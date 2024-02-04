Фасолевый суп – это популярное горячее блюдо, которое варят с сухой и консервированной фасолью. Иногда применяют зеленую фасоль. Суп отлично насыщает. В подборке имеются различные рецепты, среди которых есть как постные, так и более сытные варианты с мясом. Готовятся супы просто. Некоторые из них – очень быстро, другие требуют больше времени.

Классический фасолевый суп

Классический фасолевый суп сварит даже новичок. Блюдо исполняется просто, но требует много времени. Фасоль варится достаточно долго. Вопреки этому суп получается необыкновенным по вкусу. Постное угощение нравится тем, кто не употребляет мясо.

Ингредиенты –+4 порц.

Сельдерей 2 шт.

Фасоль красная 250 гр.

Лавровый лист 2 шт.

Томатная паста 1 ст.л.

Картофель 150 гр.

Лук репчатый 150 гр.

Укроп 20 гр.

Морковь 150 гр.

Перец чили 10 гр.

Соль по вкусу

Сахар-песок 1 щепотка

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 12 ч.

Как сварить вкусный фасолевый суп? Сухую фасоль перебираем и ополаскиваем. Пересыпаем в посуду с питьевой водой. Кладем ложку соли. Даем набухнуть. Я оставляю на ночь. Набухшую фасоль промываем. Перекладываем в кастрюлю и обновляем воду. Разместив кастрюлю на среднем пламени и дождавшись закипания, убавляем нагрев и варим фасоль на маленьком огне 1 час. Моем стручок жгучего перца. Надрезав вдоль, достаем внутренности. Рубим соломкой. Освобождаем от кожицы и шелухи картошку и лук. Измельчаем ингредиенты, как обычно для супа. Очищенную морковку режем кубиками. Чистые стебли сельдерея мелко крошим. Часть промытого укропа нарезаем, как можно мельче. Овощную нарезку и зелень забрасываем к сваренной до полуготовности фасоли. Сдабриваем томатной пастой, уравновешиваем кислотность щепоткой сахарного песка. Солим и перчим. Размешав, варим суп 1 час, не увеличивая пламя. В приготовленный суп кладем лаврушку и добавляем оставшийся рубленый укроп. Пробуем и досаливаем, если потребуется. Провариваем 5 минут. Отключив нагрев и прикрыв, даем настояться минут 10. Вытаскиваем лист лавра. Наполняем тарелки горячим блюдом. Суп с фасолью готов! По желанию сдабриваем сметаной и приступаем к обеденной трапезе. Приятного аппетита!

Суп из красной консервированной фасоли

Суп из красной консервированной фасоли варится значительно быстрее, чем из сухого продукта. Блюдо получается наваристым и сытным. Если хочется фасолевого супа, а времени в обрез, этот рецепт подходит, как нельзя лучше. Аппетитный суп – идеальный вариант для семейного обеда на скорую руку.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Куриные части – 300 гр.

Фасоль красная консервированная – 250 гр.

Перец болгарский – 100 гр.

Чеснок – 1 зубчик.

Томатная паста – 50 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Масло растительное – 30 мл.

Морковь – 100 гр.

Петрушка – 10 гр.

Соль – по вкусу.

Укроп – 10 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вода – 1,7 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Для наваристого куриного бульона используем часть пожирнее. Сегодня у меня куриное бедро.

Шаг 2. Курицу опускаем в кастрюлю с водой. Размещаем на плите. На среднем пламени варим до закипания и убираем пену, применив шумовку.

Шаг 3. Убавляем температуру до состояния ниже среднего и готовим бульон полчаса.

Шаг 4. Сварив курицу, достаем из бульона. Немного остудив, убираем кости и режем мякоть. Бульон пропускам через сито и переливаем в чистую кастрюлю.

Шаг 5. Очистив лук и морковку, нарезаем кубиком.

Шаг 6. Промываем болгарский перец, убираем сердцевину. Режем, как предыдущие составляющие. Очистив чеснок, крошим ножом.

