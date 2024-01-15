Грибной суп из шампиньонов — это необыкновенное первое блюдо с невероятным ароматом. Супы готовятся элементарно, без хлопот и препятствий. Некоторые варианты имеют более праздничный подтекст. Такие грибные супы уместны на застольях. Другие – представляют домашнюю пищу, которая входит в повседневный рацион. Суп из шампиньонов с легкостью приготовит даже новичок.

Грибной суп из шампиньонов с картофелем

Грибной суп из шампиньонов с картофелем обладает нежной текстурой и неповторимым ароматом. Богатый грибной вкус с ярким сливочным оттенком не оставит равнодушных. Блюдо готовится совершенно не сложно. Процесс по силам абсолютно всем. Он не только не обременит, но и доставит удовольствие.

Ингредиенты –+6 порц.

Шампиньоны свежие 300 гр.

Картофель 600 гр.

Лук репчатый 200 гр.

Сливки 500 мл.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Масло растительное по вкусу

Шаги 60 мин.

Грибной суп из шампиньонов готовится очень просто. Собираем продукты для грибного супа. Освободив картофельные клубни от кожуры овощечисткой, делим на сегменты. Кладем в кастрюлю с водой. Помещаем на умеренное пламя. Солим и варим до окончательного приготовления. С приготовленной картошки сливаем жидкость. Разминаем картошку толкушкой до состояния пюре. Сняв с луковиц шелуху, измельчаем кубиком. Сполоснув шампиньоны, разрезаем на сегменты. Раскалив растительное масло, забрасываем лук. Спассеровав его до прозрачности, выгружаем грибы. Посолив, обжариваем, пока выделившийся сок не испарится. Грибную обжарку перебиваем блендером. Добавив грибную массу к картофельной толченке, добавляем сливки. Приправляем специями. Пюрируем электроприбором. Разместив на огне, нагреваем, но не кипятим. Грибной суп из шампиньонов готов! Наполняем супницы ароматным супом. Посыпаем рубленым укропом по желанию. Приятного аппетита!

Классический грибной крем-суп из шампиньонов со сливками

Классический грибной крем-суп из шампиньонов со сливками станет фаворитом среди первых блюд. Этот вариант достойно украсит любое застолье. Приготовление кремового супа займет меньше часа. Доступные составляющие восхитительно гармонируют друг с другом.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Шампиньоны – 500 гр.

Молоко – 200 мл.

Куриный бульон/грибной – 200 мл.

Лук шалот – 1 шт.

Сливки 33% – 200 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло сливочное – 30 гр.

Мука – 30 гр.

Чеснок – 2-3 зубчика.

Мускатный орех – щепотка.

Масло растительное – по вкусу.

Гранулированный чеснок – по вкусу.

Белый хлеб – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ознакомившись с описанием ингредиентов, отмеряем их и выставляем на рабочую поверхность. Грибы ополаскиваем и промакиваем бумажными полотенцами. На ножках делаем новый срез.

Шаг 2. Промытые шампиньоны нарезаем тонкими пластинками. Очистив и ополоснув лук и чеснок, крошим мелким кубиком. 10 граммов сливочного масла распускаем на горячей сковороде. Выгружаем нарезку. Поджариваем 10 минут. Перемешиваем и выпариваем выделившийся сок.

Шаг 3. Растопив оставшееся сливочное масло в сотейнике, вводим 30 граммов муки.

Шаг 4. Размешиваем до однородности. Понемногу наливая нагретое молоко, доводим соус до гладкости. Приправляем мускатным орехом. Солим и перчим. Размешиваем.

Шаг 5. Приготовленный загустевший соус пропускаем через сито к грибной зажарке, чтобы не было крупинок. Проварив 5 минут, при постоянном помешивании вливаем 200 миллилитров куриного или грибного бульона. Вскипятив и помешивая, увариваем 10 минут.

