.

Рецепт: Сырники с творогом без муки - в духовке

Добавила щепотку соли. Высыпала манку.

Рецепт: Сырники с творогом без муки - в духовке

Соду погасила уксусом. Уксус оказался только ягодный (винный) в наличии. Но мне понадобилось немного, главное погасить соду.

Рецепт: Сырники с творогом без муки - в духовке

Добавила немного сахара. Так как банан уже придаёт определённую сладость сырникам. Можно вместо сахра добавить мёд.

Рецепт: Сырники с творогом без муки - в духовке

Подготовила противень, смазала его немного растительным маслом.

Рецепт: Сырники с творогом без муки - в духовке

Сформировала сырники. Чуть присыпала мукой, самую малость.

Рецепт: Сырники с творогом без муки - в духовке

Получилось 6 средних сырников. Выложила их на противень и поставила в разогретую до 170-180 градусов духовку.

Рецепт: Сырники с творогом без муки - в духовке

Выпекла, периодически посматривая. Где-то в пределах 25-30 минут. До румяной корки.

Рецепт: Сырники с творогом без муки - в духовке

В такой духовке несложно и достать, посмотреть, если надо перевернуть или отрегулировать низ или верх до полной готовности.

Рецепт: Сырники с творогом без муки - в духовке

К готовым сырникам подала немного мороженного. Можно есть со сметаной. Но нынче лето было жаркое, и мороженое в морозилке было практически всегда, с запасом.

Рецепт: Сырники с творогом без муки - в духовке

Пара сырников и мороженое отличное лакомство в жару в качестве второго завтрака или полдника))

Рецепт: Сырники с творогом без муки - в духовке

Всем приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.

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