Полезный яблочный пирог. Без сахара и муки: вкусный десерт для всей семьи

Яблочный пирог — это десерт, который знаком каждому с детства. Румяная корочка, нежная начинка и неповторимый аромат яблок создают атмосферу уюта и тепла.

История яблочных пирогов насчитывает несколько веков, и за это время они стали неотъемлемой частью культуры разных стран и народов. Первые упоминания о яблочных пирогах встречаются в Древней Греции и Риме. Тогда пироги готовили из муки, мёда и яблок. В Средневековье пироги стали популярны в Европе, где их готовили из доступных ингредиентов: муки, яблок, сахара и специй. С течением времени рецепты яблочных пирогов стали более разнообразными. В них начали добавлять масло, яйца, молоко и другие продукты. Появились новые виды пирогов: шарлотка, штрудель, цветаевский пирог и другие.

Приготовим диетический яблочный пирог, который не нанесет вреда фигуре.

Ингредиенты:

Овсяные хлопья – 200 г;

Молоко – 400 мл;

Яйцо – 2 шт.;

Сироп топинамбура;

Соль — щепотка;

Разрыхлитель – 1 ч. л.;

Корица – 1/3 ч. л.;

Яблоко – 1 шт.;

Клюква – 30 г.

Приготовление яблочного пирога:

В миску с хлопьями выливаем молоко и оставляем на 10 минут. В отдельную тару разбиваем яйцо, вливаем сироп топинамбура и взбиваем.

Высыпаем в яичную смесь соль, разрыхлитель и корицу, смешиваем. Выкладываем в миску с яичной смесь овсяные хлопья, перемешиваем.

Смазываем пергамент в воде, выкладываем в форму для выпечки на дно и бока. Выливаем в форму овсяное тесто.

Яблоки нарезаем маленьким кубиком и выкладываем на верхушку теста. Лопаткой слегка утрамбовываем яблоки в тесте, высыпаем туда же клюкву.

Выпекаем при 180 градусах 30-35 минут.

Получается сытный и при этом диетический яблочный пирог.

Готовить такой пирог можно постоянно вместо классической выпечки.