Шаг 6. Содержимое сковороды перекладываем в емкость комбайна и измельчаем до пюреобразного состояния. Выливаем массу в кастрюлю, добавляем 100 миллилитров жирных сливок. Перемешав, варим на маленьком огне под крышкой.

Шаг 7. Нагреваем духовой шкаф до 220°С. С хлеба срезаем корки. Мякоть нарезаем квадратиками, кладем в огнеупорную посуду. Приправляем солью и сухим чесноком, сбрызгиваем растительным маслом и подсушиваем в духовке до золотистости.

Шаг 8. Вливаем в суп оставшиеся сливки и отключаем плиту. Перемешав, пробуем. При необходимости приправляем. Раскладываем крем-суп по пиалам. По усмотрению украшаем сухариками, рубленым укропом и тертым пармезаном.

Шаг 9. Презентуем крем-суп. Приятного аппетита!

Сырный суп с шампиньонами

Сырный суп с шампиньонами обладает невероятным запахом и праздничным внешним видом. Грибное угощение хорошо насыщает. Любой обед с душистым супом превратится в праздник. Приготовление сырного супа может показаться сложным, но все манипуляции беспрепятственно произведет и новичок.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8

Ингредиенты:

Шампиньоны – 250 гр.

Картофель – 600 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Говяжий фарш – 250 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Корень сельдерея – ½ шт.

Морковь – 1 шт.

Зеленый лук – 1 стебель.

Укроп – 2 веточки.

Базилик – 1 веточка.

Плавленый сыр – 200 гр.

Мясной бульон – 2,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ополоснув 250 граммов грибов, обсушиваем, нарезаем ломтиками. Освободив луковицу от цветной кожицы, мелко рубим. Промываем 600 граммов картошки, 1 морковку и половину корневого сельдерея. С корнеплодов и картошки счищаем кожуру, применив овощечистку.

Шаг 2. Картошку режем кубиками. Морковку и корень сельдерея измельчаем тонкими полосками. Сполоснув зелень, мелко рубим. Ассортимент ароматных трав зависит от наличия и вкусовых предпочтений. Если нет свежей зелени, подойдут и сухие травы.

Шаг 3. Нагрев в толстостенной кастрюле растительное масло, выкладываем фарш (говяжий или любой другой) и обжариваем, пока не выпарится влага и мясной полуфабрикат не изменит цвет. Высыпаем грибы. Обжариваем 5 минут. Забрасываем сельдерей, морковку и луковицу. Перемешивая, обжариваем 5 минут.

Шаг 4. Заливаем 2,5 литра готового бульона и кипятим. Закладываем картошку. Поварив 7 минут, кладем 200 граммов плавленого сыра (“Дружба”, “Орбита”). Размешиваем, пока продукт не разойдется. Для удобства сырки режем кубиками, натираем на крупной терке или используем плавленый продукт более жидкой консистенции.

Шаг 5. Сдабриваем блюдо специями. Кладем рубленую зелень. Прокипятив минуту-две, отключаем нагрев. Если хочется адаптировать рецепт под постную версию, то вместо бульона используем воду, а фарш вовсе не кладем. Для низкокалорийного варианта – используется куриный бульон, куриный фарш или фарш из индейки.

Шаг 6. Разливаем яркое блюдо по глубоким пиалам. В качестве дополнения подсушиваем хлеб на сухой сковороде или в тостере. Сырный суп выходит безумно вкусным! Приятного аппетита!

Суп из шампиньонов с курицей

Суп из шампиньонов с курицей не только выглядит привлекательно, но и имеет изумительный вкус. Грибной суп готовят не только в сезон. Шампиньоны можно найти на прилавках круглый год. Да и сама реализация рецепта не принесет неудобств. Все до безобразия просто.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Шампиньоны – 200 гр.

Картофель – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Куриные бедра – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 1 ст.л.

