Описание приготовления:

Соус нужно подавать сразу, пока он жидкий, а если он схватился, его легко исправить просто прогрев на медленном огне. Вместо укропа можно добавить розмарин, прованские или итальянские травы, а для остроты чеснок.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Соусы

Состав / Ингредиенты:

Сыр "Бри" 150 Грамм

Сливочнное масло 15 Грамм

Сливки 40 Грамм (20-25% жирности)

Перец черный По вкусу

Соль По вкусу

Укроп По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

291 ккал

Калорийность

16 г

Белки

25 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Соус "Бри"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления соуса "Бри".

С сыра срежьте корку с плесенью и порежьте кубиком. Выложите сыр в сотейник с толстым дном.

Добавьте к сыру сливочное масло и влейте сливки.

Поставьте сотейник на медленный огонь и нагревайте до полного расплавления сыра, мешая венчиком. Соус поперчите и перемешайте, прогрейте еще минуту и снимите с огня. Добавьте мелко нарезанный укроп и подавайте к столу.

Приятного аппетита!