Описание приготовления:

Блины по этому рецепту можно подавать как с различными топпингами, так и фаршировать сладкими или любыми солёными начинками. Количество сахара можете отрегулировать на свой вкус, но не рекомендую добавлять его слишком много. Блины из цельнозерновой муки полезные, с насыщенным вкусом и подходят как для фарширования всевозможных начинок, так и к сладким или несладким помакушкам-соусам. Берите рецепт себе на заметку!

Назначение: На завтрак / На полдник / На праздничный стол / Масленица Основной ингредиент: Мука / Цельнозерновая мука Блюдо: Выпечка / Блины Диета: Диетическое питание

Состав / Ингредиенты:

Мука 200 Грамм (цельнозерновая)

Крахмал 60 Грамм

Молоко 500 Миллилитров

Яйцо 3 Штуки

Соль 1/2 Чайных ложки

Сахар 1 Ст. ложка

Растительное масло 30 Миллилитров

Количество порций 16

Калорийность

177 ккал

Калорийность

6 г

Белки

6 г

Жиры

23 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Блины с цельнозерновой мукой и крахмалом»

Подготовьте все ингредиенты. Если нет под рукой крахмала его можно заменить мукой высшего сорта, а вот с сахаром в данном рецепте лучше не усердствовать.

Взбейте яйца с сахаром и солью.

Добавьте молоко и масло.

Следом добавьте муку и перемешайте всё до однородного состояния.

Добавьте крахмал.

Перемешайте всё ещё раз до исчезновения всех комочков.

Жарьте блинчики на смазанной маслом сковороде с двух сторон.

Блины с цельнозерновой мукой и крахмалом готовы. Подавайте на стол с мёдом, сметаной, джемом или вареньем. Приятного аппетита!