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«Грибы под шубой». Невероятно вкусный салат на праздничный стола: без колбасы и сыра

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«Грибы под шубой». Невероятно вкусный салат на праздничный стола: без колбасы и сыра

Салат — это гость любого праздничного стола. К сожалению, у многих салаты ассоциируются только с торжествами, поэтому люди редко готовят их на повседневной основе. Однако, салаты на каждый день — это хороший способ разнообразить свое меню. Есть много бытовых вкусных салатов, например, винегрет.

Конечно, постоянно питаться только винегретом нельзя, он быстро наскучит. В таком случае стоит найти рецепты простых повседневных салатов и чередовать их по дням недели.

Не обязательно для повседневных салатов покупать дорогие сыры и колбасы. Расскажем, как сделать простой салат для праздника и на каждый день.

Ингредиенты для салата:

  • Шампиньоны — 300 г;
  • Картофель вареный — 3 шт.;
  • Маринованные огурцы — 3 шт.;
  • Яйцо — 3 шт.;
  • Морковь вареная — 3 шт.;
  • Свёкла вареная — 1 шт.;
  • Майонез;
  • Соль — щепотка.

Приготовление салата:

Нарезаем мелким кубиком репчатый лук и обжариваем в сковороде на растительном масле. Нарезаем тонкими пластинками грибы и жарим на сухой сковороде до испарения жидкости.

Выкладываем грибы к луку, солим и обжариваем до золотистого цвета грибов. Очищенный вареный картофель натираем на крупной терке, кладем в кондитерское кольцо и смазываем майонезом.

Выкладываем на картофельный слой жареные грибы. Каждый слой смазываем майонезной сеточкой. Нарезаем небольшими кубиками маринованные огурцы, кладем на грибной слой.

Натираем на крупной терке морковь и вареные яйца. Выкладываем на огуречный слой яйца, а затем морковь.

Натираем на крупной терке вареную свеклу, кладем на слой из моркови, обильно смазываем майонезом. По желанию каждый слой можно солить.

«Грибы под шубой». Невероятно вкусный салат на праздничный стола: без колбасы и сыра

Украсить салат можно клюквой и зеленью.

«Грибы под шубой». Невероятно вкусный салат на праздничный стола: без колбасы и сыра

Получается вкусный и красивый салат из простых продуктов.

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