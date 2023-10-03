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Гречка с тушенкой

На чтение: 10 минут
Гречка с тушенкой

Гречка с тушенкой – это классика времен СССР, которая любима многими и по сей день. Но здесь не стоит удивляться, так как блюдо по своим вкусовым характеристикам и приятному аромату, не уступает многим современным кушаньям. Готовить такую «вкусняшку» можно различными способами и с добавлением различных компонентов. Например, вы можете использовать мультиварку либо обычную кастрюлю, а для баланса вкуса ввести такие ингредиенты, как свежие овощи, растительное масло и любые специи, которые вам нравятся.

Гречка с тушенкой и луком на сковороде

Гречка с тушенкой и луком на сковороде – это сытное и простое в приготовлении кушанье, которое станет для вас и вашей семьи полноценным обедом, приготовление которого не займет много свободного времени. Используя тушенку, мы значительно экономим время на разделке и тепловой обработке мяса.

Гречка с тушенкой

Ингредиенты –+4 порц.

  • Гречка 130 гр.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Тушенка 340 гр.
  • Вода 260 мл.
  • Масло сливочное 25 гр.
  • Масло растительное 1.5 ст.л.
  • Приправа овощная  по вкусу

Шаги 40 мин.

  1. Гречка с тушенкой

    Гречка с тушенкой готовится быстро и просто. Крупу внимательно перебираем и промываем, после высыпаем в кастрюлю и заливаем горячей водой, добавляем ломтик сливочного масла.

  2. Гречка с тушенкой

    Закрываем посуду крышкой и варим кашу до готовности под крышкой на медленном пламени.

  3. Гречка с тушенкой

    Не теряя времени, снимаем шелуху с лука, головку мелко нарезаем.

  4. Гречка с тушенкой

    Вскрываем тушенку и выкладываем содержимое в глубокую тарелку, разминаем вилкой.

  5. Гречка с тушенкой

    В сковороде разогреваем подсолнечное масло и пассеруем луковую нарезку.

  6. Гречка с тушенкой

    К румяному луку перекладываем мясной компонент.

  7. Гречка с тушенкой

    Ингредиенты перемешиваем и томим на среднем нагреве 5-7 минут.

  8. Гречка с тушенкой

    Далее в сковороду отправляем отваренную крупу.

  9. Гречка с тушенкой

    Массу размешиваем и выдерживаем на плите еще около 10 минут.

  10. Гречка с тушенкой

    Гречка с тушенкой готова! Ароматное кушанье раскладываем по порционным тарелкам и приглашаем семью к столу. Приятного аппетита!

Как приготовить гречку с тушенкой в кастрюле?

Как приготовить гречку с тушенкой в кастрюле? Ответ на этот вопрос вы обнаружите, прочитав подробный рецепт с фотографиями, в котором четко описан каждый шаг. Для готовки нам потребуется минимальный продуктовый набор, к тому же, такое блюдо можно запросто «сварганить» под открытым небом.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

  • Тушенка – 300-500 гр.
  • Гречка – 1,5 ст.
  • Луковица – 1 шт.
  • Вода – 3 ст.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все необходимое выкладываем на стол.

Гречка с тушенкой

Шаг 2. Снимаем жир с поверхности тушенки и растапливаем в кастрюле.

Гречка с тушенкой

Шаг 3. Засыпаем тонкие перья репчатого лука и обжариваем 2-3 минуты до светло-коричневого оттенка.

Гречка с тушенкой

Шаг 4. К пассерованному луку выкладываем тушенку.

Гречка с тушенкой

Шаг 5. Следом вводим промытую крупу, заливаем тремя стаканами воды.

Гречка с тушенкой

Шаг 6. Доводим ингредиенты до кипения и, убавив огонь, тушим под крышкой 20 минут.

Гречка с тушенкой

Шаг 7. Горячее кушанье настаиваем под крышкой еще 10-15 минут, затем солим по своему вкусу.