Шаг 7. На сковородку наливаем 30 миллилитров растительного масла без запаха и прогреваем на умеренном огне. Забрасываем морковку и лук. Пассеруем до мягкости.

Шаг 8. Засыпаем болгарский перец и чеснок.

Шаг 9. Размешав, готовим зажарку пару минут.

Шаг 10. Сдабриваем томатной пастой.

Шаг 11. Добавляем пару поварёшек бульона.

Шаг 12. Томим овощи несколько минут.

Шаг 13. Размещаем кастрюлю с бульоном на плите и возвращаем мясо.

Шаг 14. Закипятив, перекладываем зажарку.

Шаг 15. С фасоли сливаем жидкость и всыпаем ее в суп.

Шаг 16. Солим и перчим.

Шаг 17. Вскипятив суп, готовим 5 минут. Промыв укроп, мелко рубим и забрасываем в суп.

Шаг 18. Размешав, отключаем пламя.

Шаг 19. Наполняем глубокие тарелки душистым блюдом. Посыпаем рубленой петрушкой.

Шаг 20. Зовем домочадцев и обедаем. Приятного аппетита!

Фасолевый суп с мясом

Фасолевый суп с мясом потребует минимум ингредиентов для реализации рецепта. Вместо говядины допустимо использовать другие виды мяса, более бюджетные. Наваристый суп моментально утоляет голод. Процесс варки осилит как опытный кулинар, так и новичок.

Время готовки – 2 ч. 00 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Фасоль – 150 гр.

Говядина – 500 гр.

Картофель – 250 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло сливочное/подсолнечное – 25 гр.

Морковь – 50 гр.

Соль – 1 ст.л.

Вода – 2,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Составляем необходимые продукты.

Шаг 2. Перебрав 150 граммов фасоли и ополоснув, опускаем в холодную воду и оставляем на 2 часа. Лучше позаботиться об этом с вечера.

Шаг 3. Подготовленную фасоль перекладываем в “новую” воду. Размещаем на плите. Доведя до кипения, снижаем нагрев. Поварив 1 час 20 минут, засыпаем немного соли. Довариваем 10 минут и снимаем с конфорки. Отвар не выливаем, он нам еще пригодится.

Шаг 4. Обрабатываем мясо, у меня 500 граммов говядины, (зачищаем от пленок, срезаем жир, если нужно), промываем и разрезаем на куски желаемой величины.

Шаг 5. В кастрюлю с питьевой водой кладем мясо и ставим закипать. При начальном бурлении убираем пену. Прикрыв, варим на маленьком огне 1-1,5 часа. Солим бульон.

Шаг 6. Очистив морковку и луковицу, измельчаем понравившимся методом и размером.

Шаг 7. Освободив картошку от кожицы, нарезаем кубиками или брусочками.

Шаг 8. Раскалив сковороду, распускаем 25 граммов масла – сливочного или подсолнечного.

Шаг 9. Кладем морковку, лук и пассеруем. Наливаем половник бульона и томим.

Шаг 10. К мясу отправляем картошку.

Шаг 11. Выгружаем зажарку. Пробуем на соль, при необходимости досаливаем. Сдабриваем приправами по желанию. Проварив 10 минут, засыпаем сваренную фасоль, выливаем оставшийся отвар и доготавливаем суп.

Шаг 12. Распределяем фасолевый суп по порциям. Украшаем зеленью и пробуем блюдо. Приятного аппетита!

Суп из белой фасоли с курицей

Суп из белой фасоли с курицей идеален для осенне-зимнего периода. Блюдо согревает и насыщает. Ароматный суп на курином бульоне помогает выздоровлению в период высокой заболеваемости. Приготовление фасолевого супа несложное, но требует определенного времени.

Время готовки – 4 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 10

Ингредиенты:

Фасоль белая сухая – 150 гр.

Курица – 1 шт.

Стебель сельдерея – 1-2 шт.

Лук-шалот – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло оливковое – по вкусу.

Морковь – 2-3 шт.