Лавровый лист – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовив продукты, очищаем 1 морковку и 3 картошины от грубой кожуры, для удобства берем овощечистку. С луковицы удаляем цветную шелуху. Ополаскиваем овощи.

Шаг 2. С бедрышек стягиваем кожу. При желании бедрышки заменяем куриным филе, крыльями или голенями. Опускаем в кастрюлю и наливаем воду. Поместив на плиту и закипятив, снимаем пенку при помощи шумовки. Солим и оставляем на огне основу для супа на треть часа.

Шаг 3. Забросив лаврушку, продолжаем варить четверть часа. По своему усмотрению добавляем другие пряности.

Шаг 4. Очищенную луковицу с морковкой измельчаем, как нравится.

Шаг 5. Сполоснув шампиньоны, крупно рубим их. Для более насыщенного грибного вкуса и аромата используем немного сухих грибов. Перетираем их в крошку, используя кофемолку или ступку.

Шаг 6. Картошку нарезаем кубиками удобного размера.

Шаг 7. Отварную птицу вынимаем из наваристого бульона и избавляемся от косточек. Делим мякоть на кусочки. Перекладываем обратно в бульон. Высыпаем картофельную нарезку и провариваем четверть часа.

Шаг 8. На раскаленной сковороде нагреваем растительное масло. Высыпаем лук и поджариваем до прозрачности. Кладем морковь, готовим до размягчения. Забрасываем грибы и подрумяниваем. На этом же этапе приправляем грибным порошком, если используем сухие грибы.

Шаг 9. Обжаренные ингредиенты перекладываем в суп. В сковороду наливаем кипяток и обмываем сковороду. Выливаем жидкость в кастрюлю. Посолив и поперчив, минимизируем нагрев и продолжаем варку. Отмеряем четверть часа.

Шаг 10. Сполоснув зелень, крошим помельче, засыпаем в кастрюлю. Отключаем плиту. Настаиваем четверть часа.

Шаг 11. Распределив душистое угощение по порциям, сдабриваем сметаной или дополняем поджаренными гренками или крекерами. Приятного аппетита!

Грибной суп с шампиньонами и вермишелью

Грибной суп с шампиньонами и вермишелью готовится максимально легким способом. Сварить первое блюдо сможет даже подросток. Внимательно ознакомившись с пошаговым описанием, не возникнет вопросов, как реализовать рецепт. Душистое угощение предназначено чаще всего для ежедневного употребления.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2 л.

Ингредиенты:

Шампиньоны – 250 гр.

Картофель – 160 гр.

Лук репчатый – 80 гр.

Сушеная петрушка – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вермишель – 30 гр.

Сушеный укроп – 1 ч.л.

Морковь – 60 гр.

Масло растительное – 2-3 ст.л.

Лист лавровый – 1 шт.

Вода – 1 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Применив приспособление для чистки овощей, освобождаем картофель и морковь от кожуры. Очищаем лук. Шампиньоны обмываем от пыли, обновляем срез. Ставим кипятиться воду.

Шаг 2. Измельчаем морковь тонкими ломтиками или натираем на терке по желанию, крошим лук, как можно мельче.

Шаг 3. Раскаливаем сковородку с растительным маслом над сильным пламенем. Закладываем овощи. Убавляем огонь. Обжариваем, помешивая, до размягчения.

Шаг 4. Грибы нарезаем пластинками приемлемой величины.

Шаг 5. Выгружаем к обжарке. Посолив и закрыв крышку, оставляем потомиться 10 минут при умеренном пламени.

Шаг 6. Режем картошку, соблюдая желаемую размерность.

Шаг 7. В кипящую воду закладываем картошку. Держим на среднем огне 7 минут после закипания.

Шаг 8. Загружаем обжарку.

Шаг 9. Высыпаем макаронные изделия.

Шаг 10. Посыпаем сухой зеленью и кладем лист лавра. Попробовав, досаливаем, если потребуется. Перемешав и закипятив, выключаем конфорку.

