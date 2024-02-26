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Вкусности на холодную погоду: рецепт крем-супа с пастернаком от Джейми Оливера

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Вкусности на холодную погоду: рецепт крем-супа с пастернаком от Джейми Оливера

Пастернак употребляли в пищу уже в древнем мире. Это очень вкусное растение, из которого можно приготовить большое количество блюд, в том числе и согревающий суп.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Пастернак имеет утонченный аромат, который несколько похож на петрушку и сельдерей. Его можно использовать в различных блюдах: от крем-супов до жареных овощей и даже в десертах, таких как пироги и кексы. Существует много разных сортов пастернака, которые отличаются по цвету, форме и вкусу.

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Рецепт крем-супа с пастернаком

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Вкусности на холодную погоду: рецепт крем-супа с пастернаком от Джейми Оливера

Такая вкуснятина / Фото unsplash

Ингредиенты:
– 2 корня пастернака;
– 1 луковица;
– 840 грамм консервированной фасоли;
– 20 грамм шалфея;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 лавровый лист;
– 1 литр овощного бульона.

Приготовление:

  1. Помойте и очистите овощи.
  2. Лук и пастернак мелко нарежьте.
  3. Фасоль отцедите и поместите на сито, чтобы убрать лишнюю влагу.
  4. В глубокой кастрюле с толстым дном разогрейте масло и обжарьте в течение лук и пастернак. Они должны стать мягкими.
  5. Добавьте в кастрюлю бульон, фасоль, лавровый лист и веточку шалфея. Тушите еще 15 минут.
  6. Уберите из супа лавровый лист.
  7. Перебейте все овощи блендером и подавайте суп горячим.

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