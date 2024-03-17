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Котлеты из минтая

На чтение: 12 минут
Котлеты из минтая

Котлеты из минтая — прекрасное блюдо, если вы раздумываете над тем, как приготовить низкокалорийный, сытный и полезный обед. Зачастую минтай кажется сухим тем, кто не придерживается строгой диеты. Тогда разнообразить его вкус, повысить сочность и жирность можно, если использовать некоторые тонкости и хитрости при приготовлении.

Вкусный рецепт котлет из фарша минтая на сковороде

Вашему вниманию предоставляется самый простой и наиболее распространенный рецепт приготовления таких котлет. Для сочности и мягкости добавим в рыбный фарш белый хлеб. По желанию можно добавить в котлеты любую зелень и приправу для рыбы. Жареные на сковородке котлеты внутри будут сочными, а снаружи покрыты хрустящей корочкой.

Котлеты из минтая

Ингредиенты –+8 порц.

  • Минтай 500 гр.
  • Белый хлеб 7 ломтиков
  • Молоко коровье 1 стакан
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Яйцо куриное 1 шт.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Зелень  по вкусу

На порцию Калории: 165 ккал Белки: 4.6 г Жиры: 3.9 г Углеводы: 28.1 г Шаги 60 мин.

  1. Котлеты из минтая

    Как приготовить очень вкусные котлеты из минтая? Кладем ломтики белого хлеба в отдельную мисочку и заливаем их молоком. Количество хлеба берем в отношении к рыбе 1:3, чтобы котлеты были не совсем хлебными. Филе минтая режем кусочками. Чистим луковицу и разрезаем на две части.

  2. Котлеты из минтая

    Половинку луковицы режем кубиками и жарим на разогретом растительном масле до золотистого цвета. Жареный лук придаст котлетам особую сладость.

  3. Котлеты из минтая

    Минтай вместе со второй половинкой луковицы перекручиваем на мясорубке со средней решеткой.

  4. Котлеты из минтая

    Кладем рыбный фарш в миску, добавляем к нему замоченный и отжатый белый хлеб, жареный лук и мелко нашинкованную зелень. Вбиваем в фарш яйцо.

  5. Котлеты из минтая

    Фарш посыпаем солью и черным молотым перцем по своему вкусу и хорошо перемешиваем до однородного состояния.

  6. Котлеты из минтая

    Мокрыми руками или ложкой делаем из фарша котлеты.

  7. Котлеты из минтая

    Котлеты аккуратно обваливаем в панировочных сухарях и раскладываем на разделочной доске.

  8. Котлеты из минтая

    Хорошо разогреваем сковородку с подсолнечным маслом и обжариваем котлеты со всех сторон до румяной корочки.

  9. Котлеты из минтая

    Красивые рыбные котлеты с аппетитной хрустящей корочкой готовы.

Кушайте на здоровье!

Рыбные котлеты из филе минтая в духовке

В данном рецепте вам предлагается запечь эти котлеты в духовке вместо традиционного обжаривания на сковороде. В фарш добавим овсяные хлопья. У вас получится вкусное диетическое блюдо, которое понравится даже детям.

Ингредиенты:

  • Минтай – 3 тушки.
  • Лук и яйцо – по 1 шт.
  • Молоко и овсяные хлопья – по ½ ст.
  • Соль и черный молотый перец по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Насыпьте в чашку овсяные хлопья и залейте их молоком для набухания.

Котлеты из минтая

2. Почистите от шелухи луковицу.

3. Рыбу помойте, разделайте на филе и измельчите вместе с луковицей на мясорубке или в чаше блендера.

Котлеты из минтая

4. Приготовленный фарш положите в отдельную мисочку и по своему вкусу посыпьте солью и черным молотым перцем.

Котлеты из минтая

5. Затем вбейте в фарш яйцо, добавьте замоченные хлопья, слив с них остатки молока.

Котлеты из минтая

6. Фарш хорошо перемешайте. Если получился немного жидким, то добавьте к нему 2–3 столовые ложки муки и еще раз перемешайте.

Котлеты из минтая

7. Застелите бумагой для выпечки противень и смажьте его небольшим количеством масла.