Шаг 11. Убираем суп с плиты, переставляем на подставку под горячее. Настаиваем, плотно закрыв крышку.

Шаг 12. Наполняем суповые тарелки душистым грибным угощением.

Шаг 13. Для любителей сметаны сдабриваем кисломолочным продуктом с повышенным содержанием жира. Так будет вкуснее. Рекомендую готовить суп на один прием пищи. В разогретом виде вермишель сильно разбухнет и блюдо потеряет привлекательный вид. Приятного аппетита!

Суп из шампиньонов с перловкой

Суп из шампиньонов с перловкой – хороший вариант для постного рациона. Блюдо готовится из доступных ингредиентов, которые можно приобрести в каждом супермаркете или на рынке. Грибное угощение насыщает и не препятствует хорошему пищеварению. Нежирное блюдо разнообразит пищу и не позволит набрать лишние килограммы.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Шампиньоны – 200 гр.

Картофель – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Сельдерей – 2 стебля.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Крупа перловая – 30 гр.

Имбирь молотый – 1 ч.л.

Морковь – 1 шт.

Зелень – по вкусу.

Чеснок – 2 зубчика.

Вода – по усмотрению.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты. Очищаем картошку и морковку от кожицы, для экономии времени используя овощечистку. С головки лука и чеснока снимаем шелуху.

Шаг 2. Крошим луковицу и чеснок. Морковку режем соломкой. Мелко шинкуем сельдерей. На сильном огне разогреваем казанок с растительным маслом. Высыпаем нарезку и слегка припускаем, переворачивая овощи, чтобы не подгорели.

Шаг 3. Следом выгружаем порезанную брусками картошку и хорошо промытую перловку. Приправляем молотым имбирем. Вливаем воду (овощной, грибной или куриный бульон) и провариваем до готовности крупы. Количество жидкости определяем самостоятельно. Чем меньше жидкости, тем гуще получится блюдо.

Шаг 4. В почти готовое блюдо закладываем консервированные или свежие шампиньоны и кипятим суп.

Шаг 5. Проварив несколько минут, добавляем соль и перец. Посыпаем нашинкованным укропом. Размешав, немного настаиваем и даем ингредиентам “подружиться”.

Шаг 6. Если блюдо подается не как постное, дополняем суп сметаной. Если суп предполагает постный вариант, достаточно хлеба, приготовленного на закваске. Соответственно, и варим суп на воде. Приятного аппетита!

Грибной суп из шампиньонов с рисом

Грибной суп из шампиньонов с рисом получается наваристым и безумно аппетитным. Шампиньоны придают изюминку блюду. Несложное в приготовлении блюдо занимает около получаса. Элементарный процесс не доставит хлопот. Если блюдо предназначено для постного варианта, для суповой основы используем воду.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Шампиньоны – 350 гр.

Картофель – 2-3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – 0,5 ч.л.

Сахар-песок – 0,5 ч.л.

Куриный бульон/овощной/вода – 150 мл.

Лавровый лист – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Зелень – по вкусу.

Рис пропаренный – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Собираем продукты. Рис выбираем пропаренный, это сэкономит время варки. Снимаем кожицу и шелуху с овощей. Обдаем водой.

Шаг 2. Нарезаем их обычно, как на суп. Чтобы сократить время на варку, делаем нарезку помельче.

Шаг 3. Ополоснув шампиньоны, нарезаем слайсами.

Шаг 4. В кастрюле прогреваем куриный бульон (грибной или овощной бульон или воду) и закладываем порезанные овощи. Высыпаем вымытую пропаренную крупу. Доливаем воду согласно вкусовым предпочтениям. Чем больше воды, тем реже будет блюдо. Вскипятив, продолжаем варку 15 минут.

