Котлеты из минтая — прекрасное блюдо, если вы раздумываете над тем, как приготовить низкокалорийный, сытный и полезный обед. Зачастую минтай кажется сухим тем, кто не придерживается строгой диеты. Тогда разнообразить его вкус, повысить сочность и жирность можно, если использовать некоторые тонкости и хитрости при приготовлении.

Вкусный рецепт котлет из фарша минтая на сковороде

Вашему вниманию предоставляется самый простой и наиболее распространенный рецепт приготовления таких котлет. Для сочности и мягкости добавим в рыбный фарш белый хлеб. По желанию можно добавить в котлеты любую зелень и приправу для рыбы. Жареные на сковородке котлеты внутри будут сочными, а снаружи покрыты хрустящей корочкой.

Ингредиенты –+8 порц.

Минтай 500 гр.

Белый хлеб 7 ломтиков

Молоко коровье 1 стакан

Лук репчатый 1 шт.

Яйцо куриное 1 шт.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Зелень по вкусу

На порцию Калории: 165 ккал Белки: 4.6 г Жиры: 3.9 г Углеводы: 28.1 г Шаги 60 мин.

Как приготовить очень вкусные котлеты из минтая? Кладем ломтики белого хлеба в отдельную мисочку и заливаем их молоком. Количество хлеба берем в отношении к рыбе 1:3, чтобы котлеты были не совсем хлебными. Филе минтая режем кусочками. Чистим луковицу и разрезаем на две части. Половинку луковицы режем кубиками и жарим на разогретом растительном масле до золотистого цвета. Жареный лук придаст котлетам особую сладость. Минтай вместе со второй половинкой луковицы перекручиваем на мясорубке со средней решеткой. Кладем рыбный фарш в миску, добавляем к нему замоченный и отжатый белый хлеб, жареный лук и мелко нашинкованную зелень. Вбиваем в фарш яйцо. Фарш посыпаем солью и черным молотым перцем по своему вкусу и хорошо перемешиваем до однородного состояния. Мокрыми руками или ложкой делаем из фарша котлеты. Котлеты аккуратно обваливаем в панировочных сухарях и раскладываем на разделочной доске. Хорошо разогреваем сковородку с подсолнечным маслом и обжариваем котлеты со всех сторон до румяной корочки. Красивые рыбные котлеты с аппетитной хрустящей корочкой готовы.

Кушайте на здоровье!

Рыбные котлеты из филе минтая в духовке

В данном рецепте вам предлагается запечь эти котлеты в духовке вместо традиционного обжаривания на сковороде. В фарш добавим овсяные хлопья. У вас получится вкусное диетическое блюдо, которое понравится даже детям.

Ингредиенты:

Минтай – 3 тушки.

Лук и яйцо – по 1 шт.

Молоко и овсяные хлопья – по ½ ст.

Соль и черный молотый перец по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Насыпьте в чашку овсяные хлопья и залейте их молоком для набухания.

2. Почистите от шелухи луковицу.

3. Рыбу помойте, разделайте на филе и измельчите вместе с луковицей на мясорубке или в чаше блендера.

4. Приготовленный фарш положите в отдельную мисочку и по своему вкусу посыпьте солью и черным молотым перцем.

5. Затем вбейте в фарш яйцо, добавьте замоченные хлопья, слив с них остатки молока.

6. Фарш хорошо перемешайте. Если получился немного жидким, то добавьте к нему 2–3 столовые ложки муки и еще раз перемешайте.

7. Застелите бумагой для выпечки противень и смажьте его небольшим количеством масла.

8. Мокрыми руками сформируйте из фарша небольшие котлеты, обсыпьте их панировкой или мукой и разложите на противне.

9. Запекайте рыбные котлеты в духовке при 200° в течение получаса.

10. Подайте к таким котлетам сметанный соус со свежей зеленью.

Приятного аппетита!

Домашние котлеты из минтая с манкой

В этом рецепте вам предлагается в рыбных котлетах заменить белый хлеб манной крупой. Котлеты с манкой получатся более воздушными и нежными. Форму они держат хорошо, не смущайтесь.

Ингредиенты:

Минтай – 0.5 кг (3 тушки).

Манная крупа – 4 ст. л.

Лук и яйцо – по 1 шт.

Сливки – ½ ст.

Соль и черный молотый перец по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Тушки минтая хорошо промываем и отделяем мясо от косточек.