Гречка с тушенкой

Шаг 8. Сервируем и начинаем трапезу. Приятного аппетита!

Гречка с тушенкой

Вкусная гречка с тушенкой в мультиварке

Вкусная гречка с тушенкой в мультиварке готовится настолько просто и быстро, что с процессом справится даже ребенок, ведь все, что требуется от кулинара – это загрузить необходимые ингредиенты в чашу. Для насыщенности вкуса будем использовать чеснок и качественное оливковое масло.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

  • Тушенка говяжья – 1 банка.
  • Луковица – 1 шт.
  • Масло оливковое – 1 ст.л.
  • Крупа гречневая – 1 ст.
  • Вода – 2 ст.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Морковка – 1 шт.
  • Масло сливочное – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом очищаем и промываем овощи, перебираем гречку.

Гречка с тушенкой

Шаг 2. В чашу мультиварки наливаем немного оливкового масла и включаем программу «выпечка» на 20 минут, засыпаем измельченный лук с морковью и готовим под крышкой, периодически помешивая.

Гречка с тушенкой

Шаг 3. По истечении времени, добавляем тушенку и рубленый чеснок.

Гречка с тушенкой

Шаг 4. Через несколько минут в чашу отправляем крупу, заливаем все ингредиенты водой и запускаем режим «гречка» (40 минут).

Гречка с тушенкой

Шаг 5. После звукового сигнала, сдабриваем кушанье сливочным маслом и солью, перемешиваем и выдерживаем на подогреве еще 5 минут.

Гречка с тушенкой

Шаг 6. Снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Гречка с тушенкой

Гречка с тушенкой в казане на костре

Гречка с тушенкой в казане на костре – это армейское блюдо, которое придется по вкусу каждому, кто отведает хотя бы ложечку. Приготовьте такое кушанье во время пикника и у вас останутся незабываемые впечатления об этом потрясающем вкусе и неповторимом аромате!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Тушенка – 200 гр.
  • Гречка – 1 ст.
  • Морковка – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Вода – 2,5 ст.
  • Масло подсолнечное – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенные овощи измельчаем: лук нарезаем кубиками, а морковку трем на терке. Подготовленные компоненты обжариваем на горячем подсолнечном масле на протяжении 5 минут.

Гречка с тушенкой

Шаг 2. Далее вводим в казан тушенку и тщательно перемешиваем состав, вытапливаем жир около 5 минут.

Гречка с тушенкой

Шаг 3. Засыпаем гречку и подсаливаем кушанье, так же перчим.

Гречка с тушенкой

Шаг 4. Ингредиенты заливаем 2,5 стаканами горячей воды и доводим до кипения.

Гречка с тушенкой

Шаг 5. Затем уменьшаем огонь и томим кашу с добавками 20-25 минут.

Гречка с тушенкой

Шаг 6. Распределяем блюдо по пиалам и подаем к столу. Приятного аппетита!

Гречка с тушенкой

Гречка по-купечески с тушенкой

Гречка по-купечески с тушенкой – это сытное и простое в приготовлении кушанье, которое оценит по достоинству каждый, а в особенности – представители мужского пола! Несмотря на элементарность процесса, блюдо поражает своим нежным вкусом с нотками тимьяна и лавра.

Время готовки – 70 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

  • Крупа гречневая – 1 ст.
  • Тушенка – 325 гр.
  • Морковка – 2 шт.
  • Чеснок – по вкусу.
  • Луковица – 1 шт.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Лист лавра – 2 шт.
  • Масло сливочное – 1 ст.л.
  • Вода – 2 ст.
  • Тимьян – по вкусу.
  • Укроп – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса снимаем шелуху и кожицу с овощей, ополаскиваем и обсушиваем.

Гречка с тушенкой

Шаг 2. На кубики рубим луковицу.

Гречка с тушенкой

Шаг 3. Аналогичным способом измельчаем морковку.

Гречка с тушенкой

Шаг 4. И зубцы жгучего чеснока.

