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Соус «Бри»

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Соус «Бри»

Описание приготовления:

Соус нужно подавать сразу, пока он жидкий, а если он схватился, его легко исправить просто прогрев на медленном огне. Вместо укропа можно добавить розмарин, прованские или итальянские травы, а для остроты чеснок.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Соусы

Состав / Ингредиенты:

  • Сыр "Бри" 150 Грамм
  • Сливочнное масло 15 Грамм
  • Сливки 40 Грамм (20-25% жирности)
  • Перец черный По вкусу
  • Соль По вкусу
  • Укроп По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

291 ккал

Калорийность

16 г

Белки

25 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Соус "Бри"»

Соус "Бри"

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления соуса "Бри".

Соус "Бри"

С сыра срежьте корку с плесенью и порежьте кубиком. Выложите сыр в сотейник с толстым дном.

Соус "Бри"

Добавьте к сыру сливочное масло и влейте сливки.

Соус "Бри"

Поставьте сотейник на медленный огонь и нагревайте до полного расплавления сыра, мешая венчиком. Соус поперчите и перемешайте, прогрейте еще минуту и снимите с огня. Добавьте мелко нарезанный укроп и подавайте к столу.

Соус "Бри"

Приятного аппетита!

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