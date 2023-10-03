Гречка с тушенкой – это классика времен СССР, которая любима многими и по сей день. Но здесь не стоит удивляться, так как блюдо по своим вкусовым характеристикам и приятному аромату, не уступает многим современным кушаньям. Готовить такую «вкусняшку» можно различными способами и с добавлением различных компонентов. Например, вы можете использовать мультиварку либо обычную кастрюлю, а для баланса вкуса ввести такие ингредиенты, как свежие овощи, растительное масло и любые специи, которые вам нравятся.

Гречка с тушенкой и луком на сковороде

Гречка с тушенкой и луком на сковороде – это сытное и простое в приготовлении кушанье, которое станет для вас и вашей семьи полноценным обедом, приготовление которого не займет много свободного времени. Используя тушенку, мы значительно экономим время на разделке и тепловой обработке мяса.

Ингредиенты –+4 порц.

Гречка 130 гр.

Лук репчатый 1 шт.

Тушенка 340 гр.

Вода 260 мл.

Масло сливочное 25 гр.

Масло растительное 1.5 ст.л.

Приправа овощная по вкусу

Шаги 40 мин.

Гречка с тушенкой готовится быстро и просто. Крупу внимательно перебираем и промываем, после высыпаем в кастрюлю и заливаем горячей водой, добавляем ломтик сливочного масла. Закрываем посуду крышкой и варим кашу до готовности под крышкой на медленном пламени. Не теряя времени, снимаем шелуху с лука, головку мелко нарезаем. Вскрываем тушенку и выкладываем содержимое в глубокую тарелку, разминаем вилкой. В сковороде разогреваем подсолнечное масло и пассеруем луковую нарезку. К румяному луку перекладываем мясной компонент. Ингредиенты перемешиваем и томим на среднем нагреве 5-7 минут. Далее в сковороду отправляем отваренную крупу. Массу размешиваем и выдерживаем на плите еще около 10 минут. Гречка с тушенкой готова! Ароматное кушанье раскладываем по порционным тарелкам и приглашаем семью к столу. Приятного аппетита!

Как приготовить гречку с тушенкой в кастрюле?

Как приготовить гречку с тушенкой в кастрюле? Ответ на этот вопрос вы обнаружите, прочитав подробный рецепт с фотографиями, в котором четко описан каждый шаг. Для готовки нам потребуется минимальный продуктовый набор, к тому же, такое блюдо можно запросто «сварганить» под открытым небом.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

Тушенка – 300-500 гр.

Гречка – 1,5 ст.

Луковица – 1 шт.

Вода – 3 ст.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все необходимое выкладываем на стол.

Шаг 2. Снимаем жир с поверхности тушенки и растапливаем в кастрюле.

Шаг 3. Засыпаем тонкие перья репчатого лука и обжариваем 2-3 минуты до светло-коричневого оттенка.

Шаг 4. К пассерованному луку выкладываем тушенку.

Шаг 5. Следом вводим промытую крупу, заливаем тремя стаканами воды.

Шаг 6. Доводим ингредиенты до кипения и, убавив огонь, тушим под крышкой 20 минут.

Шаг 7. Горячее кушанье настаиваем под крышкой еще 10-15 минут, затем солим по своему вкусу.

Шаг 8. Сервируем и начинаем трапезу. Приятного аппетита!

Вкусная гречка с тушенкой в мультиварке

Вкусная гречка с тушенкой в мультиварке готовится настолько просто и быстро, что с процессом справится даже ребенок, ведь все, что требуется от кулинара – это загрузить необходимые ингредиенты в чашу. Для насыщенности вкуса будем использовать чеснок и качественное оливковое масло.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Тушенка говяжья – 1 банка.

Луковица – 1 шт.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Крупа гречневая – 1 ст.

Вода – 2 ст.

Чеснок – 2 зуб.

Морковка – 1 шт.

Масло сливочное – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом очищаем и промываем овощи, перебираем гречку.

Шаг 2. В чашу мультиварки наливаем немного оливкового масла и включаем программу «выпечка» на 20 минут, засыпаем измельченный лук с морковью и готовим под крышкой, периодически помешивая.

Шаг 3. По истечении времени, добавляем тушенку и рубленый чеснок.

Шаг 4. Через несколько минут в чашу отправляем крупу, заливаем все ингредиенты водой и запускаем режим «гречка» (40 минут).

