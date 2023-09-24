Описание приготовления:

Вам даже не нужно будет звать никого к столу, родные сами сбегутся на аромат такого блюда! Вам останется лишь подать к нему чесночный соус, сметану или нежирный майонез. Помните, что баранину едят только в горячем виде!

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Овощи / Баклажан Блюдо: Горячие блюда / Хашлама География кухни: Кавказская

Состав / Ингредиенты:

Баранина 600 Грамм

Баклажан 2 Штуки

Перец болгарский 2 Штуки

Помидор 3 Штуки

Лук красный 1 Штука

Пиво светлое 200 Миллилитров

Соль 1/2 Чайных ложки

Перец молотый 3 Щепотки

Лавровые листья 3 Штуки

Приправа для мяса 1/2 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

74 ккал

Калорийность

5 г

Белки

5 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Хашлама с баклажанами»

Подготовьте указанные ингредиенты. Баранину промойте, нарежьте порционными кусками и срежьте жилы, пленки.

Выложите ее в казан ровным слоем. Солить и перчить на этом этапе мясо не нужно.

Влейте пиво и поместите емкость на плиту. Накройте крышкой и доведите жидкость в казане до кипения. После чего нагрев уменьшите до минимального и отварите баранину в течение 1 часа. Воду подливать не нужно, мясо выпустит сок и потушится в пиве и собственном соку.

Затем очистите лук от кожуры и промойте вместе с другими овощами в воде. Перец очистите от семян, с баклажан срежьте хвостики, а из помидоров вырежьте зеленые сердцевинки. Нарежьте кольцами лук и выложите на мясо.

Нарежьте кольцами баклажаны и выложите на слой лука. Посолите, поперчите и добавьте приправу. Можно дополнить блюдо и другими приправами, пряностями.

Нарежьте крупными кусочками болгарский перец, выложите его на баклажаны.

Затем нарежьте кружочками помидоры и выложите последним слоем. Накройте емкость крышкой и тушите на среднем нагреве еще минимум полчаса.

Воду не добавляйте, овощи выделят сок и баранина потушится в нем, а баклажаны пропарятся. По желанию можно добавить и свежую зелень петрушки или кинзы.

Готовую хашламу с баклажанами выложите в глубокие тарелки или пиалы и подайте к столу горячей.