Чеснок – 1 зубчик.

Соль – по вкусу.

Петрушка – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Шалфей – по вкусу.

Твердый сыр тертый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С вечера промываем фасоль и помещаем в холодную воду. Утром сливаем воду, заливаем свежей. Размещаем на плите, установив умеренную температуру. Забрасываем дольку чеснока с несколькими листиками шалфея по желанию. Готовим полчаса.

Шаг 2. Промываем сельдерей и режем на части. Очищаем морковку и луковицу. Промываем курицу. Опускаем в кастрюлю с холодной водой. Кладем сельдерей, очищенную луковицу и морковку. Солим и ставим вариться. При появлении пены снимаем ее шумовкой. Убавляем нагрев. Готовим на минимальной температуре 3 часа.

Шаг 3. Если варить курицу в скороварке, время готовки сократиться вдвое.

Шаг 4. Процеживаем фасоль. Очищаем остальную морковку и лук-шалот, тонко нарезаем.

Шаг 5. Готовый бульон процеживаем и отливаем 2,5 литра в чистую кастрюлю. Засыпаем сваренную фасоль и овощную нарезку. Ставим на плиту и ждем появления первых пузырей. Закрыв, варим 1,5 часа на минимальном пламени.

Шаг 6. Курицу отделяем от костей и разбираем на волокна. Минут за 15 до конца приготовления супа выгружаем курицу и измельченную петрушку. Балансируем вкус солью и перцем.

Шаг 7. Поджариваем хлеб на сухой сковороде. Кладем ломтик на дно глубокой тарелки и заливаем фасолевым супом.

Шаг 8. По желанию сдабриваем оливковым маслом и посыпаем тертым сыром. Приятного аппетита!

Постный фасолевый суп без мяса

Постный фасолевый суп без мяса хорошо утоляет голод, хотя и варится без мясных изделий. Готовится суп элементарно. Сытное блюдо без труда сварит даже новичок. Бюджетное угощение обладает богатым вкусом и незабываемым запахом. Дети очень любят постное блюдо и едят с превеликим удовольствием и аппетитом.

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Фасоль – 1 ст.

Рис – 0,25-0,5 ст.

Картофель – 2-3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – 30-40 мл.

Морковь – 1 шт.

Лист лавровый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Перец черный молотый – 0,25 ч.л.

Вода – 3 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для сокращения времени на процессе варки, фасоль необходимо вымыть, опустить в холодную воду и оставить на ночь. Обновив воду утром, варим фасоль 40-60 минут на слабой температуре. Если использовать скороварку, фасоль сварится намного быстрее.

Шаг 2. В это время чистим картофель. морковку и головку лука. Разрезаем картошины кубиками или брусками. Измельчаем морковь и крошим лук.

Шаг 3. Промытый рис запариваем крутым кипятком. Через 5 минут сливаем воду. Сорт и количество крупы определяем в зависимости от желаемой густоты супа.

Шаг 4. Кастрюлю с водой устанавливаем на конфорке. Закипятив, сыплем соль, сдабриваем ложкой растительного масла. Нагрев оставляем на среднем уровне. Засыпаем картофельные кубики и рис. Закрыв крышку, оставляем вариться на четверть часа.

Шаг 5. На горячей сковороде прогреваем растительное масло. Высыпаем овощи для зажарки. Перемешивая, поджариваем до золотистости 5 минут.

Шаг 6. В кипящий суп засыпаем отварную фасоль и зажарку. В сковородку наливаем половник бульона, обмываем стенки сковороды и выливаем содержимое в суп. Если необходимо, досаливаем. Перчим и забрасываем лист лавра. Проварив 7 минут, отключаем пламя.

Шаг 7. Промываем и рубим зелень (укроп, петрушку, все, что имеется) и засыпаем в фасолевый суп. Если нет свежей зелени, заменяем сушеной или замороженной.

Шаг 8. Размешав суп, наполняем им порционные тарелки для первых блюд. Подаем сметану и сухарики по желанию. Приятного аппетита!