Шаг 5. После звукового сигнала, сдабриваем кушанье сливочным маслом и солью, перемешиваем и выдерживаем на подогреве еще 5 минут.

Шаг 6. Снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Гречка с тушенкой в казане на костре

Гречка с тушенкой в казане на костре – это армейское блюдо, которое придется по вкусу каждому, кто отведает хотя бы ложечку. Приготовьте такое кушанье во время пикника и у вас останутся незабываемые впечатления об этом потрясающем вкусе и неповторимом аромате!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Тушенка – 200 гр.

Гречка – 1 ст.

Морковка – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Вода – 2,5 ст.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенные овощи измельчаем: лук нарезаем кубиками, а морковку трем на терке. Подготовленные компоненты обжариваем на горячем подсолнечном масле на протяжении 5 минут.

Шаг 2. Далее вводим в казан тушенку и тщательно перемешиваем состав, вытапливаем жир около 5 минут.

Шаг 3. Засыпаем гречку и подсаливаем кушанье, так же перчим.

Шаг 4. Ингредиенты заливаем 2,5 стаканами горячей воды и доводим до кипения.

Шаг 5. Затем уменьшаем огонь и томим кашу с добавками 20-25 минут.

Шаг 6. Распределяем блюдо по пиалам и подаем к столу. Приятного аппетита!

Гречка по-купечески с тушенкой

Гречка по-купечески с тушенкой – это сытное и простое в приготовлении кушанье, которое оценит по достоинству каждый, а в особенности – представители мужского пола! Несмотря на элементарность процесса, блюдо поражает своим нежным вкусом с нотками тимьяна и лавра.

Время готовки – 70 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Крупа гречневая – 1 ст.

Тушенка – 325 гр.

Морковка – 2 шт.

Чеснок – по вкусу.

Луковица – 1 шт.

Масло растительное – 2 ст.л.

Лист лавра – 2 шт.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Вода – 2 ст.

Тимьян – по вкусу.

Укроп – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса снимаем шелуху и кожицу с овощей, ополаскиваем и обсушиваем.

Шаг 2. На кубики рубим луковицу.

Шаг 3. Аналогичным способом измельчаем морковку.

Шаг 4. И зубцы жгучего чеснока.

Шаг 5. Нарезку тушим под крышкой на растительном масле около 10 минут.

Шаг 6. Вскрыв банку с тушенкой, перемешиваем содержимое.

Шаг 7. Выкладываем мясо к овощам – мешаем.

Шаг 8. Через 5 минут в сковороду добавляем промытую крупу, приправы и соль.

Шаг 9. Состав размешиваем и заливаем водой, томим под крышкой до разбухания гречки.

Шаг 10. В конце приготовления сдабриваем кушанье свежей зеленью и сливочным маслом.

Шаг 11. Настаиваем еще 10-15 минут и незамедлительно подаем к столу. Готовьте и получайте удовольствие!

Гречка с тушенкой, луком и морковью

Гречка с тушенкой, луком и морковью – это кушанье на скорую руку, которое станет для вас питательным и вкусным обедом, на который не придется тратить много усилий. Для особой нежности вкуса дополним основной состав большим количеством сливочного масла.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Гречка – 2 ст.

Тушенка – 400 гр.

Лук – 2 шт.

Паста томатная – 3 ст.л.

Морковь – 1 шт.

Вода – 4 ст.

Масло сливочное – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Гречку перебираем и промываем, с овощей счищаем шелуху и кожуру – ополаскиваем под струей воды.

Шаг 2. Мелко нарезанный лук высыпаем в сковородку с растопленным сливочным маслом.

Шаг 3. Следом отправляем морковную стружку, перемешиваем и обжариваем до мягкости и легкой золотистости.

Шаг 4. Сдабриваем зажарку тушенкой и томатной пастой, перемешиваем и продолжаем готовить еще 10-15 минут.

Шаг 5. Добавляем крупу и заливаем состав водой, доводим до кипения и закрываем крышкой – томим около 20 минут на умеренном пламени.

Шаг 6. Горячее и ароматное блюдо по желанию украшаем веточками свежей зелени и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Вкусная гречневая каша с тушенкой и грибами

Вкусная гречневая каша с тушенкой и грибами – это сытное и вкусное блюдо, которое заполнит ваше жилище своим приятным ароматом еще в процессе термической обработки. Грибы (покупные либо лесные) – это идеальное дополнение к полезной и вкусной крупе, обязательно попробуйте!

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Крупа гречневая – 1 ст.

