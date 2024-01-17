Пирожное «Картошка» из печенья классическое – это лакомство, знакомое каждому из нас еще в СССР, потому как много лет назад, такое угощение продавалось в любой кондитерской, причем по демократичной и доступной цене. Так почему бы нам не возобновить вкус детства и не побаловать себя, а заодно и членов своей семьи? Для приготовления вам потребуются исключительно простые и доступные продукты, которые можно с легкостью найти на полках любого продуктового супермаркета. Не теряем времени и незамедлительно приступаем!

Классическое пирожное «Картошка» из печенья в домашних условиях

Классическое пирожное «Картошка» из печенья в домашних условиях, приготовленное с добавлением ядер грецкого ореха и сгущенного молока – это быстрый и простой десерт, который покорит сердце каждого, кто попробует хотя бы кусочек. Не теряем ни минуты и приступаем!

Ингредиенты –+11 шт.

Печенье песочное 400 гр.

Молоко сгущенное 200 гр.

Масло сливочное 150 гр.

Какао-порошок 3 ст.л.

Грецкий орех ½ ст.

Шаги 15 мин.

Классическое пирожное «Картошка» из печенья легко готовится в домашних условиях. Указанное количество печенья высыпаем в пакет и хорошенько проходимся скалкой до образования мелкой крошки. Высыпаем в емкость с высокими бортиками. Следом высыпаем какао-порошок. Подливаем аппетитную сгущенку. Также в состав вводим кубики размягченного сливочного масла. Ингредиенты тщательно перемешиваем. Руками формуем пирожные желаемого размера. Украшаем угощение очищенными орешками и при наличии времени убираем в холодильник на 60 минут для стабилизации. Пирожное «Картошка» из печенья готово! Сервируем и подаем к столу. Приятного аппетита!

Пирожное «Картошка» из печенья со сгущенкой

Пирожное «Картошка» из печенья со сгущенкой – это угощение, которое поможет вам не только приукрасить обычное семейное чаепитие, но также и удивить гостей. Готовится лакомство из тех ингредиентов, которые зачастую имеются под рукой и стоят совсем недорого.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Печенье – 350 гр.

Масло сливочное – 150 гр.

Сгущенка – 200 гр.

Орехи – 100 гр.

Какао-порошок – 3-4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты: сливочное масло следует заранее извлечь из холодильной камеры.

Шаг 2. Печенье прокручиваем через мелкую решетку мясорубки.

Шаг 3. Ядра грецкого ореха измельчаем при помощи пестика и ступки либо обычной скалки.

Шаг 4. При помощи миксера тщательно взбиваем до однородности мягкое сливочное масло и сгущенное молоко.

Шаг 5. Вмешиваем какао и добавляем крошку из орехов и печенья – мешаем.

Шаг 6. Лепим «картошку» и красиво выкладываем на блюдо для подачи. Рекомендуется охладить (1-2 часа). Приятного аппетита!

Пирожное «Картошка» из печенья, какао и масла

Пирожное «Картошка» из печенья, какао и масла – это десерт на скорую руку, который подарит вам истинное гастрономическое наслаждение, несмотря на простоту состава и элементарность приготовления. Для готовки нам потребуется всего лишь 5 компонентов!

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Печенье песочное – 220 гр.

Какао-порошок – 3 ст.л.

Пудра сахарная – 120 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Ядра грецкого ореха – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Песочное печенье перемалываем в чаше блендера и высыпаем в емкость с высокими бортиками.

Шаг 2. В ту же посуду высыпаем пудру из перемолотого сахара.

Шаг 3. Орехи очищаем от оболочки и твердых перегородок, измельчаем аналогично печенью.

Шаг 4. Ореховую массу и столовую ложку какао добавляем в основной состав.

Шаг 5. Выкладываем кусок размягченного сливочного масла.

Шаг 6. Массу активно перемешиваем и на 10 минут помещаем в холодильник.

