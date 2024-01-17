Портал про города-курорты | Perekop

Пирожное «Картошка» из печенья

На чтение: 8 минут
Пирожное «Картошка» из печенья

Пирожное «Картошка» из печенья классическое – это лакомство, знакомое каждому из нас еще в СССР, потому как много лет назад, такое угощение продавалось в любой кондитерской, причем по демократичной и доступной цене. Так почему бы нам не возобновить вкус детства и не побаловать себя, а заодно и членов своей семьи? Для приготовления вам потребуются исключительно простые и доступные продукты, которые можно с легкостью найти на полках любого продуктового супермаркета. Не теряем времени и незамедлительно приступаем!

Классическое пирожное «Картошка» из печенья в домашних условиях

Классическое пирожное «Картошка» из печенья в домашних условиях, приготовленное с добавлением ядер грецкого ореха и сгущенного молока – это быстрый и простой десерт, который покорит сердце каждого, кто попробует хотя бы кусочек. Не теряем ни минуты и приступаем!

Пирожное «Картошка» из печенья

Ингредиенты –+11 шт.

  • Печенье песочное 400 гр.
  • Молоко сгущенное 200 гр.
  • Масло сливочное 150 гр.
  • Какао-порошок 3 ст.л.
  • Грецкий орех ½ ст.

Шаги 15 мин.

  1. Пирожное «Картошка» из печенья

    Классическое пирожное «Картошка» из печенья легко готовится в домашних условиях. Указанное количество печенья высыпаем в пакет и хорошенько проходимся скалкой до образования мелкой крошки. Высыпаем в емкость с высокими бортиками.

  2. Пирожное «Картошка» из печенья

    Следом высыпаем какао-порошок.

  3. Пирожное «Картошка» из печенья

    Подливаем аппетитную сгущенку.

  4. Пирожное «Картошка» из печенья

    Также в состав вводим кубики размягченного сливочного масла.

  5. Пирожное «Картошка» из печенья

    Ингредиенты тщательно перемешиваем.

  6. Пирожное «Картошка» из печенья

    Руками формуем пирожные желаемого размера.

  7. Пирожное «Картошка» из печенья

    Украшаем угощение очищенными орешками и при наличии времени убираем в холодильник на 60 минут для стабилизации.

  8. Пирожное «Картошка» из печенья

    Пирожное «Картошка» из печенья готово! Сервируем и подаем к столу. Приятного аппетита!

Пирожное «Картошка» из печенья со сгущенкой

Пирожное «Картошка» из печенья со сгущенкой – это угощение, которое поможет вам не только приукрасить обычное семейное чаепитие, но также и удивить гостей. Готовится лакомство из тех ингредиентов, которые зачастую имеются под рукой и стоят совсем недорого.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Печенье – 350 гр.
  • Масло сливочное – 150 гр.
  • Сгущенка – 200 гр.
  • Орехи – 100 гр.
  • Какао-порошок – 3-4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты: сливочное масло следует заранее извлечь из холодильной камеры.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 2. Печенье прокручиваем через мелкую решетку мясорубки.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 3. Ядра грецкого ореха измельчаем при помощи пестика и ступки либо обычной скалки.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 4. При помощи миксера тщательно взбиваем до однородности мягкое сливочное масло и сгущенное молоко.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 5. Вмешиваем какао и добавляем крошку из орехов и печенья – мешаем.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 6. Лепим «картошку» и красиво выкладываем на блюдо для подачи. Рекомендуется охладить (1-2 часа). Приятного аппетита!

Пирожное «Картошка» из печенья

Пирожное «Картошка» из печенья, какао и масла

Пирожное «Картошка» из печенья, какао и масла – это десерт на скорую руку, который подарит вам истинное гастрономическое наслаждение, несмотря на простоту состава и элементарность приготовления. Для готовки нам потребуется всего лишь 5 компонентов!

