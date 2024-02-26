ГлавнаяРецептыВкусности на холодную погоду: рецепт крем-супа с пастернаком от Джейми Оливера Вкусности на холодную погоду: рецепт крем-супа с пастернаком от Джейми Оливера На чтение: 1 минута Пастернак употребляли в пищу уже в древнем мире. Это очень вкусное растение, из которого можно приготовить большое количество блюд, в том числе и согревающий суп. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Пастернак имеет утонченный аромат, который несколько похож на петрушку и сельдерей. Его можно использовать в различных блюдах: от крем-супов до жареных овощей и даже в десертах, таких как пироги и кексы. Существует много разных сортов пастернака, которые отличаются по цвету, форме и вкусу. К теме Что приготовить из замороженной малины: невероятный мусс – он украсит серые будни Рецепт крем-супа с пастернаком Время: 35 минут Порций: 4 Такая вкуснятина / Фото unsplash Ингредиенты: – 2 корня пастернака; – 1 луковица; – 840 грамм консервированной фасоли; – 20 грамм шалфея; – 2 столовые ложки оливкового масла; – 1 лавровый лист; – 1 литр овощного бульона. Приготовление: Помойте и очистите овощи. Лук и пастернак мелко нарежьте. Фасоль отцедите и поместите на сито, чтобы убрать лишнюю влагу. В глубокой кастрюле с толстым дном разогрейте масло и обжарьте в течение лук и пастернак. Они должны стать мягкими. Добавьте в кастрюлю бульон, фасоль, лавровый лист и веточку шалфея. Тушите еще 15 минут. Уберите из супа лавровый лист. Перебейте все овощи блендером и подавайте суп горячим. Узнайте детали: как приготовить манку без комочков. Поделитесь с друзьями