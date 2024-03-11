Самое любимое лакомство в детстве. Рецепт творожных Сочников: нежная и ароматная выпечка

Сочник или сочень — это булочка, при приготовлении которой тесто складывается пополам, а внутрь кладется начинка из творога. Есть разные виды сочней. Например, из песочного теста или из дрожжевого. Помимо творожной начинки в сочни кладут также рыбу, мясо и овощи. Однако, в Советском Союзе популярными были все же сладкие сочни.

Такие сочни продавались почти в каждой столовой и кафе. Купить сочень можно было за 10-13 копеек. При этом вкус выпечки был насыщенным.

Сейчас сочни встречаются все реже. Вероятно, из-за сильной конкуренции с другой выпечкой, сочни выходят из ассортимента пекарен.

Расскажем, как самостоятельно приготовить сочни.

Ингредиенты теста для сочней:

Мука — 500 г;

Сахар — 150 г;

Масло сливочное — 120 г;

Яйцо — 1 шт.;

Сметана — 200 г;

Сода — 3 г;

Соль — 1 г.

Ингредиенты для начинки:

Творог — 350 г;

Сметана — 10 г;

Сливочное масло — 40 г;

Сахар — 35 г;

Яйцо — 30 г;

Мука — 10 г;

Ванилин — 1 г;

Соль — 1 г.

Приготовление сочней:

Смешиваем муку с содой. В миску с мягким сливочным маслом высыпаем сахар и соль, взбиваем до растворения песчинок.

Выкладываем в масло яйца, взбиваем до однородности компоненты. Добавляем в смесь сметану, перемешиваем и выкладываем к муке.

Замешиваем эластичное и слегка липкое тесто руками, оставляем его затем в холодильнике под целлофаном, пока не остынет.

Для начинки смешиваем в одной таре творог со сметаной, сливочным маслом, сахаром, ванилином и солью.

Удаляем из белка одного яйца желток, выливаем в начинку. Туда же высыпаем муку, снова перемешиваем. Раскатываем холодное тесто в пласт толщиной 6-8 мм, вырезаем круги по 10 см в диаметре.

Выкладываем на половину каждой лепешки начинку. Второй половинкой теста накрываем начинку, кладем на противень, застеленный пергаментом.

Смазываем желтком верхушки будущих сочней. Выпекаем сочни при 200 градусах 15-20 минут.

Получаются ароматные сладкие сочни. Подавать сочни можно как к чаю, так и с молоком.