Описание приготовления:

Существует огромное количество рецептов вкусных и разнообразных супов. Сегодня поделюсь достаточно простым, но в то же время сытным и вкусным супом с гречкой и яйцом. Готовится такое блюдо без особых усилий и буквально на скорую руку, а получается достаточно питательным, несмотря на то, что варится без мяса. Такой суп при желании можно приготовить и на воде, он всё равно получится вкусный и по-своему интересный. Подавайте его с ложкой сметаны, посыпав щедро свежей рубленой зеленью. Обязательно приготовьте, он непременно вам понравится!

Назначение: На обед Основной ингредиент: Крупы / Гречка Блюдо: Супы

Состав / Ингредиенты:

Бульон 1,5 Литра

Картофель 5 Штук

Лук 1 Штука

Морковь 1 Штука

Помидор 1 Штука

Крупа гречневая 50 Грамм

Растительное масло 3 Ст. ложки

Яйца 1 Штука

Чеснок 2 Зубчика

Соль По вкусу

Специи По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

116 ккал

Калорийность

2 г

Белки

6 г

Жиры

13 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Гречневый суп на бульоне с яйцом»

Подготовьте все ингредиенты. Я буду варить суп на готовом говяжьем бульоне, но можете взять куриный, овощной или любой другой на ваше усмотрение.

Поставьте бульон на плиту, а тем временем займитесь овощами. Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками.

Когда бульон закипит, отправьте в него нарезанный картофель и промытую гречневую крупу. После повторного закипания огонь убавьте и варите около 15 минут.

На растительном масле обжарьте нарезанные кубиками лук и морковь.

Добавьте нарезанный кубиками помидор. По желанию с помидора можно предварительно снять шкурку. Так же добавьте нарезанный мелкими кубиками чеснок и специи по вкусу, так они лучше раскроют свой аромат.

Обжарьте всё вместе в течение 1-2 минут.

Отправьте зажарку в кастрюлю. На этом этапе можно отрегулировать суп на соль.

Одно-два яйца взбейте вилкой.

Когда картофель и гречка будут готовы, влейте тонкой струйкой яйцо в кастрюлю, размешивая его ложкой или вилкой, чтобы образовались яичные "кружева".

Накройте кастрюлю крышкой, снимите с плиты и дайте некоторое время настояться. Гречневый суп на бульоне с яйцом готов. Разлейте суп по тарелкам, посыпьте свежей зеленью и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Совет от повара:

Количество бульона можно увеличить или уменьшить по вашему вкусу в зависимости от того, какой густоты вы хотите получить суп. Из указанного количества жидкости у меня получился суп средней густоты.