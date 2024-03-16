Описание приготовления:
Блины по этому рецепту можно подавать как с различными топпингами, так и фаршировать сладкими или любыми солёными начинками. Количество сахара можете отрегулировать на свой вкус, но не рекомендую добавлять его слишком много. Блины из цельнозерновой муки полезные, с насыщенным вкусом и подходят как для фарширования всевозможных начинок, так и к сладким или несладким помакушкам-соусам. Берите рецепт себе на заметку!
Назначение: На завтрак / На полдник / На праздничный стол / Масленица Основной ингредиент: Мука / Цельнозерновая мука Блюдо: Выпечка / Блины Диета: Диетическое питание
Состав / Ингредиенты:
- Мука 200 Грамм (цельнозерновая)
- Крахмал 60 Грамм
- Молоко 500 Миллилитров
- Яйцо 3 Штуки
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Сахар 1 Ст. ложка
- Растительное масло 30 Миллилитров
Количество порций 16
Калорийность
177 ккал
Калорийность
6 г
Белки
6 г
Жиры
23 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Блины с цельнозерновой мукой и крахмалом»
Подготовьте все ингредиенты. Если нет под рукой крахмала его можно заменить мукой высшего сорта, а вот с сахаром в данном рецепте лучше не усердствовать.
Взбейте яйца с сахаром и солью.
Добавьте молоко и масло.
Следом добавьте муку и перемешайте всё до однородного состояния.
Добавьте крахмал.
Перемешайте всё ещё раз до исчезновения всех комочков.
Жарьте блинчики на смазанной маслом сковороде с двух сторон.
Блины с цельнозерновой мукой и крахмалом готовы. Подавайте на стол с мёдом, сметаной, джемом или вареньем. Приятного аппетита!