Суп из консервированной фасоли в томатном соусе

Суп из консервированной фасоли в томатном соусе выглядит ярко и достаточно аппетитно. Привлекательное угощение станет фаворитом среди бюджетных вариантов. Для куриного бульона берем любые части. Для любителей супов понаваристее, используем спинки или бедрышки.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Куриное мясо – 350 гр.

Фасоль, консервированная в томатном соусе – 420 гр.

Лист лавровый – 2 шт.

Перец сладкий – 150 гр.

Картофель – 300 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Масло растительное – 30 мл.

Морковь – 100 гр.

Паста томатная – 40 гр.

Соль – по вкусу.

Петрушка – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вода – 1,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для супа на рабочий стол выкладываем необходимые ингредиенты.

Шаг 2. Выкладываем курицу (можно не размораживать) в кастрюлю. Наливаем 1,5 литра холодной воды. Немного насыпаем соли и кладем лавровый лист. Размещаем на конфорке. Доведя до активного кипения, убираем пену, убавляем нагрев. Варим бульон 40-60 минут.

Шаг 3. Готовую курицу достаем из кастрюли, остужаем.

Шаг 4. С мяса убираем кожу, вынимаем косточки. Мякоть нарезаем, перекладываем в тарелку и затягиваем пленкой.

Шаг 5. Бульон переливаем в чистую кастрюлю, пропуская через сито.

Шаг 6. Очищаем лук и морковку от шелухи и кожуры, рубим кубиками.

Шаг 7. Вымытый сладкий перец освобождаем от семенной коробки и режем так, как и предыдущие ингредиенты.

Шаг 8. 300 граммов почищенной картошки промываем и измельчаем, как обычно на суп.

Шаг 9. Кастрюлю с бульоном возвращаем на плиту и доводим до кипения. Опускаем картошку и готовим 5 минут.

Шаг 10. В раскаленной сковородке нагреваем растительное масло. Высыпаем лук, морковку и сладкий перец. При размешивании поджариваем 5 минут до размягчения.

Шаг 11. Сдабриваем натуральной томатной пастой. Вливаем 2 поварешки бульона.

Шаг 12. Закрываем и томим 5 минут при минимальной температуре.

Шаг 13. Перекладываем томленые овощи в суп.

Шаг 14. Кладем лаврушку. Кипятим 10 минут.

Шаг 15. В последнюю очередь закладываем консервированную фасоль с соусом.

Шаг 16. Поварив пару минут, сдабриваем солью и перцем. Держим на огне еще 3 минуты.

Шаг 17. Отключив пламя, закрываем и настаиваем суп четверть часа.

Шаг 18. Разливаем суп по тарелкам, раскладываем курицу. Промыв петрушку, мелко крошим. Посыпаем блюдо рубленой зеленью.

Шаг 19. Густой питательный суп готов к употреблению. Приятного аппетита!

Фасолевый суп с картошкой

Фасолевый суп с картошкой – низкокалорийное блюдо, которое подходит тем, кто постится или бережет фигуру и не ест мясные изделия. Приготовление супа не обременит, но придется набраться терпения. Фасоль варится довольно долго. Для тех, кто постоянно спешит и не может выделить время на готовку, сухую фасоль заменяем консервированной и кладем ее в конце варки.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Фасоль белая – 170 гр.

Лавровый лист – 1 шт.

Щавель – 200 гр.

Картофель – 600 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Масло растительное – 3 ст.л.

Морковь – 80 гр.

Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Петрушка – 20 гр.

Смесь перцев – по вкусу.

Куркума – ½ ч.л.

Вода – 1,7 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем нужные составляющие. ополаскиваем щавель и петрушку.

Шаг 2. Промытую фасоль кладем в холодную воду на ночь. На следующий день перекладываем в чистую воду. Разместив на большом огне, доводим до кипения. Уменьшив нагрев, готовим 1 час.

Шаг 3. Спустя 40 минут варки фасоли, чистим картошку и мелко режем.