2. Измельчаем минтай, предварительно порезав его на небольшие кусочки, в чаше блендера на небольшой скорости.

3. Приготовленный фарш перекладываем в отдельную посуду.

4. Чистим луковицу, также измельчаем в блендере и добавляем к рыбному фаршу.

5. В приготовленный фарш разбиваем яйцо, всыпаем манную крупу и наливаем сливки в указанном в рецепте количестве.

6. Фарш посыпаем по своему вкусу солью и черным молотым перцем и хорошо перемешиваем, чтобы получился однородной консистенции.

7. Затем помещаем посуду с фаршем на один час в холодильник, чтобы набухла манная крупа.

8. Через час мокрыми руками делаем из фарша небольшие круглые котлетки и обсыпаем их панировкой или мукой со всех сторон.

9. Разогреваем сковородку с подсолнечным маслом и жарим в нем котлеты до румяного цвета. К таким котлетам можете подать любой гарнир, да и в холодном состоянии они будут очень вкусными.

Кушайте на здоровье!

Диетические рыбные котлеты для детей

Вашему вниманию предоставляется рецепт вкусных, полезных и низкокалорийных рыбных котлет, предназначенных специально для маленьких детей. На гарнир можно сварить гречку, картофельное пюре или макароны. Поскольку готовим для детей, то берем только качественные и свежие продукты.

Ингредиенты:

Минтай – 0.5 кг.

Яйцо и лук – по 1 шт.

Белый хлеб – 7 ломтиков.

Молоко – 1/3 ст.

Соль по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Сначала замачиваем в молоке ломтики белого хлеба.

2. Тушки минтая разделываем на филе, тщательно удаляя хребет, кожу и мелкие косточки. Затем филе промывам, удаляем салфетками лишнюю влагу и нарезаем его на кусочки.

3. Чистим луковицу и очень мелко измельчаем ее в чаше блендера.

4. Затем измельчаем в блендере кусочки рыбы до состояния однородного фарша.

5. Рыбный фарш вместе с измельченным луком перекладываем в отдельную посуду.

6. Добавляем к нему отжатый белый хлеб, вбиваем яйцо и немного посыпаем солью.

7. Фарш хорошо вымешиваем и оставляем на один час для созревания.

8. Затем из приготовленного фарша делаем одинаковые котлетки, желательно небольшие, ведь для детей.

9. Котлетки обсыпаем панировкой или мукой.

10. Застилаем бумагой для выпечки противень и раскладываем на нем котлетки.

11. Запекаем котлеты в духовке при 180° в течение 25 минут.

12. Обязательно готовим к таким котлеткам соус и любой гарнир.

13. Блюдо готово. Можно кормить детей.

Кушайте на здоровье!

Простой рецепт котлет из минтая на пару

По данному рецепту вы можете приготовить рыбные котлеты с помощью паро — или мультиварки. Блюда на пару намного полезнее, так как в них полностью сохраняются питательные вещества. К тому же они низкокалорийные, что важно для диетического и детского питания.

Ингредиенты:

Минтай – 3 тушки.

Яйцо – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Белый хлеб – 3 ломтика.

Соль и черный молотый перец по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Предварительно разморозьте рыбу. Это лучше делать в холодильнике.

2. Затем рыбу разделайте на филе, удаляя кожу и все косточки.

3. Рыбное филе перекрутите на мясорубке или измельчите в чаше блендера, но такой фарш будет жидким. Поэтому лучше рыбу порезать ножом на маленькие кусочки.

4. Очистите луковицу и также мелко нашинкуйте. Лук можно измельчить в блендере или натереть на терке.

5. Ломтики белого хлеба залейте на несколько минут водой или молоком.

6. В отдельную посуду положите рыбный фарш. Добавьте к нему измельченный лук и отжатый от лишней жидкости хлеб, вбейте яйца и посыпьте фарш солью и черным молотым перцем по своему вкусу.

7. Фарш тщательно вымесите до однородного состояния.

8. В емкость для готовки на пару налейте чистую воду, вскипятите ее и установите решетку-пароварку.

9. Из приготовленного фарша сделайте аккуратные небольшие котлеты, запанируйте их в муке и уложите на решетку.

10. Готовьте котлеты на пару под закрытой крышкой в течение 25 минут.

11. К таким рыбным котлетам из минтая подайте на гарнир картофельное пюре или макароны и обязательно салат из свежих овощей.

Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт приготовления рыбных котлет с салом

В данном рецепте вам предлагается добавить в фарш из минтая свиное сало. Оно придаст котлетам необычный нежный и деликатный вкус и полностью нивелирует рыбный привкус. Также по желанию в фарш можно добавить обжаренные морковь и лук. У вас получится замечательное блюдо и для повседневного, и для праздничного стола.

Ингредиенты:

Филе минтая – 1.5 кг.

Свежее свиное сало – 400 г.

Яйцо и лук – по 2 шт.

Чеснок – 1 головка.

Черный молотый перец и соль по вкусу.

Панировочные сухари и масло для жарки.

Процесс приготовления:

1. Предварительно размораживаем в холодильнике филе рыбы или целые тушки.

2. Тушки разделываем на филе, тщательно удаляя все косточки. Рыбу промываем и обсушиваем полотенцем.

3. Рыбу и свиное сало нарезаем на средние кусочки.

4. Чистим от шелухи луковицы и головку чеснока.

5. В чаше блендера или кухонного комбайна измельчаем рыбу вместе с луком и чесноком и салом.

6. Полученный фарш помещаем в глубокую миску.

7. Добавляем к нему яйца, соль и черный молотый перец по своему вкусу.

8. Фарш тщательно вымешиваем до однородной текстуры и отбиваем.

9. Формируем из фарша красивые одинаковые по размеру котлеты и панируем их в сухарях.

10. Жарим котлеты на маленьком огне и на хорошо разогретом подсолнечном масле до получения золотистой корочки со всех сторон.

Кушайте на здоровье!

Очень вкусные рубленые котлеты из минтая

В этом рецепте вам предлагается приготовить рыбные котлеты из минтая, нарезанного на маленькие кусочки. В таких котлетах будет хорошо чувствоваться вкус рыбы, и они будут похожи на нежные и сочные оладьи. Попробуйте, это действительно очень вкусно.

Ингредиенты:

Филе минтая – 800 г.

Яйцо – 3 шт.

Батон или белый хлеб – 2 ломтика.

Лук – 1 шт.

Сливки и майонез – по 2 ст. л.

Мука – 5 ст. л.

Соль и черный молотый перец по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Филе минтая предварительно разморозьте в холодильнике, затем промойте и нарежьте острым ножом на небольшие кусочки. Поместите нарезанную рыбу в миску.

2. Почистите от шелухи луковицу и разрежьте ее на несколько кусочков.

3. В чашу блендера положите ломтики белого хлеба, залейте их сливками и немного подождите, чтобы хлеб размок. Затем положите в чашу нарезанный лук и все измельчите до состояния кашицы.

4. Полученную массу переложите к рыбному фаршу.

5. В фарш вбейте куриные яйца, добавьте майонез и насыпьте муку в указанных в рецепте количествах.

6. Добавьте в фарш по своему вкусу соль и черный молотый перец и массу тщательно перемешайте. Если фарш получился недостаточно тугой, то добавьте еще немного муки.

7. Оставьте фарш на 1–2 часа, чтобы мука набухла и фарш созрел.

8. 8. Хорошо разогрейте сковородку с растительным маслом.

9. Фарш выкладывайте на сковородку ложкой, формируя его в виде оладий.

10. Обжарьте котлеты с одной стороны на сильном огне, затем их переверните и на маленьком огне, прикрыв сковородку крышкой, жарьте до полной готовности.

11. Приготовленные котлеты подавайте к столу горячими и с любым гарниром.

Приятного аппетита!

Сочные рыбные котлеты из минтая в мультиварке

Вашему вниманию предоставляется интересный рецепт приготовления рыбных котлет из фарша минтая. В фарш добавим натертую морковь. А в каждую котлету положим по кусочку сыра и запечем их в мультиварке. Данные ингредиенты, идеально сочетаясь, придадут блюду особенный вкус.

Ингредиенты:

Филе минтая – 0.5 кг.

Белый хлеб – 4 ломтика.

Яйцо, лук и морковь – по 1 шт.

Твердый сыр – 55 г.

Сливки – 2 ст. л.

Мука – 2 ст. л.

Соль и специи по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Предварительно разморозьте рыбное филе в холодильнике или холодной воде и затем хорошо отожмите из него лишнюю жидкость.

2. Замочите в сливках ломтики белого хлеба.

3. Рыбное филе порежьте на кусочки и измельчите на мясорубке или в чаше блендера. Переложите полученный фарш в отдельную посуду.

4. Почистите луковицу и морковку, и промойте их. Затем лук мелко нашинкуйте, морковь измельчите на крупной терке и положите их к фаршу.