Котлеты из минтая

8. Мокрыми руками сформируйте из фарша небольшие котлеты, обсыпьте их панировкой или мукой и разложите на противне.

Котлеты из минтая

9. Запекайте рыбные котлеты в духовке при 200° в течение получаса.

Котлеты из минтая

10. Подайте к таким котлетам сметанный соус со свежей зеленью.

Котлеты из минтая

Приятного аппетита!

Домашние котлеты из минтая с манкой

В этом рецепте вам предлагается в рыбных котлетах заменить белый хлеб манной крупой. Котлеты с манкой получатся более воздушными и нежными. Форму они держат хорошо, не смущайтесь.

Ингредиенты:

  • Минтай – 0.5 кг (3 тушки).
  • Манная крупа – 4 ст. л.
  • Лук и яйцо – по 1 шт.
  • Сливки – ½ ст.
  • Соль и черный молотый перец по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Тушки минтая хорошо промываем и отделяем мясо от косточек.

Котлеты из минтая

2. Измельчаем минтай, предварительно порезав его на небольшие кусочки, в чаше блендера на небольшой скорости.

Котлеты из минтая

3. Приготовленный фарш перекладываем в отдельную посуду.

Котлеты из минтая

4. Чистим луковицу, также измельчаем в блендере и добавляем к рыбному фаршу.

Котлеты из минтая

5. В приготовленный фарш разбиваем яйцо, всыпаем манную крупу и наливаем сливки в указанном в рецепте количестве.

Котлеты из минтая

6. Фарш посыпаем по своему вкусу солью и черным молотым перцем и хорошо перемешиваем, чтобы получился однородной консистенции.

Котлеты из минтая

7. Затем помещаем посуду с фаршем на один час в холодильник, чтобы набухла манная крупа.

Котлеты из минтая

8. Через час мокрыми руками делаем из фарша небольшие круглые котлетки и обсыпаем их панировкой или мукой со всех сторон.

Котлеты из минтая

9. Разогреваем сковородку с подсолнечным маслом и жарим в нем котлеты до румяного цвета. К таким котлетам можете подать любой гарнир, да и в холодном состоянии они будут очень вкусными.

Котлеты из минтая

Кушайте на здоровье!

Диетические рыбные котлеты для детей

Вашему вниманию предоставляется рецепт вкусных, полезных и низкокалорийных рыбных котлет, предназначенных специально для маленьких детей. На гарнир можно сварить гречку, картофельное пюре или макароны. Поскольку готовим для детей, то берем только качественные и свежие продукты.

Ингредиенты:

  • Минтай – 0.5 кг.
  • Яйцо и лук – по 1 шт.
  • Белый хлеб – 7 ломтиков.
  • Молоко – 1/3 ст.
  • Соль по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Сначала замачиваем в молоке ломтики белого хлеба.

Котлеты из минтая

2. Тушки минтая разделываем на филе, тщательно удаляя хребет, кожу и мелкие косточки. Затем филе промывам, удаляем салфетками лишнюю влагу и нарезаем его на кусочки.

Котлеты из минтая

3. Чистим луковицу и очень мелко измельчаем ее в чаше блендера.

4. Затем измельчаем в блендере кусочки рыбы до состояния однородного фарша.

Котлеты из минтая

5. Рыбный фарш вместе с измельченным луком перекладываем в отдельную посуду.

Котлеты из минтая

6. Добавляем к нему отжатый белый хлеб, вбиваем яйцо и немного посыпаем солью.

Котлеты из минтая

7. Фарш хорошо вымешиваем и оставляем на один час для созревания.

Котлеты из минтая

8. Затем из приготовленного фарша делаем одинаковые котлетки, желательно небольшие, ведь для детей.

Котлеты из минтая

9. Котлетки обсыпаем панировкой или мукой.

Котлеты из минтая

10. Застилаем бумагой для выпечки противень и раскладываем на нем котлетки.

Котлеты из минтая

11. Запекаем котлеты в духовке при 180° в течение 25 минут.

Котлеты из минтая

12. Обязательно готовим к таким котлеткам соус и любой гарнир.