Шаг 4. Картошку кладем в кастрюлю с кипящей водой, при умеренной температуре ждем вторичного закипания. Готовим четверть часа до размягчения.

Шаг 5. Очищенные и промытые лук и морковку произвольно режем.

Шаг 6. Размещаем сковородку на среднем нагреве. На горячую поверхность наливаем растительное масло. Кладем лук. При помешивании, пассеруем до прозрачности.

Шаг 7. Высыпаем морковку. Готовим 5 минут до легкой золотистости.

Шаг 8. Приправляем куркумой, паприкой и посыпаем смесью перцев.

Шаг 9. Объединив ингредиенты, пассеруем минуту и отключаем конфорку.

Шаг 10. Процеживаем отваренную фасоль.

Шаг 11. К картофелю выгружаем обжарку.

Шаг 12. Высыпаем фасоль.

Шаг 13. Промытый щавель перебираем, обрываем загрубевшие стебельки, крупно рубим листочки и засыпаем в суп.

Шаг 14. Солим блюдо. Кладем лист лавра. Размешиваем.

Шаг 15. Проварив 5 минут, переставляем суп на деревянную подставку.

Шаг 16. Петрушку мелко шинкуем и кладем в фасолевый суп.

Шаг 17. Размешав и накрыв крышкой, даем настояться 5 минут.

Шаг 18. Постным супом наполняем пиалы. Приятного аппетита!

Фасолевый суп с копченостями

Фасолевый суп с копченостями обладает непередаваемым запахом. Суп готовится быстрее предыдущих, так как для варки применяется консервированная и стручковая фасоль. Суп получается ярким не только по вкусовым характеристикам, но и по внешнему виду. С этим рецептом сытный обед гарантирован.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Грудинка копченая – 250 гр.

Фасоль белая консервированная – 100 гр.

Фасоль стручковая замороженная – 50 гр.

Помидоры – 300 гр.

Картофель – 600 гр.

Лук-порей – 100 гр.

Масло растительное – 3 ст.л.

Морковь – 50 гр.

Петрушка – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Укроп – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Чеснок – 1 зубчик.

Перец красный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На рабочую поверхность выставляем необходимые продукты. Подготавливаем кипяток.

Шаг 2. Копченую грудинку режем кусками.

Шаг 3. В толстостенную кастрюлю выливаем растительное масло. Прогреваем на сильном огне. Закладываем грудинку и выжариваем до хрустящего состояния. Шумовкой достаем золотистые кусочки. Кладем в тарелку.

Шаг 4. Промываем лук-порей, нарезаем кольцами.

Шаг 5. Очищенную морковку измельчаем полосками.

Шаг 6. В горячий жир от грудинки опускаем овощную нарезку. Пассеруем 6 минут.

Шаг 7. Почистив картофельные клубни, ополаскиваем и режем удобным способом.

Шаг 8. Перекладываем к обжарке и готовим 7 минут.

Шаг 9. Заливаем кипящую воду в толстостенную кастрюлю к овощам и ждем повторного закипания.

Шаг 10. Ополоснув зеленую фасоль, делим на несколько частей.

Шаг 11. Перекладываем в суп и провариваем 10 минут.

Шаг 12. Вымытые томаты погружаем в кипяток на пару минут. Перекладываем в ледяную воду.

Шаг 13. Сняв кожицу с томатов, вырезаем плодоножку. Мякоть мелко режем.

Шаг 14. Освободив от шелухи чеснок, давим с помощью чесночницы.

Шаг 15. Удалив жидкость с консервированной фасоли, высыпаем продукт в суп. Добавляем томаты и чеснок. Приправив солью и перцем, размешиваем и доготавливаем под крышкой 10 минут.

Шаг 16. Промытую зелень (укроп и петрушку) мелко крошим.

Шаг 17. Ароматным супом наполняем глубокие тарелки. Украшаем зеленью и хрустящей грудинкой. Приятного аппетита!