Гречка с тушенкой

Шаг 5. Нарезку тушим под крышкой на растительном масле около 10 минут.

Гречка с тушенкой

Шаг 6. Вскрыв банку с тушенкой, перемешиваем содержимое.

Гречка с тушенкой

Шаг 7. Выкладываем мясо к овощам – мешаем.

Гречка с тушенкой

Шаг 8. Через 5 минут в сковороду добавляем промытую крупу, приправы и соль.

Гречка с тушенкой

Шаг 9. Состав размешиваем и заливаем водой, томим под крышкой до разбухания гречки.

Гречка с тушенкой

Шаг 10. В конце приготовления сдабриваем кушанье свежей зеленью и сливочным маслом.

Гречка с тушенкой

Шаг 11. Настаиваем еще 10-15 минут и незамедлительно подаем к столу. Готовьте и получайте удовольствие!

Гречка с тушенкой

Гречка с тушенкой, луком и морковью

Гречка с тушенкой, луком и морковью – это кушанье на скорую руку, которое станет для вас питательным и вкусным обедом, на который не придется тратить много усилий. Для особой нежности вкуса дополним основной состав большим количеством сливочного масла.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

  • Гречка – 2 ст.
  • Тушенка – 400 гр.
  • Лук – 2 шт.
  • Паста томатная – 3 ст.л.
  • Морковь – 1 шт.
  • Вода – 4 ст.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Гречку перебираем и промываем, с овощей счищаем шелуху и кожуру – ополаскиваем под струей воды.

Гречка с тушенкой

Шаг 2. Мелко нарезанный лук высыпаем в сковородку с растопленным сливочным маслом.

Гречка с тушенкой

Шаг 3. Следом отправляем морковную стружку, перемешиваем и обжариваем до мягкости и легкой золотистости.

Гречка с тушенкой

Шаг 4. Сдабриваем зажарку тушенкой и томатной пастой, перемешиваем и продолжаем готовить еще 10-15 минут.

Гречка с тушенкой

Шаг 5. Добавляем крупу и заливаем состав водой, доводим до кипения и закрываем крышкой – томим около 20 минут на умеренном пламени.

Гречка с тушенкой

Шаг 6. Горячее и ароматное блюдо по желанию украшаем веточками свежей зелени и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Гречка с тушенкой

Вкусная гречневая каша с тушенкой и грибами

Вкусная гречневая каша с тушенкой и грибами – это сытное и вкусное блюдо, которое заполнит ваше жилище своим приятным ароматом еще в процессе термической обработки. Грибы (покупные либо лесные) – это идеальное дополнение к полезной и вкусной крупе, обязательно попробуйте!

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Крупа гречневая – 1 ст.
  • Вода – 2 ст.
  • Грибы – 300 гр.
  • Луковица – 1 шт.
  • Тушенка – 1 банка.
  • Морковь – 1 шт.
  • Приправы – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытую крупу заливаем водой, солим и ставим на конфорку.

Гречка с тушенкой

Шаг 2. Параллельно на раскаленном растительном масле пассеруем измельченные овощи.

Гречка с тушенкой

Шаг 3. К зажарке выкладываем тушенку, перемешиваем и обжариваем 5 минут.

Гречка с тушенкой

Шаг 4. Содержимое сковороды дополняем ломтиками свежих шампиньонов либо отварными лесными грибами, солью и любимыми приправами – перемешиваем и томим до испарения лишней влаги.

Гречка с тушенкой

Шаг 5. Смешиваем готовую кашу со смесью из овощей, грибов и тушенки – пробуем. Приятного аппетита!

Гречка с тушенкой

Гречневая каша с тушенкой, приготовленная в духовке

Гречневая каша с тушенкой, приготовленная в духовке – это полезное кушанье, которое содержит в себе огромное количество железа, от которого в буквальном смысле зависит гемоглобин в нашей крови. Побалуйте себя и свою семью рассыпчатой и безумно вкусной кашей с мясной составляющей.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Гречка – 1 ст.
  • Тушенка – 350 гр.
  • Лук – 80 гр.
  • Морковка – 180 гр.
  • Масло сливочное – 40 гр.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Кипяток – 2,5 ст.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выкладываем на стол продукты, перечисленные в списке.

