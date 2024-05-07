Запеченный суши-торт: быстрая и вкусная альтернатива классическому блюду

Приготовленный по этому рецепту торт мало чем отличается по вкусу от суши, а вот время приготовления он экономит существенно.

Суши – блюдо японской кухни, которые в последние годы пользуется очень большой популярностью среди соотечественников. Если очень хочется попробовать суши, а заказать нет возможности, приготовьте запеченный суши-торт по рецепту кулинарного блогера Валерии Велигуры. Он готовится быстро и просто, а результат порадует.

Запеченный суши-торт

Ингредиенты:

рис для суши – 100 гр;

вода – 110 мл;

крабовые палочки – 250 гр;

икра с лососем – 100 гр;

твердый сыр – 50 гр;

крем-сыр – 50 гр;

майонез – 25 гр;

соевый соус – 1 ст. л.

острый соус – 1 ч. л (по желанию).

Для подачи:

острый соус, зеленый лук, кунжут, нори и соевый соус.

Для заправки:

яблочный уксус – 15 гр;

сахар – 1 ч. л;

соль – 1/2 ч. л.⠀

Способ приготовления:

Рис тщательно промыть несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Залить чистой водой и довести рис до кипения. Поставить огонь на минимум и варить 15 минут, не приподнимая крышку. После этого выключить огонь и дать рису постоять еще 15 минут под крышкой. Добавить заправку и перемешать.

Крабовые палочки разделить на волокна, добавить икру, крем-творог, мелко натертый сыр, майонез, соевый соус, острый соус (по желанию) и тщательно перемешать.

В форму выложить слой риса, а сверху – слой начинки. Духовку разогреть до 180 градусов и отправить туда форму на 20-25 минут.

Подавать с острым соусом, зеленым луком, кунжутом, нори и соевым соусом.

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