Шаг 5. Кладем грибную нарезку и листочки лавра. Поварив 7 минут, сдабриваем солью и сахаром. Пробуем, чего не хватает, добавляем при необходимости. Для более насыщенного вкуса приправляем грибным порошком. Я использую измельченные в крошку сухие грибы.

Шаг 6. Промытую зелень мелко крошим или используем замороженные травы. При отсутствии приправляем сухим укропом. Засыпаем в суп. Отключив нагрев, настаиваем 5 минут и распределяем по порциям.

Шаг 7. Грибной суп дополняем сметаной или майонезом. Поджариваем хлеб или дополняем хрустящими сухариками, посыпав сверху. Наслаждаемся, пока они не размокли. Приятного аппетита!

Суп из шампиньонов на курином бульоне

Суп из шампиньонов на курином бульоне готовится за полчаса. Для бульона используем куриный кубик или используем собственноручно сваренный бульон. Насыщенный ароматный суп съедается моментально. Варить двойную порцию не рекомендую. Полчаса найдется даже у самого занятого человека. А свежеприготовленное блюдо вкуснее разогретого.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Шампиньоны – 250 гр.

Сыр твердый – 50 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сливки – 250 мл.

Масло растительное – 1 ст.л.

Куриный кубик – 1 шт.

Масло сливочное – 2 ст.л.

Мука пшеничная – 1 ст.л.

Вода – 300 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разминаем “кубик” прямо в кастрюльку, наливаем кипяток. Разместив на умеренном пламени, доводим до кипения. Когда кубик полностью растворится, отключив нагрев, остужаем. Не солим и не приправляем, в кубике содержится достаточно соли, ароматизаторов и специй.

Шаг 2. Промытые шампиньоны крупно рубим.

Шаг 3. Очищенный лук произвольно режем и с грибами отправляем на раскаленную сковороду с растительным маслом. Поджарив до легкой румяности, переставляем на подставку для горячего.

Шаг 4. Поджаренные ингредиенты заливаем бульоном и пюрируем. Если масса довольно густая и трудно измельчается, вливаем немного воды. Консистенцию определяем самостоятельно. Для украшения можно оставить несколько целых грибов.

Шаг 5. В кастрюльке распускаем 2 столовые ложки сливочного масла. Засыпав муку, обжариваем. В массу выливаем сливки и размешиваем, чтобы разбить комочки. Перекладываем грибное пюре. Размешав, прогреваем ингредиенты до появления пузырей, но не кипятим.

Шаг 6. Пробуем суп и только теперь балансируем вкус, по необходимости досаливая и приправляя перцем. Сервируем вкуснейший грибной суп. По желанию дополняем тертым сыром. Приятного аппетита!

Крем-суп из шампиньонов с плавленым сыром

Крем-суп из шампиньонов с плавленым сыром – вкуснейшее блюдо, подходящее для особенных случаев. Сливочно-грибной вкус и нежная консистенция покорит раз и навсегда. Аромат блюда, как и вкус, трудно забыть, попробовав хотя бы один раз. Суп притупляет голод и согревает в межсезонье.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Шампиньоны – 500 гр.

Картошка – 4 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Сливки 20% – 200 мл.

Масло сливочное – 50 гр.

Морковка – 1 шт.

Сырки плавленые – 200 гр.

Мускатный орех – 0,5 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Мука – 1 ст.л.

Зелень – по вкусу.

Вода – 2 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Составляем продукты для шелковистого супа. Ополоснув, избавляем овощи от кожицы и шелухи.

Шаг 2. Мелко трем мускатный орех.

Шаг 3. Порезанный на кусочки картофель, помещаем в кастрюле. Залив водой, размещаем на среднем пламени. После закипания снижаем нагрев. Варим до готовности.

Шаг 4. Остальные овощи разрезаем произвольно.

Шаг 5. Распустив сливочное масло на раскаленной поверхности сковороды, обжариваем овощи.

