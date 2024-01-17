Пирожное «Картошка» из печенья классическое – это лакомство, знакомое каждому из нас еще в СССР, потому как много лет назад, такое угощение продавалось в любой кондитерской, причем по демократичной и доступной цене. Так почему бы нам не возобновить вкус детства и не побаловать себя, а заодно и членов своей семьи? Для приготовления вам потребуются исключительно простые и доступные продукты, которые можно с легкостью найти на полках любого продуктового супермаркета. Не теряем времени и незамедлительно приступаем!
Классическое пирожное «Картошка» из печенья в домашних условиях
Классическое пирожное «Картошка» из печенья в домашних условиях, приготовленное с добавлением ядер грецкого ореха и сгущенного молока – это быстрый и простой десерт, который покорит сердце каждого, кто попробует хотя бы кусочек. Не теряем ни минуты и приступаем!
Ингредиенты –+11 шт.
- Печенье песочное 400 гр.
- Молоко сгущенное 200 гр.
- Масло сливочное 150 гр.
- Какао-порошок 3 ст.л.
- Грецкий орех ½ ст.
Шаги 15 мин.
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Классическое пирожное «Картошка» из печенья легко готовится в домашних условиях. Указанное количество печенья высыпаем в пакет и хорошенько проходимся скалкой до образования мелкой крошки. Высыпаем в емкость с высокими бортиками.
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Следом высыпаем какао-порошок.
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Подливаем аппетитную сгущенку.
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Также в состав вводим кубики размягченного сливочного масла.
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Ингредиенты тщательно перемешиваем.
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Руками формуем пирожные желаемого размера.
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Украшаем угощение очищенными орешками и при наличии времени убираем в холодильник на 60 минут для стабилизации.
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Пирожное «Картошка» из печенья готово! Сервируем и подаем к столу. Приятного аппетита!
Пирожное «Картошка» из печенья со сгущенкой
Пирожное «Картошка» из печенья со сгущенкой – это угощение, которое поможет вам не только приукрасить обычное семейное чаепитие, но также и удивить гостей. Готовится лакомство из тех ингредиентов, которые зачастую имеются под рукой и стоят совсем недорого.
Время готовки – 120 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Печенье – 350 гр.
- Масло сливочное – 150 гр.
- Сгущенка – 200 гр.
- Орехи – 100 гр.
- Какао-порошок – 3-4 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготавливаем продукты: сливочное масло следует заранее извлечь из холодильной камеры.
Шаг 2. Печенье прокручиваем через мелкую решетку мясорубки.
Шаг 3. Ядра грецкого ореха измельчаем при помощи пестика и ступки либо обычной скалки.
Шаг 4. При помощи миксера тщательно взбиваем до однородности мягкое сливочное масло и сгущенное молоко.
Шаг 5. Вмешиваем какао и добавляем крошку из орехов и печенья – мешаем.
Шаг 6. Лепим «картошку» и красиво выкладываем на блюдо для подачи. Рекомендуется охладить (1-2 часа). Приятного аппетита!
Пирожное «Картошка» из печенья, какао и масла
Пирожное «Картошка» из печенья, какао и масла – это десерт на скорую руку, который подарит вам истинное гастрономическое наслаждение, несмотря на простоту состава и элементарность приготовления. Для готовки нам потребуется всего лишь 5 компонентов!
Время готовки – 25 мин.
Время приготовления – 7 мин.
Порции – 3-4.
Ингредиенты:
- Печенье песочное – 220 гр.
- Какао-порошок – 3 ст.л.
- Пудра сахарная – 120 гр.
- Масло сливочное – 100 гр.
- Ядра грецкого ореха – 100 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Песочное печенье перемалываем в чаше блендера и высыпаем в емкость с высокими бортиками.
Шаг 2. В ту же посуду высыпаем пудру из перемолотого сахара.
Шаг 3. Орехи очищаем от оболочки и твердых перегородок, измельчаем аналогично печенью.
Шаг 4. Ореховую массу и столовую ложку какао добавляем в основной состав.
Шаг 5. Выкладываем кусок размягченного сливочного масла.
Шаг 6. Массу активно перемешиваем и на 10 минут помещаем в холодильник.
