Описание приготовления:
Существует огромное количество рецептов вкусных и разнообразных супов. Сегодня поделюсь достаточно простым, но в то же время сытным и вкусным супом с гречкой и яйцом. Готовится такое блюдо без особых усилий и буквально на скорую руку, а получается достаточно питательным, несмотря на то, что варится без мяса. Такой суп при желании можно приготовить и на воде, он всё равно получится вкусный и по-своему интересный. Подавайте его с ложкой сметаны, посыпав щедро свежей рубленой зеленью. Обязательно приготовьте, он непременно вам понравится!
Назначение: На обед Основной ингредиент: Крупы / Гречка Блюдо: Супы
Состав / Ингредиенты:
- Бульон 1,5 Литра
- Картофель 5 Штук
- Лук 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Помидор 1 Штука
- Крупа гречневая 50 Грамм
- Растительное масло 3 Ст. ложки
- Яйца 1 Штука
- Чеснок 2 Зубчика
- Соль По вкусу
- Специи По вкусу
Количество порций 6
Калорийность
116 ккал
Калорийность
2 г
Белки
6 г
Жиры
13 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Гречневый суп на бульоне с яйцом»
Подготовьте все ингредиенты. Я буду варить суп на готовом говяжьем бульоне, но можете взять куриный, овощной или любой другой на ваше усмотрение.
Поставьте бульон на плиту, а тем временем займитесь овощами. Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками.
Когда бульон закипит, отправьте в него нарезанный картофель и промытую гречневую крупу. После повторного закипания огонь убавьте и варите около 15 минут.
На растительном масле обжарьте нарезанные кубиками лук и морковь.
Добавьте нарезанный кубиками помидор. По желанию с помидора можно предварительно снять шкурку. Так же добавьте нарезанный мелкими кубиками чеснок и специи по вкусу, так они лучше раскроют свой аромат.
Обжарьте всё вместе в течение 1-2 минут.
Отправьте зажарку в кастрюлю. На этом этапе можно отрегулировать суп на соль.
Одно-два яйца взбейте вилкой.
Когда картофель и гречка будут готовы, влейте тонкой струйкой яйцо в кастрюлю, размешивая его ложкой или вилкой, чтобы образовались яичные "кружева".
Накройте кастрюлю крышкой, снимите с плиты и дайте некоторое время настояться. Гречневый суп на бульоне с яйцом готов. Разлейте суп по тарелкам, посыпьте свежей зеленью и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Совет от повара:
Количество бульона можно увеличить или уменьшить по вашему вкусу в зависимости от того, какой густоты вы хотите получить суп. Из указанного количества жидкости у меня получился суп средней густоты.