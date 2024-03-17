«Грибы под шубой». Невероятно вкусный салат на праздничный стола: без колбасы и сыра

Салат — это гость любого праздничного стола. К сожалению, у многих салаты ассоциируются только с торжествами, поэтому люди редко готовят их на повседневной основе. Однако, салаты на каждый день — это хороший способ разнообразить свое меню. Есть много бытовых вкусных салатов, например, винегрет.
Конечно, постоянно питаться только винегретом нельзя, он быстро наскучит. В таком случае стоит найти рецепты простых повседневных салатов и чередовать их по дням недели.
Не обязательно для повседневных салатов покупать дорогие сыры и колбасы. Расскажем, как сделать простой салат для праздника и на каждый день.
Ингредиенты для салата:
- Шампиньоны — 300 г;
- Картофель вареный — 3 шт.;
- Маринованные огурцы — 3 шт.;
- Яйцо — 3 шт.;
- Морковь вареная — 3 шт.;
- Свёкла вареная — 1 шт.;
- Майонез;
- Соль — щепотка.
Приготовление салата:
Нарезаем мелким кубиком репчатый лук и обжариваем в сковороде на растительном масле. Нарезаем тонкими пластинками грибы и жарим на сухой сковороде до испарения жидкости.
Выкладываем грибы к луку, солим и обжариваем до золотистого цвета грибов. Очищенный вареный картофель натираем на крупной терке, кладем в кондитерское кольцо и смазываем майонезом.
Выкладываем на картофельный слой жареные грибы. Каждый слой смазываем майонезной сеточкой. Нарезаем небольшими кубиками маринованные огурцы, кладем на грибной слой.
Натираем на крупной терке морковь и вареные яйца. Выкладываем на огуречный слой яйца, а затем морковь.
Натираем на крупной терке вареную свеклу, кладем на слой из моркови, обильно смазываем майонезом. По желанию каждый слой можно солить.
Украсить салат можно клюквой и зеленью.
Получается вкусный и красивый салат из простых продуктов.