Рулет с курицей, яблоком и черносливом: рецепт вкусной закуски

Если любите готовить закуски в лаваше, то вам точно понравится этот рецепт. Чернослив придает начинке привкус дыма.

Рулеты из лаваша — это простая и вкусная закуска, которую легко можно приготовить и на праздничный стол и просто на завтрак или ужин. И завернуть в лаваш можно что угодно. Есть даже сладкие рулеты с кремом. Но в этом рецепте в лаваш заворачивают вкусное куриное филе с добавками, которые придают замечательный привкус.

Рулет с курицей, яблоком и черносливом

Ингредиенты:

2 шт. куриного филе;

200 г чернослива без косточек;

1 зеленое яблоко;

зеленый салат;

лаваш;

специи — по своему вкусу.

Солим филе и запекаем в духовке, или на сковороде под закрытой крышкой на маленьком огне. Филе готовится быстро, поэтому не пересушите мясо.

Даем мясу остыть и рвем на волокна. Режем яблоки и чернослив. Яблоки — тонкими ломтиками, чернослив — мелко. Салат рвем руками на небольшие куски.

Смешиваем салат, куски курицы, яблоки и чернослив. Лаваш смазываем оливковым маслом или соусом айоли. Можно замазать майонезом, или приготовить соус тартар.

Выкладываем смесь в лаваш и заворачиваем в рулет. Нарезаем на порции и подаем к столу.

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