Вода – 2 ст.

Грибы – 300 гр.

Луковица – 1 шт.

Тушенка – 1 банка.

Морковь – 1 шт.

Приправы – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытую крупу заливаем водой, солим и ставим на конфорку.

Шаг 2. Параллельно на раскаленном растительном масле пассеруем измельченные овощи.

Шаг 3. К зажарке выкладываем тушенку, перемешиваем и обжариваем 5 минут.

Шаг 4. Содержимое сковороды дополняем ломтиками свежих шампиньонов либо отварными лесными грибами, солью и любимыми приправами – перемешиваем и томим до испарения лишней влаги.

Шаг 5. Смешиваем готовую кашу со смесью из овощей, грибов и тушенки – пробуем. Приятного аппетита!

Гречневая каша с тушенкой, приготовленная в духовке

Гречневая каша с тушенкой, приготовленная в духовке – это полезное кушанье, которое содержит в себе огромное количество железа, от которого в буквальном смысле зависит гемоглобин в нашей крови. Побалуйте себя и свою семью рассыпчатой и безумно вкусной кашей с мясной составляющей.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Гречка – 1 ст.

Тушенка – 350 гр.

Лук – 80 гр.

Морковка – 180 гр.

Масло сливочное – 40 гр.

Масло растительное – для жарки.

Кипяток – 2,5 ст.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выкладываем на стол продукты, перечисленные в списке.

Шаг 2. Мелко нарезанный лук обжариваем 6-8 минут на растительном масле.

Шаг 3. Затем добавляем морковь, измельченную при помощи терки с крупными отверстиями – перемешиваем и засекаем еще 6 минут.

Шаг 4. К зажарке выкладываем тушенку, хорошенько перемешиваем и прогреваем все вместе.

Шаг 5. Всыпаем промытую крупу и соль, заливаем кипятком и перемешиваем, плотно закрываем крышкой.

Шаг 6. Помещаем жаропрочную посуду в духовку, прогретую до 200 градусов на один час.

Шаг 7. Заправляем горячую кашу сливочным маслом.

Шаг 8. Раскладываем по тарелкам и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Гречневая каша с тушенкой и овощами

Гречневая каша с тушенкой и овощами – это идеальный вариант для сытного и полезного обеда, который по своим вкусовым характеристикам придется по вкусу всем членам вашей семьи. Готовить можно в разной огнеупорной посуде, например, в глубокой сковородке или утятнице.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Луковица – 1 шт.

Гречка – 1 ст.

Тушенка – 200 гр.

Морковка – 1 шт.

Вода – 3 ст.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перебираем и промываем гречневую крупу, удаляем шелуху и кожицу с овощей.

Шаг 2. Вооружаемся теркой и измельчаем морковку, мелко рубим луковицу.

Шаг 3. На разогретом растительном масле около 5 минут обжариваем овощи.

Шаг 4. Добавляем тушенку и перемешиваем.

Шаг 5. Спустя 3-4 минуты вводим крупу.

Шаг 6. Заливаем компоненты горячей водой и доводим до кипения, томим под крышкой на протяжении 20 минут.

Шаг 7. За пару минут до готовности солим и перчим.

Шаг 8. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Гречка с тушенкой и томатной пастой

Гречка с тушенкой и томатной пастой – это блюдо, обладающее богатым вкусом и ярким насыщенным ароматом, перед которым невозможно устоять. Благодаря использованию пасты из протертых томатов, каша получается максимально сочной и сытной – вам понравится!

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

Крупа гречневая – 1,5 ст.

Тушенка – 1 банки.

Паста томатная – 1,5 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Луковица – 1 шт.

Вода – 2,5-3 ст.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тщательно промываем крупу и, высыпав в кастрюлю заливаем водой, подсаливаем, ориентируясь на свой вкус – варим на медленном огне до готовности.

Шаг 2. Не теряя времени, очищаем и мелко рубим лук с чесноком.

Шаг 3. В сковородку наливаем немного растительного масла и начинаем пассеровать лук.

Шаг 4. К подрумяненному луку перекладываем тушенку.

Шаг 5. Томим под крышкой около 5 минут.

Шаг 6. Затем содержимое сковороды сдабриваем томатной пастой и солью, доводим до кипения и убираем с конфорки.

Шаг 7. Объединяем кашу с зажаркой, перемешиваем и прогреваем еще 5 минут.

Шаг 8. Сервируем и подаем. Приятного аппетита!