Шаг 7. По истечении указанного времени, формируем угощение.

Шаг 8. Обваливаем пирожные в какао-порошке и переходим к сервировке.

Шаг 9. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Пирожное «Картошка» с печеньем и молоком

Пирожное «Картошка» с печеньем и молоком – это изысканное лакомство, которое не может не понравится, потому как в его состав входят только натуральные и очень вкусные компоненты. В зависимости от ваших предпочтений, вы так же можете добавить измельченные сухофрукты и орешки.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Молоко – 200 мл.

Масло сливочное – 100 гр.

Сахар-песок – 1 ст.

Какао-порошок – 1-2 ст.л.

Печенье – 350 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Любым удобным способом измельчаем печенье в мелкую крошку.

Шаг 2. В небольшую кастрюле высыпаем сахарный песок и какао-порошок.

Шаг 3. Помещаем огнеупорную посуду на конфорку, выливаем стакан молока и доводим смесь до кипения при активном помешивании лопаткой.

Шаг 4. В горячую массу забрасываем сливочное масло и мешаем до тех пор, пока компонент не объединится со всеми ингредиентами.

Шаг 5. Массу слегка остужаем и постепенно смешиваем с крошкой печенья, вязкое тесто на 10 минут убираем в холодильник.

Шаг 6. Лепим небольшие пирожные и обваливаем в сахаре, какао-порошке и т.д. Приятного аппетита!

Пирожное «Картошка» из печенья без сгущенки

Пирожное картошка из печенья без сгущенки – это вариант вкусного и простого в приготовлении угощения, которое скрасит любое чаепитие. Десерт представляет собой измельченную песочную крошку, смешанную с такими добавками, как сливочное масло и сахарный песок.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Печенье – 250 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Молоко – 50 мл.

Какао-порошок – 2 ст.л.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем на рабочую поверхность все необходимое.

Шаг 2. 250 грамм печенья пробиваем в чаше кухонного комбайна.

Шаг 3. Крошку пересыпаем в рабочую емкость, добавляем растопленное и охлажденное сливочное масло, сахар и молоко.

Шаг 4. Перемешиваем при помощи ложки до влажной и липкой консистенции.

Шаг 5. В ладонь кладем 1-2 столовых ложки массы и формуем угощение.

Шаг 6. «Панируем» в какао.

Шаг 7. Убираем в холод для стабилизации, а после снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Пирожное «Картошка» из овсяного печенья

Пирожное «Картошка» из овсяного печенья – это лакомство, которое всегда придет на помощь в те моменты, когда нужно предложить гостям либо домочадцам нечто вкусное к чаю. Особую изюминку десерту придает ванильная эссенция, ибо перед этим ароматом просто невозможно устоять!

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Печенье овсяное – 200 гр.

Молоко сгущенное – 40 гр.

Масло сливочное – 40 гр.

Сгущенка вареная – по вкусу.

Какао-порошок – 2-3 ст.л.

Пудра сахарная – по вкусу.

Эссенция ванильная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Овсяное печенье измельчаем в мелкую крошку при помощи ножки погружного блендера.

Шаг 2. К крошке выкладываем мягкое сливочное масло.

Шаг 3. Следом отправляем сгущенку и ароматную ванильную эссенцию.

Шаг 4. Вымешиваем и собираем в комок.

Шаг 5. Разделяем массу на 4 равных сегмента, каждый расплющиваем в лепешку, в центр кладем немного вареной сгущенки, формируем «картошку».

Шаг 6. Обваливаем в небольшом количестве какао-порошка и посыпаем сахарной пудрой.

Шаг 7. Декорируем на свой вкус и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Пирожное «Картошка» из печенья с орехами

Пирожное «Картошка» из печенья с орехами – это вкусное и сочное угощение, которое возможно приготовить даже в том случае, если у вас неисправен духовой шкаф, ведь лакомство не требует выпечки! Побалуйте себя и свою семью оригинальным десертом, все будут довольны!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Печенье песочное – 400 гр.

