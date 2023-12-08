Описание приготовления:
Соус нужно подавать сразу, пока он жидкий, а если он схватился, его легко исправить просто прогрев на медленном огне. Вместо укропа можно добавить розмарин, прованские или итальянские травы, а для остроты чеснок.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Соусы
Состав / Ингредиенты:
- Сыр "Бри" 150 Грамм
- Сливочнное масло 15 Грамм
- Сливки 40 Грамм (20-25% жирности)
- Перец черный По вкусу
- Соль По вкусу
- Укроп По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
291 ккал
Калорийность
16 г
Белки
25 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Соус "Бри"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления соуса "Бри".
С сыра срежьте корку с плесенью и порежьте кубиком. Выложите сыр в сотейник с толстым дном.
Добавьте к сыру сливочное масло и влейте сливки.
Поставьте сотейник на медленный огонь и нагревайте до полного расплавления сыра, мешая венчиком. Соус поперчите и перемешайте, прогрейте еще минуту и снимите с огня. Добавьте мелко нарезанный укроп и подавайте к столу.
Приятного аппетита!