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

  • Печенье песочное – 220 гр.
  • Какао-порошок – 3 ст.л.
  • Пудра сахарная – 120 гр.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Ядра грецкого ореха – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Песочное печенье перемалываем в чаше блендера и высыпаем в емкость с высокими бортиками.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 2. В ту же посуду высыпаем пудру из перемолотого сахара.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 3. Орехи очищаем от оболочки и твердых перегородок, измельчаем аналогично печенью.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 4. Ореховую массу и столовую ложку какао добавляем в основной состав.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 5. Выкладываем кусок размягченного сливочного масла.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 6. Массу активно перемешиваем и на 10 минут помещаем в холодильник.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 7. По истечении указанного времени, формируем угощение.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 8. Обваливаем пирожные в какао-порошке и переходим к сервировке.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 9. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Пирожное «Картошка» из печенья

Пирожное «Картошка» с печеньем и молоком

Пирожное «Картошка» с печеньем и молоком – это изысканное лакомство, которое не может не понравится, потому как в его состав входят только натуральные и очень вкусные компоненты. В зависимости от ваших предпочтений, вы так же можете добавить измельченные сухофрукты и орешки.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Молоко – 200 мл.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Сахар-песок – 1 ст.
  • Какао-порошок – 1-2 ст.л.
  • Печенье – 350 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Любым удобным способом измельчаем печенье в мелкую крошку.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 2. В небольшую кастрюле высыпаем сахарный песок и какао-порошок.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 3. Помещаем огнеупорную посуду на конфорку, выливаем стакан молока и доводим смесь до кипения при активном помешивании лопаткой.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 4. В горячую массу забрасываем сливочное масло и мешаем до тех пор, пока компонент не объединится со всеми ингредиентами.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 5. Массу слегка остужаем и постепенно смешиваем с крошкой печенья, вязкое тесто на 10 минут убираем в холодильник.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 6. Лепим небольшие пирожные и обваливаем в сахаре, какао-порошке и т.д. Приятного аппетита!

Пирожное «Картошка» из печенья

Пирожное «Картошка» из печенья без сгущенки

Пирожное картошка из печенья без сгущенки – это вариант вкусного и простого в приготовлении угощения, которое скрасит любое чаепитие. Десерт представляет собой измельченную песочную крошку, смешанную с такими добавками, как сливочное масло и сахарный песок.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

  • Печенье – 250 гр.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Молоко – 50 мл.
  • Какао-порошок – 2 ст.л.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем на рабочую поверхность все необходимое.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 2. 250 грамм печенья пробиваем в чаше кухонного комбайна.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 3. Крошку пересыпаем в рабочую емкость, добавляем растопленное и охлажденное сливочное масло, сахар и молоко.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 4. Перемешиваем при помощи ложки до влажной и липкой консистенции.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 5. В ладонь кладем 1-2 столовых ложки массы и формуем угощение.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 6. «Панируем» в какао.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 7. Убираем в холод для стабилизации, а после снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Пирожное «Картошка» из печенья

Пирожное «Картошка» из овсяного печенья

Пирожное «Картошка» из овсяного печенья – это лакомство, которое всегда придет на помощь в те моменты, когда нужно предложить гостям либо домочадцам нечто вкусное к чаю. Особую изюминку десерту придает ванильная эссенция, ибо перед этим ароматом просто невозможно устоять!

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Печенье овсяное – 200 гр.
  • Молоко сгущенное – 40 гр.
  • Масло сливочное – 40 гр.
  • Сгущенка вареная – по вкусу.
  • Какао-порошок – 2-3 ст.л.
  • Пудра сахарная – по вкусу.
  • Эссенция ванильная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Овсяное печенье измельчаем в мелкую крошку при помощи ножки погружного блендера.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 2. К крошке выкладываем мягкое сливочное масло.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 3. Следом отправляем сгущенку и ароматную ванильную эссенцию.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 4. Вымешиваем и собираем в комок.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 5. Разделяем массу на 4 равных сегмента, каждый расплющиваем в лепешку, в центр кладем немного вареной сгущенки, формируем «картошку».

