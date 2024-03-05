Всего из 2 ингредиентов: как приготовить самый вкусный салат из молодой капусты

Салатов из капусты есть огромное количество. И неудивительно, ведь они подходят практически к любому ужину.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Уксус добавит приятной кислинки. Попробуйте приготовить салат из капусты по этому рецепту.

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Салат из молодой капусты и редиса

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 150 граммов редиса;

– 350 граммов молодой капусты;

– соль, перец по вкусу;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 1 столовая ложка уксуса.

Приготовьте вкусный салат из капусты / Фото Unsplash

Приготовление:

Тонко нарежьте и поперчите капусту. К измельченной капусте добавьте нарезанный полукольцами и хорошо промытый редис. Посолите салат, после чего заправьте его уксусом и маслом и хорошо перемешайте. Заметьте, что уксус можно и не добавлять, если вам нельзя его употреблять. Будет не менее вкусно.

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