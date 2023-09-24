Описание приготовления:
Вам даже не нужно будет звать никого к столу, родные сами сбегутся на аромат такого блюда! Вам останется лишь подать к нему чесночный соус, сметану или нежирный майонез. Помните, что баранину едят только в горячем виде!
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Овощи / Баклажан Блюдо: Горячие блюда / Хашлама География кухни: Кавказская
Состав / Ингредиенты:
- Баранина 600 Грамм
- Баклажан 2 Штуки
- Перец болгарский 2 Штуки
- Помидор 3 Штуки
- Лук красный 1 Штука
- Пиво светлое 200 Миллилитров
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Перец молотый 3 Щепотки
- Лавровые листья 3 Штуки
- Приправа для мяса 1/2 Чайных ложки
Количество порций 4
Калорийность
74 ккал
Калорийность
5 г
Белки
5 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Хашлама с баклажанами»
Подготовьте указанные ингредиенты. Баранину промойте, нарежьте порционными кусками и срежьте жилы, пленки.
Выложите ее в казан ровным слоем. Солить и перчить на этом этапе мясо не нужно.
Влейте пиво и поместите емкость на плиту. Накройте крышкой и доведите жидкость в казане до кипения. После чего нагрев уменьшите до минимального и отварите баранину в течение 1 часа. Воду подливать не нужно, мясо выпустит сок и потушится в пиве и собственном соку.
Затем очистите лук от кожуры и промойте вместе с другими овощами в воде. Перец очистите от семян, с баклажан срежьте хвостики, а из помидоров вырежьте зеленые сердцевинки. Нарежьте кольцами лук и выложите на мясо.
Нарежьте кольцами баклажаны и выложите на слой лука. Посолите, поперчите и добавьте приправу. Можно дополнить блюдо и другими приправами, пряностями.
Нарежьте крупными кусочками болгарский перец, выложите его на баклажаны.
Затем нарежьте кружочками помидоры и выложите последним слоем. Накройте емкость крышкой и тушите на среднем нагреве еще минимум полчаса.
Воду не добавляйте, овощи выделят сок и баранина потушится в нем, а баклажаны пропарятся. По желанию можно добавить и свежую зелень петрушки или кинзы.
Готовую хашламу с баклажанами выложите в глубокие тарелки или пиалы и подайте к столу горячей.