Котлеты из минтая

13. Блюдо готово. Можно кормить детей.

Котлеты из минтая

Кушайте на здоровье!

Простой рецепт котлет из минтая на пару

По данному рецепту вы можете приготовить рыбные котлеты с помощью паро — или мультиварки. Блюда на пару намного полезнее, так как в них полностью сохраняются питательные вещества. К тому же они низкокалорийные, что важно для диетического и детского питания.

Ингредиенты:

  • Минтай – 3 тушки.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Белый хлеб – 3 ломтика.
  • Соль и черный молотый перец по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Предварительно разморозьте рыбу. Это лучше делать в холодильнике.

Котлеты из минтая

2. Затем рыбу разделайте на филе, удаляя кожу и все косточки.

Котлеты из минтая

3. Рыбное филе перекрутите на мясорубке или измельчите в чаше блендера, но такой фарш будет жидким. Поэтому лучше рыбу порезать ножом на маленькие кусочки.

Котлеты из минтая

4. Очистите луковицу и также мелко нашинкуйте. Лук можно измельчить в блендере или натереть на терке.

Котлеты из минтая

5. Ломтики белого хлеба залейте на несколько минут водой или молоком.

6. В отдельную посуду положите рыбный фарш. Добавьте к нему измельченный лук и отжатый от лишней жидкости хлеб, вбейте яйца и посыпьте фарш солью и черным молотым перцем по своему вкусу.

Котлеты из минтая

7. Фарш тщательно вымесите до однородного состояния.

Котлеты из минтая

8. В емкость для готовки на пару налейте чистую воду, вскипятите ее и установите решетку-пароварку.

9. Из приготовленного фарша сделайте аккуратные небольшие котлеты, запанируйте их в муке и уложите на решетку.

Котлеты из минтая

10. Готовьте котлеты на пару под закрытой крышкой в течение 25 минут.

Котлеты из минтая

11. К таким рыбным котлетам из минтая подайте на гарнир картофельное пюре или макароны и обязательно салат из свежих овощей.

Котлеты из минтая

Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт приготовления рыбных котлет с салом

В данном рецепте вам предлагается добавить в фарш из минтая свиное сало. Оно придаст котлетам необычный нежный и деликатный вкус и полностью нивелирует рыбный привкус. Также по желанию в фарш можно добавить обжаренные морковь и лук. У вас получится замечательное блюдо и для повседневного, и для праздничного стола.

Ингредиенты:

  • Филе минтая – 1.5 кг.
  • Свежее свиное сало – 400 г.
  • Яйцо и лук – по 2 шт.
  • Чеснок – 1 головка.
  • Черный молотый перец и соль по вкусу.
  • Панировочные сухари и масло для жарки.

Процесс приготовления:

1. Предварительно размораживаем в холодильнике филе рыбы или целые тушки.

Котлеты из минтая

2. Тушки разделываем на филе, тщательно удаляя все косточки. Рыбу промываем и обсушиваем полотенцем.

Котлеты из минтая

3. Рыбу и свиное сало нарезаем на средние кусочки.

Котлеты из минтая

4. Чистим от шелухи луковицы и головку чеснока.

5. В чаше блендера или кухонного комбайна измельчаем рыбу вместе с луком и чесноком и салом.

Котлеты из минтая

6. Полученный фарш помещаем в глубокую миску.

Котлеты из минтая

7. Добавляем к нему яйца, соль и черный молотый перец по своему вкусу.

Котлеты из минтая

8. Фарш тщательно вымешиваем до однородной текстуры и отбиваем.

Котлеты из минтая

9. Формируем из фарша красивые одинаковые по размеру котлеты и панируем их в сухарях.

Котлеты из минтая

10. Жарим котлеты на маленьком огне и на хорошо разогретом подсолнечном масле до получения золотистой корочки со всех сторон.

Котлеты из минтая

Кушайте на здоровье!

Очень вкусные рубленые котлеты из минтая

В этом рецепте вам предлагается приготовить рыбные котлеты из минтая, нарезанного на маленькие кусочки. В таких котлетах будет хорошо чувствоваться вкус рыбы, и они будут похожи на нежные и сочные оладьи. Попробуйте, это действительно очень вкусно.