Суп с фасолью и грибами

Суп с фасолью и грибами – постный вариант вкуснейшего блюда. Суп варим на воде или используем куриный бульон для тех, кто не соблюдает пост. Для постящихся рекомендую применить грибной бульон, вкус супа от которого станет ярче и насыщеннее. Рецепт идеально подходит людям с ограниченным временем – быстро и просто!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Фасоль консервированная – 400 гр.

Лист лавровый – 2 шт.

Шампиньоны – 400 гр.

Картофель – 5 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – для пассеровки.

Морковь – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вода/куриный бульон – 2,5-3 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промыв или освободив грибы от кожуры, разрезаем тонкими слайсами. Очищаем 1 морковку, 5 картошин и луковицу. Измельчаем, как продемонстрировано на фото.

Шаг 2. В объемную кастрюлю заливаем жидкость и кипятим. Выгружаем картошку и продолжаем варить 10 минут, вторично закипятив.

Шаг 3. На раскаленную поверхность толстостенной сковороды наливаем растительное масло. Поджарив лук до прозрачного состояния, высыпаем морковку.

Шаг 4. Перемешав, пассеруем до мягкости морковки.

Шаг 5. Зажарку высыпаем в кастрюлю.

Шаг 6. В сковородку высыпаем грибную нарезку. Подрумяниваем на сильном пламени. При появлении грибного сока выпариваем его.

Шаг 7. Грибы перекладываем в суп. В сковороду наливаем немного бульона и обмываем ее. Жидкость выливаем в суп. Доведя до закипания, засыпаем консервированную фасоль, процедив от аквафабы. Размешиваем.

Шаг 8. Сдабриваем суп специями и забрасываем лаврушку. Вскипятив и проварив 7 минут на минимальном огне, отключаем нагрев и оставляем настояться минут 10.

Шаг 9. Супницы наполняем ароматным блюдом, украшаем мелко порезанным укропом. Сдобрив сметаной по усмотрению, подаем к столу. Приятного аппетита!

Фасолевый суп с грибами

Фасолевый суп с грибами получается сытным и максимально аппетитным. То, что нужно для постного блюда. Яркий грибной вкус сводит с ума и запоминается надолго. Процесс варки осложняется лишь временными затратами на приготовление фасоли. Оставшиеся манипуляции освоит любой.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Фасоль белая – 1 ст.

Рис – ⅓ ст.

Шампиньоны – 300 гр.

Картофель – 4 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – 30 мл.

Морковь – 1 шт.

Приправа грибная – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вода – 3 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ополоснув фасоль, помещаем в кастрюлю с литром воды. Оставляем на 5 часов или на ночь. Набухшую фасоль ставим вариться. Вскипятив, закрываем крышкой и готовим приблизительно 1 час.

Шаг 2. Вымытые шампиньоны варим отдельно в 2-х литрах воды. Закипятив, провариваем 5 минут.

Шаг 3. Картошку освобождаем от кожицы, промываем и режем ломтиками.

Шаг 4. Очищенный лук мелко крошим.

Шаг 5. Очистив морковку, тонко измельчаем. Используя шумовку, достаем грибы и мелко нарезаем.

Шаг 6. Основательно промываем рис.

Шаг 7. В кипящий грибной бульон забрасываем картошку и рис. Закладываем половину лука и морковки. Закрыв крышкой, готовим минут 15.

Шаг 8. Прогрев сковородку с постным маслом, пассеруем оставшийся лук и морковку.

Шаг 9. Добавляем грибы и томим 3 минуты, перемешивая компоненты.

Шаг 10. Обжаренные овощи перекладываем в суп. Выкладываем фасоль и выливаем отвар, в котором она варилась. Приправив специями, варим суп 7 минут.

Шаг 11. Ополаскиваем зелень и рубим помельче.

Шаг 12. Высыпаем душистую нарезку в суп. Перемешав, убираем с плиты. Настаиваем 15 минут.

Шаг 13. Заполняем тарелки грибным супом и наслаждаемся блюдом. Приятного аппетита!