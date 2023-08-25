Рецепт: Сырники с творогом без муки — в духовке

Ингредиенты:

творог 5% — 200 гр.;

банан — 1;

яйца куриные — 1;

крупа манная — 3 ст.ложки;

соль — щепотка;

сахарный песок — по вкусу;

сода гашенной уксусом — 1 чайная ложка;

растительное масло для смазывания формы — по вкусу;

мороженое для подачи — по желанию

Способ приготовления: Доброго времени суток, всем. Хочу сегодня предложить вам простой рецепт сырников, которые можно сделать без особого труда, без сковороды и муки.

Делала их на даче. У меня есть маленькая духовка, в которой я пеку, а иногда и разогреваю блюда.

Выложила в чашу творог, добавила яйцо и и банан.

Хорошо перемешала. Решила, что лучше всё измельчить с помощью техники до однородной массы.

Добавила щепотку соли. Высыпала манку.

Соду погасила уксусом. Уксус оказался только ягодный (винный) в наличии. Но мне понадобилось немного, главное погасить соду.

Добавила немного сахара. Так как банан уже придаёт определённую сладость сырникам. Можно вместо сахра добавить мёд.

Подготовила противень, смазала его немного растительным маслом.

Сформировала сырники. Чуть присыпала мукой, самую малость.

Получилось 6 средних сырников. Выложила их на противень и поставила в разогретую до 170-180 градусов духовку.

Выпекла, периодически посматривая. Где-то в пределах 25-30 минут. До румяной корки.

В такой духовке несложно и достать, посмотреть, если надо перевернуть или отрегулировать низ или верх до полной готовности.

К готовым сырникам подала немного мороженного. Можно есть со сметаной. Но нынче лето было жаркое, и мороженое в морозилке было практически всегда, с запасом.

Пара сырников и мороженое отличное лакомство в жару в качестве второго завтрака или полдника))

Всем приятного аппетита!

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.