Шаг 7. По истечении указанного времени, формируем угощение.
Шаг 8. Обваливаем пирожные в какао-порошке и переходим к сервировке.
Шаг 9. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!
Пирожное «Картошка» с печеньем и молоком
Пирожное «Картошка» с печеньем и молоком – это изысканное лакомство, которое не может не понравится, потому как в его состав входят только натуральные и очень вкусные компоненты. В зависимости от ваших предпочтений, вы так же можете добавить измельченные сухофрукты и орешки.
Время готовки – 1 ч. 30 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Молоко – 200 мл.
- Масло сливочное – 100 гр.
- Сахар-песок – 1 ст.
- Какао-порошок – 1-2 ст.л.
- Печенье – 350 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Любым удобным способом измельчаем печенье в мелкую крошку.
Шаг 2. В небольшую кастрюле высыпаем сахарный песок и какао-порошок.
Шаг 3. Помещаем огнеупорную посуду на конфорку, выливаем стакан молока и доводим смесь до кипения при активном помешивании лопаткой.
Шаг 4. В горячую массу забрасываем сливочное масло и мешаем до тех пор, пока компонент не объединится со всеми ингредиентами.
Шаг 5. Массу слегка остужаем и постепенно смешиваем с крошкой печенья, вязкое тесто на 10 минут убираем в холодильник.
Шаг 6. Лепим небольшие пирожные и обваливаем в сахаре, какао-порошке и т.д. Приятного аппетита!
Пирожное «Картошка» из печенья без сгущенки
Пирожное картошка из печенья без сгущенки – это вариант вкусного и простого в приготовлении угощения, которое скрасит любое чаепитие. Десерт представляет собой измельченную песочную крошку, смешанную с такими добавками, как сливочное масло и сахарный песок.
Время готовки – 120 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 10.
Ингредиенты:
- Печенье – 250 гр.
- Масло сливочное – 100 гр.
- Молоко – 50 мл.
- Какао-порошок – 2 ст.л.
- Сахар-песок – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем на рабочую поверхность все необходимое.
Шаг 2. 250 грамм печенья пробиваем в чаше кухонного комбайна.
Шаг 3. Крошку пересыпаем в рабочую емкость, добавляем растопленное и охлажденное сливочное масло, сахар и молоко.
Шаг 4. Перемешиваем при помощи ложки до влажной и липкой консистенции.
Шаг 5. В ладонь кладем 1-2 столовых ложки массы и формуем угощение.
Шаг 6. «Панируем» в какао.
Шаг 7. Убираем в холод для стабилизации, а после снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Пирожное «Картошка» из овсяного печенья
Пирожное «Картошка» из овсяного печенья – это лакомство, которое всегда придет на помощь в те моменты, когда нужно предложить гостям либо домочадцам нечто вкусное к чаю. Особую изюминку десерту придает ванильная эссенция, ибо перед этим ароматом просто невозможно устоять!
Время готовки – 15 мин.
Время приготовления – 5 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Печенье овсяное – 200 гр.
- Молоко сгущенное – 40 гр.
- Масло сливочное – 40 гр.
- Сгущенка вареная – по вкусу.
- Какао-порошок – 2-3 ст.л.
- Пудра сахарная – по вкусу.
- Эссенция ванильная – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Овсяное печенье измельчаем в мелкую крошку при помощи ножки погружного блендера.
Шаг 2. К крошке выкладываем мягкое сливочное масло.
Шаг 3. Следом отправляем сгущенку и ароматную ванильную эссенцию.
Шаг 4. Вымешиваем и собираем в комок.
Шаг 5. Разделяем массу на 4 равных сегмента, каждый расплющиваем в лепешку, в центр кладем немного вареной сгущенки, формируем «картошку».
Шаг 6. Обваливаем в небольшом количестве какао-порошка и посыпаем сахарной пудрой.
Шаг 7. Декорируем на свой вкус и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!
Пирожное «Картошка» из печенья с орехами
Пирожное «Картошка» из печенья с орехами – это вкусное и сочное угощение, которое возможно приготовить даже в том случае, если у вас неисправен духовой шкаф, ведь лакомство не требует выпечки! Побалуйте себя и свою семью оригинальным десертом, все будут довольны!