Ингредиенты:

  • Филе минтая – 800 г.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Батон или белый хлеб – 2 ломтика.
  • Лук – 1 шт.
  • Сливки и майонез – по 2 ст. л.
  • Мука – 5 ст. л.
  • Соль и черный молотый перец по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Филе минтая предварительно разморозьте в холодильнике, затем промойте и нарежьте острым ножом на небольшие кусочки. Поместите нарезанную рыбу в миску.

Котлеты из минтая

2. Почистите от шелухи луковицу и разрежьте ее на несколько кусочков.

3. В чашу блендера положите ломтики белого хлеба, залейте их сливками и немного подождите, чтобы хлеб размок. Затем положите в чашу нарезанный лук и все измельчите до состояния кашицы.

Котлеты из минтая

4. Полученную массу переложите к рыбному фаршу.

Котлеты из минтая

5. В фарш вбейте куриные яйца, добавьте майонез и насыпьте муку в указанных в рецепте количествах.

Котлеты из минтая

6. Добавьте в фарш по своему вкусу соль и черный молотый перец и массу тщательно перемешайте. Если фарш получился недостаточно тугой, то добавьте еще немного муки.

Котлеты из минтая

7. Оставьте фарш на 1–2 часа, чтобы мука набухла и фарш созрел.

Котлеты из минтая

8. 8. Хорошо разогрейте сковородку с растительным маслом.

Котлеты из минтая

9. Фарш выкладывайте на сковородку ложкой, формируя его в виде оладий.

Котлеты из минтая

10. Обжарьте котлеты с одной стороны на сильном огне, затем их переверните и на маленьком огне, прикрыв сковородку крышкой, жарьте до полной готовности.

Котлеты из минтая

11. Приготовленные котлеты подавайте к столу горячими и с любым гарниром.

Котлеты из минтая

Приятного аппетита!

Сочные рыбные котлеты из минтая в мультиварке

Вашему вниманию предоставляется интересный рецепт приготовления рыбных котлет из фарша минтая. В фарш добавим натертую морковь. А в каждую котлету положим по кусочку сыра и запечем их в мультиварке. Данные ингредиенты, идеально сочетаясь, придадут блюду особенный вкус.

Ингредиенты:

  • Филе минтая – 0.5 кг.
  • Белый хлеб – 4 ломтика.
  • Яйцо, лук и морковь – по 1 шт.
  • Твердый сыр – 55 г.
  • Сливки – 2 ст. л.
  • Мука – 2 ст. л.
  • Соль и специи по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Предварительно разморозьте рыбное филе в холодильнике или холодной воде и затем хорошо отожмите из него лишнюю жидкость.

Котлеты из минтая

2. Замочите в сливках ломтики белого хлеба.

Котлеты из минтая

3. Рыбное филе порежьте на кусочки и измельчите на мясорубке или в чаше блендера. Переложите полученный фарш в отдельную посуду.

Котлеты из минтая

4. Почистите луковицу и морковку, и промойте их. Затем лук мелко нашинкуйте, морковь измельчите на крупной терке и положите их к фаршу.

Котлеты из минтая

5. Добавьте в фарш яйцо и замоченный белый хлеб.

Котлеты из минтая

6. Фарш посыпьте солью и специями по своему вкусу и хорошо перемешайте до однородности.

Котлеты из минтая

7. Нарежьте сыр на продольные кусочки.

Котлеты из минтая

8. Руками, смоченными в холодной воде, сформируйте из фарша котлеты, поместив внутрь по кусочку сыра. Котлеты обваляйте в пшеничной муке, хотя можно взять панировочные сухари, манку или овсяную муку.

Котлеты из минтая

9. В мультиварке установите программу «Выпечка» на 30 минут и налейте в чашу немного растительного масла.

Котлеты из минтая

10. Обжарьте котлеты по 15 минут с каждой стороны до образования золотистой корочки.

Котлеты из минтая

11. Подайте к столу горячими и с любым вкусным гарниром.

Котлеты из минтая

Приятного аппетита!

