ГлавнаяРецептыПростые, бюджетные, но очень вкусные: лучшие рецепты блюд из картофеля от Эктора Хименеса-Браво Простые, бюджетные, но очень вкусные: лучшие рецепты блюд из картофеля от Эктора Хименеса-Браво На чтение: 2 минуты Картофель – универсальный овощ, который одинаково хорошо подходит вареным, печеным или жареным. Известный повар Эктор Хименес-Браво поделился своими лучшими рецептами из картофеля. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Все эти блюда – простые и бюджетные. В частности, вы узнаете, как правильно приготовить картофель по-крестьянски. Стоит попробовать Замените только 1 ингредиент и станет в 10 раз вкуснее: как сделать жульен на сковороде Картофель по-крестьянски Время: 50 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 0,5 килограмма картофеля; – 1 чайная ложка соли; – 50 граммов крахмала; – 0,5 чайной ложки красного перца; – 0,5 чайной ложки черного перца; – 1 чайная ложка паприки; – масло. Приготовление: Картошку нарежьте слайсами, всыпьте соль и залейте крутым кипятком. Оставьте на 20 минут. К крахмалу добавьте специи и вторую ложку соли. С картофеля слейте воду и обваляйте ее в смеси из крахмала и специй. Выложите на противень, застеленный фольгой, и полейте маслом. Запекайте 25 минут в духовке, разогретой до 200 градусов. Картофельное пюре с чесноком Время: 30 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 500 граммов картофеля; – 50 граммов масла; – 50 миллилитров молока; – 1 головка запеченного чеснока; – 20 миллилитров масла; – 10 граммов зелени. Приготовление: Отварной картофель выжмите через пресс, а затем протрите через сито. Переложите в сотейник и варите на малом огне, добавляя масло и растительное масло и помешивая. Снимите с огня, добавьте молоко и перемешайте. Добавьте запеченный чеснок и измельченную зелень. Еще раз перемешайте. Мини-драники с мясом и сметаной Время: 50 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 500 граммов картофеля; – 200 граммов фарша; – 20 граммов мука; – 1 яйцо; – 10 граммов чеснока; – 3 грамма соли; – 50 миллилитров масла; – 70 граммов сметаны; – 20 граммов зелени. Приготовление: Картофель натрите, тщательно промойте от крахмала и просушите бумажными полотенцами. Смешайте картофель, яйцо, фарш, муку, тертый чеснок и соль. Сковороду с маслом разогрейте и пожарьте драники на среднем огне до золотистой корочки с каждой стороны. Смешайте сметану с укропом. Подавайте драники с соусом. Сырный картофель Время: 40 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 400 граммов отварного картофеля; – 50 граммов моцареллы; – 3 грамма соли; – 30 граммов крахмала; – 5 граммов сахара; – масло. Приготовление: Картошку продавите через пресс. Добавьте соль, сахар, крахмал, смешайте и разделите на 4 части. Сформируйте шарики, прижмите руками с обеих сторон и положите внутрь творог. Заверните моцареллу картофелем, сделайте картофельные шайбочки и обжарьте на растительном масле с двух сторон. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить очень вкусный печеный картофель по рецепту Джейми Оливера. Поделитесь с друзьями