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Печенье песочное – 400 гр.
- Масло сливочное – 150 гр.
- Молоко сгущенное – 200 гр.
- Орехи грецкие – 70 гр.
- Какао-порошок – 60 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготавливаем составляющие: первым делом тщательно промываем орехи и подсушиваем их в духовом шкафу либо на сухой сковороде.
Шаг 2. Песочное печенье высыпаем в чашу блендера и пробиваем до крошки.
Шаг 3. К крошке добавляем сгущенку и какао.
Шаг 4. Дополняем состав размягченным сливочным маслом и тщательно перемешиваем.
Шаг 5. Руками лепим овальное пирожное, декорируем орешком и незамедлительно приступаем к дегустации. Приятного аппетита!
Пирожное «Картошка» с вареной сгущенкой
Пирожное «Картошка» с вареной сгущенкой можно запросто приготовить из залежавшегося печенья, обрезков бисквита и даже обычных сухарей. И какой из вариантов вы бы не выбрали, угощение в любом случае получится невероятно нежным, ароматным и сочным.
Время готовки – 15 мин.
Время приготовления – 5-10 мин.
Порции – 7-8.
Ингредиенты:
- Печенье/бисквит – 500 гр.
- Сгущенка вареная – 200 гр.
- Масло сливочное – 100 гр.
- Молоко – 1 ст.
- Какао-порошок – 2-3 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Выбранную основу измельчаем в крошку при помощи мелкой решетки мясорубки либо острых ножей блендера.
Шаг 2. Дополняем крошку мягким сливочным маслом и вареной сгущенкой.
Шаг 3. Добавляем какао и перемешиваем, постепенно выливаем молоко, добиваясь вязкой и густой консистенции.
Шаг 4. Формуем «картофелины».
Шаг 5. Декорируем на свой вкус и убираем на полку холодильной камеры для застывания. Приятного аппетита!
Творожная «картошка» с печеньем
Творожная «картошка» с печеньем – это вкусный и ароматный десерт, который оценят по достоинству, как взрослые, так и дети. Особенно стоит обратить внимание на этот рецепт тем, чьи детишки отказываются от кисломолочных продуктов, а вот сладости уплетают за обе щеки.
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 9 шт.
Ингредиенты:
- Творог мягкий – 200 гр.
- Печенье «топленое молоко» – 100 гр.
- Молоко сгущенное – 1-2 ст.л.
- Какао-порошок – 2-3 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Ароматное печенье измельчаем в чаше кухонного комбайна либо блендера.
Шаг 2. В отдельной емкости разминает 200 грамм творога.
Шаг 3. Смешиваем творог со сгущенным молоком.
Шаг 4. К творожной массе отправляем какао (1 ст.л.) и песочную крошку, хорошенько перемешиваем.
Шаг 5. Формуем овальные пирожные и «панируем» в остатках какао.
Шаг 6. Сервируем и трапезничаем. Приятного аппетита!
Пирожное «Картошка» из печенья с шоколадом
Пирожное «Картошка» из печенья с шоколадом – это угощение, на приготовление которого вы потратите считанные минуты. А в результате получите десерт, который по своим вкусовым характеристикам ничем не уступает тому, что нам предлагают в каждой кондитерской!
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Печенье песочное – 400 гр.
- Сгущенка вареная – 120 гр.
- Масло сливочное – 100 гр.
- Какао-порошок – 3 ст.л.
- Коньяк – 2 ст.л.
- Шоколад белый – 100 гр.
- Цукаты – для декора.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Перемалываем печенье в крошку.
Шаг 2. В большую миску выкладываем сгущенку, размягченное сливочное масло, какао, выливаем коньяк и тщательно взбиваем до однородности.
Шаг 3. В «шоколадный» состав постепенно вмешиваем крошку, добиваясь вязкой и влажной консистенции.
Шаг 4. Формуем «картошку» и ненадолго убираем в холод, параллельно растапливаем шоколад на водяной бане.
Шаг 5. Декорируем растопленным белым шоколадом и цукатами – наслаждаемся. Готовьте и получайте удовольствие!