Гречка с тушенкой

Шаг 2. Мелко нарезанный лук обжариваем 6-8 минут на растительном масле.

Гречка с тушенкой

Шаг 3. Затем добавляем морковь, измельченную при помощи терки с крупными отверстиями – перемешиваем и засекаем еще 6 минут.

Гречка с тушенкой

Шаг 4. К зажарке выкладываем тушенку, хорошенько перемешиваем и прогреваем все вместе.

Гречка с тушенкой

Шаг 5. Всыпаем промытую крупу и соль, заливаем кипятком и перемешиваем, плотно закрываем крышкой.

Гречка с тушенкой

Шаг 6. Помещаем жаропрочную посуду в духовку, прогретую до 200 градусов на один час.

Гречка с тушенкой

Шаг 7. Заправляем горячую кашу сливочным маслом.

Гречка с тушенкой

Шаг 8. Раскладываем по тарелкам и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Гречка с тушенкой

Гречневая каша с тушенкой и овощами

Гречневая каша с тушенкой и овощами – это идеальный вариант для сытного и полезного обеда, который по своим вкусовым характеристикам придется по вкусу всем членам вашей семьи. Готовить можно в разной огнеупорной посуде, например, в глубокой сковородке или утятнице.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Луковица – 1 шт.
  • Гречка – 1 ст.
  • Тушенка – 200 гр.
  • Морковка – 1 шт.
  • Вода – 3 ст.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перебираем и промываем гречневую крупу, удаляем шелуху и кожицу с овощей.

Гречка с тушенкой

Шаг 2. Вооружаемся теркой и измельчаем морковку, мелко рубим луковицу.

Гречка с тушенкой

Шаг 3. На разогретом растительном масле около 5 минут обжариваем овощи.

Гречка с тушенкой

Шаг 4. Добавляем тушенку и перемешиваем.

Гречка с тушенкой

Шаг 5. Спустя 3-4 минуты вводим крупу.

Гречка с тушенкой

Шаг 6. Заливаем компоненты горячей водой и доводим до кипения, томим под крышкой на протяжении 20 минут.

Гречка с тушенкой

Шаг 7. За пару минут до готовности солим и перчим.

Гречка с тушенкой

Шаг 8. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Гречка с тушенкой

Гречка с тушенкой и томатной пастой

Гречка с тушенкой и томатной пастой – это блюдо, обладающее богатым вкусом и ярким насыщенным ароматом, перед которым невозможно устоять. Благодаря использованию пасты из протертых томатов, каша получается максимально сочной и сытной – вам понравится!

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

  • Крупа гречневая – 1,5 ст.
  • Тушенка – 1 банки.
  • Паста томатная – 1,5 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Луковица – 1 шт.
  • Вода – 2,5-3 ст.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промываем крупу и, высыпав в кастрюлю заливаем водой, подсаливаем, ориентируясь на свой вкус – варим на медленном огне до готовности.

Гречка с тушенкой

Шаг 2. Не теряя времени, очищаем и мелко рубим лук с чесноком.

Гречка с тушенкой

Шаг 3. В сковородку наливаем немного растительного масла и начинаем пассеровать лук.

Гречка с тушенкой

Шаг 4. К подрумяненному луку перекладываем тушенку.

Гречка с тушенкой

Шаг 5. Томим под крышкой около 5 минут.

Гречка с тушенкой

Шаг 6. Затем содержимое сковороды сдабриваем томатной пастой и солью, доводим до кипения и убираем с конфорки.

Гречка с тушенкой

Шаг 7. Объединяем кашу с зажаркой, перемешиваем и прогреваем еще 5 минут.

Гречка с тушенкой

Шаг 8. Сервируем и подаем. Приятного аппетита!

Гречка с тушенкой

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