5. Добавьте в фарш яйцо и замоченный белый хлеб.

6. Фарш посыпьте солью и специями по своему вкусу и хорошо перемешайте до однородности.

7. Нарежьте сыр на продольные кусочки.

8. Руками, смоченными в холодной воде, сформируйте из фарша котлеты, поместив внутрь по кусочку сыра. Котлеты обваляйте в пшеничной муке, хотя можно взять панировочные сухари, манку или овсяную муку.

9. В мультиварке установите программу «Выпечка» на 30 минут и налейте в чашу немного растительного масла.

10. Обжарьте котлеты по 15 минут с каждой стороны до образования золотистой корочки.

11. Подайте к столу горячими и с любым вкусным гарниром.

Приятного аппетита!

Нежные котлеты из минтая с подливкой

В данном рецепте вам предлагается приготовить рыбные котлеты из фарша минтая в томатной подливке, хотя подливка может быть и другой. Готовим ее из свежих помидоров или томатной пасты. У вас получится вкусное и ароматное блюдо для домашнего обеда или ужина.

Ингредиенты:

Минтай – 3 тушки.

Лук – 2 шт.

Чеснок – 2–3 зубка.

Белый хлеб – 5–6 ломтиков.

Молоко – 3 ст. л.

Яйцо и морковь – по 1 шт.

Свежие помидоры – 5–6 шт.

Соль и специи (паприка, черный молотый перец или прованские травы) по вкусу.

Процесс приготовления:

1. Сначала размораживаем рыбу и разделываем ее на филе, удаляя кожу и все косточки, и нарезаем ее на кусочки.

2. Замачиваем в молоке ломтики белого хлеба.

3. Чистим луковицы, морковку и чеснок. Лук шинкуем мелкими кубиками, морковь натираем на крупной терке.

4. Половину нашинкованного лука обжариваем до золотистого цвета.

5. В чашу блендера или кухонного комбайна кладем кусочки минтая, добавляем к нему замоченный белый хлеб, обжаренный лук и зубки чеснока.

6. Рыбу посыпаем солью и специями и измельчаем до однородного состояния.

7. Из полученного фарша делаем котлеты, обваливаем их в панировке или муке и обжариваем на разогретом растительном масле до золотистого цвета.

8. Затем перекручиваем на мясорубке или в блендере свежие помидоры.

9. На сковородке жарим тертую морковь и оставшийся лук, добавляем к ним измельченные помидоры и в течение нескольких минут тушим соус, посыпав его солью и добавив листик лавра.

10. Форму для запекания смазываем маслом и выкладываем на нее обжаренные котлеты.

11. Заливаем котлеты томатной подливой и запекаем блюдо в духовке при 180°С в течение 20 минут.

Приятного аппетита!

Простой и вкусный рецепт котлет из минтая и горбуши

В данном рецепте вам предлагается приготовить рыбные котлеты из минтая и горбуши в равных пропорциях. У вас получится блюдо с высокими вкусовыми качествами, и вы порадуете своих близких отличным ужином. Рецепт несложный и не требует много времени.

Ингредиенты:

Филе горбуши и минтая – по 0.5 кг.

Яйцо и лук – по 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Манная крупа и молоко – по 2 ст. л.

Соль и специи по вкусу.

Зелень по вкусу.

Процесс приготовления:

1. В отдельную чашку насыпьте манную крупу и залейте ее молоком для набухания.

2. Почистите луковицы и морковь. Лук нашинкуйте мелкими кубиками, а морковь натрите на крупной терке.

3. Предварительно размороженное рыбное филе минтая и горбуши промойте холодной водой, обсушите бумажным полотенцем и порежьте на кусочки.

4. Рыбу перекрутите на фарш с помощью мясорубки или кухонного комбайна.

5. Фарш переложите в миску.

6. Добавьте к нему замоченную манку, яйца и измельченные лук и морковь.

7. Фарш по своему вкусу посолите, и посыпьте специями, добавьте зелень, а затем хорошо перемешайте и несколько раз отбейте.

8. Хорошо разогрейте сковородку с растительным маслом.

9. Столовой ложкой выкладывайте фарш на разогретую сковородку, формируя аккуратные котлетки.

10. Обжарьте котлеты на небольшом огне до румяной корочки с обеих сторон.

11. На гарнир к этим котлетам сварите картофель и приготовьте овощной салат.

Приятного аппетита!