Грузинские рулетики из баклажанов с особой начинкой. Все гости сказали, что так вкуснее

Многие считают самой поразительной кухней в мире грузинскую. Дело в том, что она состоит из множества необычных блюд, которые не встречаются больше ни в одной гастрономической культуре. В Грузии, например, есть достояние народа — хачапури. А также 250 сортов сыров, из которых создаются различные яства.
Помимо сыров и фазанов, в этой стране чтят овощи. Стоит заметить, что грузины уважают баклажаны. По этой причине из данного овоща готовится много закусок. Расскажем про грузинские рулетики из баклажанов.
Ингредиенты грузинских рулетиков из баклажанов:
- баклажаны — 3 шт.;
- грецкий орех — 50 г;
- Хмели Сунели — щепотка;
- острый перец — шт.;
- чеснок — зубчик;
- кинза — пучок;
- острый перец- шт.;
- творожный сыр — 2 ст. л.
Приготовление грузинских рулетиков из баклажанов:
У баклажанов удалите плодоножки, нарезаем вдоль пластинами толщиной 5 мм.
В сковороде с каплей растительного масла обжариваем баклажанные пластины до золотистой корочки с обеих сторон.
Пластины перекладываем на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
Грецкие орехи слегка обжариваем на сухой сковороде, шинкуем кинзу.
Нарезаем тонкими брусочками острый перец. Смешиваем в отдельной таре кинзу с обжаренным орехом, толкушкой измельчаем в мелкую крошку.
Давим зубчик чеснока и шинкуем, выкладываем в смесь орехов и зелени.
Выкладываем в миску также измельченный острый перец и сыр, посыпаем массу Хмели Сунели, тщательно перемешиваем.
Выкладываем на край каждой пластины начинку из сыра и орехов. Сворачиваем баклажанные пластины в рулетики.
Вместо Хмели Сунели для данного рецепта применимо использовать сванскую соль. Так рулетики приобретут слегка иные вкусовые оттенки.