Шаг 6. Обваливаем в небольшом количестве какао-порошка и посыпаем сахарной пудрой.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 7. Декорируем на свой вкус и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Пирожное «Картошка» из печенья

Пирожное «Картошка» из печенья с орехами

Пирожное «Картошка» из печенья с орехами – это вкусное и сочное угощение, которое возможно приготовить даже в том случае, если у вас неисправен духовой шкаф, ведь лакомство не требует выпечки! Побалуйте себя и свою семью оригинальным десертом, все будут довольны!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Печенье песочное – 400 гр.
  • Масло сливочное – 150 гр.
  • Молоко сгущенное – 200 гр.
  • Орехи грецкие – 70 гр.
  • Какао-порошок – 60 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем составляющие: первым делом тщательно промываем орехи и подсушиваем их в духовом шкафу либо на сухой сковороде.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 2. Песочное печенье высыпаем в чашу блендера и пробиваем до крошки.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 3. К крошке добавляем сгущенку и какао.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 4. Дополняем состав размягченным сливочным маслом и тщательно перемешиваем.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 5. Руками лепим овальное пирожное, декорируем орешком и незамедлительно приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Пирожное «Картошка» из печенья

Пирожное «Картошка» с вареной сгущенкой

Пирожное «Картошка» с вареной сгущенкой можно запросто приготовить из залежавшегося печенья, обрезков бисквита и даже обычных сухарей. И какой из вариантов вы бы не выбрали, угощение в любом случае получится невероятно нежным, ароматным и сочным.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 5-10 мин.

Порции – 7-8.

Ингредиенты:

  • Печенье/бисквит – 500 гр.
  • Сгущенка вареная – 200 гр.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Молоко – 1 ст.
  • Какао-порошок – 2-3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбранную основу измельчаем в крошку при помощи мелкой решетки мясорубки либо острых ножей блендера.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 2. Дополняем крошку мягким сливочным маслом и вареной сгущенкой.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 3. Добавляем какао и перемешиваем, постепенно выливаем молоко, добиваясь вязкой и густой консистенции.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 4. Формуем «картофелины».

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 5. Декорируем на свой вкус и убираем на полку холодильной камеры для застывания. Приятного аппетита!

Пирожное «Картошка» из печенья

Творожная «картошка» с печеньем

Творожная «картошка» с печеньем – это вкусный и ароматный десерт, который оценят по достоинству, как взрослые, так и дети. Особенно стоит обратить внимание на этот рецепт тем, чьи детишки отказываются от кисломолочных продуктов, а вот сладости уплетают за обе щеки.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 9 шт.

Ингредиенты:

  • Творог мягкий – 200 гр.
  • Печенье «топленое молоко» – 100 гр.
  • Молоко сгущенное – 1-2 ст.л.
  • Какао-порошок – 2-3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ароматное печенье измельчаем в чаше кухонного комбайна либо блендера.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 2. В отдельной емкости разминает 200 грамм творога.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 3. Смешиваем творог со сгущенным молоком.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 4. К творожной массе отправляем какао (1 ст.л.) и песочную крошку, хорошенько перемешиваем.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 5. Формуем овальные пирожные и «панируем» в остатках какао.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 6. Сервируем и трапезничаем. Приятного аппетита!

Пирожное «Картошка» из печенья

Пирожное «Картошка» из печенья с шоколадом

Пирожное «Картошка» из печенья с шоколадом – это угощение, на приготовление которого вы потратите считанные минуты. А в результате получите десерт, который по своим вкусовым характеристикам ничем не уступает тому, что нам предлагают в каждой кондитерской!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Печенье песочное – 400 гр.
  • Сгущенка вареная – 120 гр.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Какао-порошок – 3 ст.л.
  • Коньяк – 2 ст.л.
  • Шоколад белый – 100 гр.
  • Цукаты – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перемалываем печенье в крошку.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 2. В большую миску выкладываем сгущенку, размягченное сливочное масло, какао, выливаем коньяк и тщательно взбиваем до однородности.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 3. В «шоколадный» состав постепенно вмешиваем крошку, добиваясь вязкой и влажной консистенции.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 4. Формуем «картошку» и ненадолго убираем в холод, параллельно растапливаем шоколад на водяной бане.

Пирожное «Картошка» из печенья

Шаг 5. Декорируем растопленным белым шоколадом и цукатами – наслаждаемся. Готовьте и получайте удовольствие!

Пирожное «Картошка» из печенья

Что будем искать? Например,Человек