Масло сливочное – 150 гр.

Молоко сгущенное – 200 гр.

Орехи грецкие – 70 гр.

Какао-порошок – 60 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем составляющие: первым делом тщательно промываем орехи и подсушиваем их в духовом шкафу либо на сухой сковороде.

Шаг 2. Песочное печенье высыпаем в чашу блендера и пробиваем до крошки.

Шаг 3. К крошке добавляем сгущенку и какао.

Шаг 4. Дополняем состав размягченным сливочным маслом и тщательно перемешиваем.

Шаг 5. Руками лепим овальное пирожное, декорируем орешком и незамедлительно приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Пирожное «Картошка» с вареной сгущенкой

Пирожное «Картошка» с вареной сгущенкой можно запросто приготовить из залежавшегося печенья, обрезков бисквита и даже обычных сухарей. И какой из вариантов вы бы не выбрали, угощение в любом случае получится невероятно нежным, ароматным и сочным.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 5-10 мин.

Порции – 7-8.

Ингредиенты:

Печенье/бисквит – 500 гр.

Сгущенка вареная – 200 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Молоко – 1 ст.

Какао-порошок – 2-3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выбранную основу измельчаем в крошку при помощи мелкой решетки мясорубки либо острых ножей блендера.

Шаг 2. Дополняем крошку мягким сливочным маслом и вареной сгущенкой.

Шаг 3. Добавляем какао и перемешиваем, постепенно выливаем молоко, добиваясь вязкой и густой консистенции.

Шаг 4. Формуем «картофелины».

Шаг 5. Декорируем на свой вкус и убираем на полку холодильной камеры для застывания. Приятного аппетита!

Творожная «картошка» с печеньем

Творожная «картошка» с печеньем – это вкусный и ароматный десерт, который оценят по достоинству, как взрослые, так и дети. Особенно стоит обратить внимание на этот рецепт тем, чьи детишки отказываются от кисломолочных продуктов, а вот сладости уплетают за обе щеки.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 9 шт.

Ингредиенты:

Творог мягкий – 200 гр.

Печенье «топленое молоко» – 100 гр.

Молоко сгущенное – 1-2 ст.л.

Какао-порошок – 2-3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ароматное печенье измельчаем в чаше кухонного комбайна либо блендера.

Шаг 2. В отдельной емкости разминает 200 грамм творога.

Шаг 3. Смешиваем творог со сгущенным молоком.

Шаг 4. К творожной массе отправляем какао (1 ст.л.) и песочную крошку, хорошенько перемешиваем.

Шаг 5. Формуем овальные пирожные и «панируем» в остатках какао.

Шаг 6. Сервируем и трапезничаем. Приятного аппетита!

Пирожное «Картошка» из печенья с шоколадом

Пирожное «Картошка» из печенья с шоколадом – это угощение, на приготовление которого вы потратите считанные минуты. А в результате получите десерт, который по своим вкусовым характеристикам ничем не уступает тому, что нам предлагают в каждой кондитерской!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Печенье песочное – 400 гр.

Сгущенка вареная – 120 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Какао-порошок – 3 ст.л.

Коньяк – 2 ст.л.

Шоколад белый – 100 гр.

Цукаты – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перемалываем печенье в крошку.

Шаг 2. В большую миску выкладываем сгущенку, размягченное сливочное масло, какао, выливаем коньяк и тщательно взбиваем до однородности.

Шаг 3. В «шоколадный» состав постепенно вмешиваем крошку, добиваясь вязкой и влажной консистенции.

Шаг 4. Формуем «картошку» и ненадолго убираем в холод, параллельно растапливаем шоколад на водяной бане.

Шаг 5. Декорируем растопленным белым шоколадом и цукатами – наслаждаемся. Готовьте и получайте удовольствие!