ГлавнаяРецептыВсего из 2 ингредиентов: как приготовить самый вкусный салат из молодой капусты Всего из 2 ингредиентов: как приготовить самый вкусный салат из молодой капусты На чтение: 1 минута Салатов из капусты есть огромное количество. И неудивительно, ведь они подходят практически к любому ужину. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Уксус добавит приятной кислинки. Попробуйте приготовить салат из капусты по этому рецепту. Будет вкусно Справится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с «Водным Миром» Салат из молодой капусты и редиса Время: 10 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 150 граммов редиса; – 350 граммов молодой капусты; – соль, перец по вкусу; – 2 столовые ложки растительного масла; – 1 столовая ложка уксуса. Приготовьте вкусный салат из капусты / Фото Unsplash Приготовление: Тонко нарежьте и поперчите капусту. К измельченной капусте добавьте нарезанный полукольцами и хорошо промытый редис. Посолите салат, после чего заправьте его уксусом и маслом и хорошо перемешайте. Заметьте, что уксус можно и не добавлять, если вам нельзя его употреблять. Будет не менее вкусно. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусный весенний салат из огурцов «Наслаждение». Поделитесь с друзьями