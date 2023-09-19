Маринованный перец: рецепт вкуснейшей закуски

Это простой рецепт заготовки на зиму, которую любой может приготовить.

Маринованный перец — это быстрая и простая заготовка на зиму, которая поможет сохранить вкус лета. Вы можете употреблять его в качестве гарнира ко второму блюду, в качестве закуски вместе с гренками, мясным ассорти и свежими сырами или использовать их для украшения салатов, фокаччи и омлета.

Это блюдо просто приготовить, главное выбрать свежий и мясистый перец. Если чеснок вам не нравится, вы можете взять вместо него любые любимые специи и травы, например лавровый лист, мяту, петрушку и перец горошком. Рецептом поделились на сайте Cookist.

Маринованный перец

Ингредиенты:

красный и желтый перец — 3 кг;

белый винный уксус — 1 л;

базилик — 1 пучок;

чеснок – 5 зубков;

оливковое масло, соль.

Сначала хорошо вымойте и обсушите перец. Разрезаем перец сначала пополам, а затем крупными ломтиками. Удалите семена и внутренние белые перемычки.

Доведите воду до кипения в кастрюле, добавьте горсть соли, а затем перец. Дайте ему провариться 2–3 минуты.

Хорошо слейте воду и дайте перцу высохнуть на чистых полотенцах. Ломтики должны полностью высохнуть, на это может уйти 2-3 часа.

Когда перцы полностью высохнут, переложите их в банки, накладывая один на другой. Добавьте измельченный базилик и зубчики чеснока, нарезанные кусочками. Наконец, влейте уксус так, чтобы перец был полностью покрыт. И в конце добавьте немного масла.

Плотно закройте банки и храните их в течение месяца в сухом, защищенном от света месте. Наслаждайтесь вкусом.

Маринованный перец можно хранить в сухом прохладном месте около 8 месяцев.

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