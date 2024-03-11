Самое любимое лакомство в детстве. Рецепт творожных Сочников: нежная и ароматная выпечка

Сочник или сочень — это булочка, при приготовлении которой тесто складывается пополам, а внутрь кладется начинка из творога. Есть разные виды сочней. Например, из песочного теста или из дрожжевого. Помимо творожной начинки в сочни кладут также рыбу, мясо и овощи. Однако, в Советском Союзе популярными были все же сладкие сочни.
Такие сочни продавались почти в каждой столовой и кафе. Купить сочень можно было за 10-13 копеек. При этом вкус выпечки был насыщенным.
Сейчас сочни встречаются все реже. Вероятно, из-за сильной конкуренции с другой выпечкой, сочни выходят из ассортимента пекарен.
Расскажем, как самостоятельно приготовить сочни.
Ингредиенты теста для сочней:
- Мука — 500 г;
- Сахар — 150 г;
- Масло сливочное — 120 г;
- Яйцо — 1 шт.;
- Сметана — 200 г;
- Сода — 3 г;
- Соль — 1 г.
Ингредиенты для начинки:
- Творог — 350 г;
- Сметана — 10 г;
- Сливочное масло — 40 г;
- Сахар — 35 г;
- Яйцо — 30 г;
- Мука — 10 г;
- Ванилин — 1 г;
- Соль — 1 г.
Приготовление сочней:
Смешиваем муку с содой. В миску с мягким сливочным маслом высыпаем сахар и соль, взбиваем до растворения песчинок.
Выкладываем в масло яйца, взбиваем до однородности компоненты. Добавляем в смесь сметану, перемешиваем и выкладываем к муке.
Замешиваем эластичное и слегка липкое тесто руками, оставляем его затем в холодильнике под целлофаном, пока не остынет.
Для начинки смешиваем в одной таре творог со сметаной, сливочным маслом, сахаром, ванилином и солью.
Удаляем из белка одного яйца желток, выливаем в начинку. Туда же высыпаем муку, снова перемешиваем. Раскатываем холодное тесто в пласт толщиной 6-8 мм, вырезаем круги по 10 см в диаметре.
Выкладываем на половину каждой лепешки начинку. Второй половинкой теста накрываем начинку, кладем на противень, застеленный пергаментом.
Смазываем желтком верхушки будущих сочней. Выпекаем сочни при 200 градусах 15-20 минут.
Получаются ароматные сладкие сочни. Подавать сочни можно как к чаю, так и с молоком.