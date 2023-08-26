Грузинские рулетики из баклажанов с особой начинкой. Все гости сказали, что так вкуснее

Многие считают самой поразительной кухней в мире грузинскую. Дело в том, что она состоит из множества необычных блюд, которые не встречаются больше ни в одной гастрономической культуре. В Грузии, например, есть достояние народа — хачапури. А также 250 сортов сыров, из которых создаются различные яства.

Помимо сыров и фазанов, в этой стране чтят овощи. Стоит заметить, что грузины уважают баклажаны. По этой причине из данного овоща готовится много закусок. Расскажем про грузинские рулетики из баклажанов.

Ингредиенты грузинских рулетиков из баклажанов:

баклажаны — 3 шт.;

грецкий орех — 50 г;

Хмели Сунели — щепотка;

острый перец — шт.;

чеснок — зубчик;

кинза — пучок;

острый перец- шт.;

творожный сыр — 2 ст. л.

Приготовление грузинских рулетиков из баклажанов:

У баклажанов удалите плодоножки, нарезаем вдоль пластинами толщиной 5 мм.

В сковороде с каплей растительного масла обжариваем баклажанные пластины до золотистой корочки с обеих сторон.

Пластины перекладываем на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

Грецкие орехи слегка обжариваем на сухой сковороде, шинкуем кинзу.

Нарезаем тонкими брусочками острый перец. Смешиваем в отдельной таре кинзу с обжаренным орехом, толкушкой измельчаем в мелкую крошку.

Давим зубчик чеснока и шинкуем, выкладываем в смесь орехов и зелени.

Выкладываем в миску также измельченный острый перец и сыр, посыпаем массу Хмели Сунели, тщательно перемешиваем.

Выкладываем на край каждой пластины начинку из сыра и орехов. Сворачиваем баклажанные пластины в рулетики.

Вместо Хмели Сунели для данного рецепта применимо использовать сванскую соль. Так рулетики приобретут слегка иные вкусовые оттенки.