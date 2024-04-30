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В домашних условиях: рецепт самой вкусной ветчины на Пасху

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В домашних условиях: рецепт самой вкусной ветчины на Пасху

Ищете идеальный рецепт для праздничного застолья? Запеченная ветчина – это классика, которую точно следует приготовить.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Ветчина всегда найдет свое место на столе благодаря своей сочности и непревзойденному аромату. Она может стать как главным блюдом, так и еще одним компонентом в пасхальной корзине.

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Рецепт ветчины

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

В домашних условиях: рецепт самой вкусной ветчины на Пасху

Такая сочная / Фото vecteezy

Ингредиенты:
– 1 ветчина (около 1,5 – 2 килограмма);
– 3 столовые ложки меда;
– 2 столовые ложки горчицы;
– 1 столовая ложка коричневого сахара;
– 1 чайная ложка молотого черного перца;
– 1 чайная ложка молотой гвоздики;
– пол чашки яблочного сидра или воды.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180°C.
  2. Выложите ветчину на противень, выстеленный фольгой для легкости очистки.
  3. В маленькой миске смешайте мед, горчицу, коричневый сахар, молотый перец и гвоздику до однородности.
  4. Равномерно нанесите полученную смесь на поверхность ветчины. Убедитесь, что вся ветчина покрыта маринадом.
  5. Добавьте яблочный сидр или воду на противень. Это поможет избежать пригорания и придаст ветчине сочности.
  6. Запекайте в духовке примерно 1 – 1,5 часа, пока ветчина не станет золотистой и не пройдет тест термометром для мяса (внутренняя температура должна достигать около 63°C).
  7. Перед подачей дайте ветчине «отдохнуть» под фольгой в течение 10 минут, чтобы соки равномерно распределились.

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