Шаг 6. Почистив грибы и разделив на сегменты, закладываем к обжарке. Пару грибов оставляем для декора.

Шаг 7. Жарим, пока содержимое не осядет и не выпарится грибной сок.

Шаг 8. Плавленый сыр делим на квадратики.

Шаг 9. Измельчаем промытую зелень.

Шаг 10. К сваренному картофелю выгружаем все, что имеется в сковороде, плавленый сыр и зелень. Сдабриваем мускатным орехом. Провариваем, пока сырные кусочки не растворятся.

Шаг 11. Блюдо загущаем мукой и хорошенько перемешав, добавляем сливки. Приправив солью и перцем и помешивая, нагреваем 5 минут. Контролируем, чтобы нагрев не доходил до бурления. При появлении первых пузырей, прекращаем варку.

Шаг 12. Пропускаем содержимое кастрюли через дуршлаг или сито, чтобы гущу отделить от жидкости.

Шаг 13. К густым составляющим доливаем поварешку жидкости и перебиваем до однородности.

Шаг 14. Получится гладкая шелковистая текстура. Разбавляем оставленной жидкостью и размешиваем. Прогреваем.

Шаг 15. Распределяем блюдо по супницам. Декорируем блюдо подрумяненными грибными слайсами и петрушкой.

Шаг 16. Поджариваем гренки и дополняем грибное угощение. Приятного аппетита!

Грибной суп из шампиньонов с мясом

Грибной суп из шампиньонов с мясом можно приготовить с любым видом мяса. В данном рецепте используем говядину, но можно поэкспериментировать. Для более наваристого варианта используем свинину с прослойками. Сытное блюдо не доставит проблем, даже для неопытной хозяйки.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6

Ингредиенты:

Шампиньоны – 250 гр.

Картофель – 3-4 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Говядина – 300 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Морковь – 1 шт.

Рис – 3 ст.л.

Итальянские травы – 0,25 ч.л.

Зелень – по вкусу.

Лист лавровый – 2 шт.

Вода – 2 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Избавив от шелухи и кожуры лук, морковку и картофель, промываем все овощи водой. Ополаскиваем шампиньоны или счищаем пленку и обрезаем немного ножки. Чистить или мыть шампиньоны – каждый решает сам. Некоторые не моют грибы, чтобы они не напитались лишней влагой. Ставим воду кипятиться на среднем пламени.

Шаг 2. Промыв и обработав мясо от уплотнений и пленочек, режем на части приемлемого размера. Опускаем в заранее подготовленный кипяток. Доведя до закипания, убираем пену, убавляем температуру. Готовим под крышкой 40-60 минут в зависимости от свежести мясного куска и его вида.

Шаг 3. Морковку трем на средней терке. Лук нарезаем помельче. Прокалив сковородку, наливаем и прогреваем растительное масло. Засыпав овощи и размешивая, обжариваем до золотистости.

Шаг 4. Затем закладываем крупно нарезанные грибы. Держим над умеренным пламенем, помешивая, пока не исчезнет выделившийся сок. Грибы содержат много влаги.

Шаг 5. Когда грибы уменьшатся в объемах и подзолотятся, солим, размешиваем и отключаем огонь.

Шаг 6. К сваренной суповой основе добавляем нарезанный брусками картофель. Поварив 5 минут, сдабриваем пряностями и травами.

Шаг 7. Высыпаем тщательно промытый рис. Размешав, готовим 5 минут. Для того, чтобы ускорить процесс варки, можно использовать пропаренную крупу.

Шаг 8. Выкладываем поджаренные овощи. Вскипятив, даем потомиться 10 минут.

Шаг 9. В завершении кладем лаврушку и порубленную зелень. Пробуем и балансируем вкус, если необходимо.

Шаг 10. Готовым душистым блюдом заполняем пиалы.

Шаг 11. Дополняем блюдо свежим или подрумяненным и натертым чесноком хлебом. Приятного аппетита!