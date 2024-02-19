Хачапури по — Мегрельски. Вкусное и сытное блюдо: спокойно заменит обед или ужин

Хачапури — это грузинская традиционная лепешка с соленым сыром. В 2019 году хачапури стал нематериальным культурным наследием страны. Происходит слово хачапури от слов творог и хлеб. Помимо грузинского хачапури, в соседствующих странах имеются похожие блюда. Например, балкарско-карачаевская лепешка хычины. Она создается с начинкой не только из сыра, но и из картошки.

Однако, хычин все же не хачапури, так как в 2010 году Грузия создала патент на свое блюдо. Значит, под другим названием делать аналог хачапури нельзя.

Расскажем, как приготовить хачапури по Мегрельски своими руками.

Ингредиенты теста для хачапури:

Мука — 500 г;

Молоко — 350 г;

Желток — 1 шт.;

Соль — 5 г;

Сахар — 10 г;

Дрожжи сухие — 5 г;

Сливочное масло — 70 г.

Ингредиенты для начинки:

Сыр Сулугуни — 700 г;

Сыр Имеретинский Адыгейский — 500 г;

Яйцо — 1 шт.

Приготовление хачапури по Мегрельски:

В слегка теплое молоко высыпаем дрожжи и сахар, перемешиваем и ждем образования дрожжевой пенки. Выкладываем желток в опару, высыпаем соль и перемешиваем снова.

Высыпаем муку на стол, в углубление выливаем опару и замешиваем тесто. В середину замешанного теста выкладываем сливочное масло, продолжаем вымешивать.

Делим эластичное и мягкое тесто на две части и оставляем в тепле на 20-30 минут. В это время для начинки ломаем сыр

Имеретинский на маленькие кусочки. Натираем на крупной терке Сулугуни.

Смешиваем сыры и убираем 200 грамм в другую тару. Большую часть сыра смешиваем с яйцом.

Из сыра с яйцом формируем два колобка. Раскатываем толстые большие лепешки, куда помещаем начинку в виде сыра.

Защипываем сверху тесто, запечатываем так начинку внутри.

Раскатываем оба больших колобка с начинкой в лепешки толщиной 1 см. Делаем небольшое отверстие в обоих хачапури по середине и выпускаем через него воздух.

Выкладываем хачапури на противень, застеленный пергаментом. Протыкаем хачапури вилкой с разных сторон, смазываем белком и посыпаем каждый 100 граммами сыра.

Выпекаем хачапури при 200 градусах 8-12 минут.

Рекомендуем после выпекания выложить на хачапури кусочки сливочного масла.

Получается вкусный домашний хачапури по-Мегрельски.