Нежные котлеты из минтая с подливкой

В данном рецепте вам предлагается приготовить рыбные котлеты из фарша минтая в томатной подливке, хотя подливка может быть и другой. Готовим ее из свежих помидоров или томатной пасты. У вас получится вкусное и ароматное блюдо для домашнего обеда или ужина.

Ингредиенты:

  • Минтай – 3 тушки.
  • Лук – 2 шт.
  • Чеснок – 2–3 зубка.
  • Белый хлеб – 5–6 ломтиков.
  • Молоко – 3 ст. л.
  • Яйцо и морковь – по 1 шт.
  • Свежие помидоры – 5–6 шт.
  • Соль и специи (паприка, черный молотый перец или прованские травы) по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Сначала размораживаем рыбу и разделываем ее на филе, удаляя кожу и все косточки, и нарезаем ее на кусочки.

2. Замачиваем в молоке ломтики белого хлеба.

Котлеты из минтая

3. Чистим луковицы, морковку и чеснок. Лук шинкуем мелкими кубиками, морковь натираем на крупной терке.

Котлеты из минтая

4. Половину нашинкованного лука обжариваем до золотистого цвета.

Котлеты из минтая

5. В чашу блендера или кухонного комбайна кладем кусочки минтая, добавляем к нему замоченный белый хлеб, обжаренный лук и зубки чеснока.

Котлеты из минтая

6. Рыбу посыпаем солью и специями и измельчаем до однородного состояния.

Котлеты из минтая

7. Из полученного фарша делаем котлеты, обваливаем их в панировке или муке и обжариваем на разогретом растительном масле до золотистого цвета.

Котлеты из минтая

8. Затем перекручиваем на мясорубке или в блендере свежие помидоры.

Котлеты из минтая

9. На сковородке жарим тертую морковь и оставшийся лук, добавляем к ним измельченные помидоры и в течение нескольких минут тушим соус, посыпав его солью и добавив листик лавра.

Котлеты из минтая

10. Форму для запекания смазываем маслом и выкладываем на нее обжаренные котлеты.

Котлеты из минтая

11. Заливаем котлеты томатной подливой и запекаем блюдо в духовке при 180°С в течение 20 минут.

Котлеты из минтая

Приятного аппетита!

Простой и вкусный рецепт котлет из минтая и горбуши

В данном рецепте вам предлагается приготовить рыбные котлеты из минтая и горбуши в равных пропорциях. У вас получится блюдо с высокими вкусовыми качествами, и вы порадуете своих близких отличным ужином. Рецепт несложный и не требует много времени.

Ингредиенты:

  • Филе горбуши и минтая – по 0.5 кг.
  • Яйцо и лук – по 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Манная крупа и молоко – по 2 ст. л.
  • Соль и специи по вкусу.
  • Зелень по вкусу.

Процесс приготовления:

1. В отдельную чашку насыпьте манную крупу и залейте ее молоком для набухания.

2. Почистите луковицы и морковь. Лук нашинкуйте мелкими кубиками, а морковь натрите на крупной терке.

Котлеты из минтая

3. Предварительно размороженное рыбное филе минтая и горбуши промойте холодной водой, обсушите бумажным полотенцем и порежьте на кусочки.

Котлеты из минтая

4. Рыбу перекрутите на фарш с помощью мясорубки или кухонного комбайна.

Котлеты из минтая

5. Фарш переложите в миску.

Котлеты из минтая

6. Добавьте к нему замоченную манку, яйца и измельченные лук и морковь.

Котлеты из минтая

7. Фарш по своему вкусу посолите, и посыпьте специями, добавьте зелень, а затем хорошо перемешайте и несколько раз отбейте.

8. Хорошо разогрейте сковородку с растительным маслом.

9. Столовой ложкой выкладывайте фарш на разогретую сковородку, формируя аккуратные котлетки.

Котлеты из минтая

10. Обжарьте котлеты на небольшом огне до румяной корочки с обеих сторон.

Котлеты из минтая

11. На гарнир к этим котлетам сварите картофель и приготовьте овощной салат.

Котлеты из минтая

Приятного аппетита!

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